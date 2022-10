Sản phẩm dầu công nghiệp Kixx tại triển lãm MTA Hà Nội 2022

Lần đầu tham gia Triển lãm thường niên MTA Hà Nội - sự kiện thương mại quốc tế hàng đầu về máy móc công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại với hàng loạt các sản phẩm công nghệ và kỹ thuật tiên tiến ứng dụng cho ngành công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo - thương hiệu dầu nhớt Kixx của GS Caltex mang đến các sản phẩm dầu nhớt công nghiệp tại gian hàng của GS Caltex từ ngày 12 đến ngày 14/10.

Với việc giới thiệu các giải pháp dầu nhớt tiên tiến nhất cho các đối tác công nghiệp tại Việt Nam, Kixx cho biết thực hiện cam kết "luôn đồng hành cùng khách hàng", hướng tới hợp tác chiến lược cùng các đối tác nhằm đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Hội thảo giới thiệu và chia sẻ về dầu nhớt Công nghiệp Kixx 2022 diễn ra vào ngày 11/10/2022 trước khi triển lãm diễn ra (Ảnh: MTA).

Từ khi thành lập vào năm 1967 và gia nhập ngành công nghiệp sản xuất dầu nhớt từ năm 1969, công ty GS Caltex thuộc Tập đoàn GS đã phát triển nhiều sản phẩm và công nghệ. Ra mắt vào năm 2005, dầu nhớt Kixx được giới thiệu là thương hiệu thực hiện sứ mệnh của GS Caltex với 180 sản phẩm, phục vụ đa dạng nhu cầu từ công nghiệp đến ô tô.

Thừa hưởng những đặc tính của dầu gốc Lubo, tích hợp công nghệ "hai nâng, ba chống" độc quyền, GS Caltex cho hay Kixx có khả năng chống hao mòn và giảm ma sát hiệu quả, duy trì chỉ số độ nhớt, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình ôxy hóa cho động cơ và máy móc. Không chỉ có hiệu suất cao, một số sản phẩm của Kixx còn khả năng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

Theo đại diện của GS Caltex, nhờ những nỗ lực cải tiến công nghệ và hoàn thiện sản phẩm bền bỉ, Kixx trở thành thương hiệu dầu nhớt số một Hàn Quốc và đứng thứ 8 trên thị trường thế giới. Với nhà máy lọc dầu lớn thứ 4 trên thế giới, Kixx không ngừng cho ra mắt những dòng dầu nhớt chất lượng, được vinh danh là thương hiệu dầu nhớt được người tiêu dùng tin tưởng và yêu thích nhất tại Korea First Brand Awards 6 năm liên tiếp.

Gian hàng dầu nhớt Kixx tại triển lãm MTA (Ảnh: MTA).

GS Caltex là công ty lọc dầu tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc, cung cấp các sản phẩm dầu gốc, hóa chất và dầu nhớt thành phẩm cao cấp với sản lượng dầu nhớt bán ra đứng đầu tại Hàn Quốc và được xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia. "Tại Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu đến người dùng những sản phẩm dầu nhớt ô tô, xe máy chất lượng cao từ năm 2005 với sự ra mắt của thương hiệu Kixx. Hôm nay, thông qua sự kiện triễn lãm MTA Hanoi 2022, chúng tôi muốn giới thiệu kỹ hơn đến khách hàng Việt Nam các dòng sản phẩm dầu công nghiệp Kixx cao cấp sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong ngành công nghiệp", ông Yong Yun Kyung, Giám đốc kinh doanh mảng dầu nhớt thành phẩm của GS Caltex, chia sẻ.

Trong tương lai, GS Caltex cho hay hãng sẽ tiếp tục nỗ lực đột phá về công nghệ và đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu để giữ vững vị thế là thương hiệu dầu nhớt hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng. Riêng thương hiệu Kixx đặt mục tiêu hợp tác chiến lược với các đối tác công nghiệp tại Việt Nam trên từng chặng đường phát triển, hướng tới sự lớn mạnh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Khách tham quan nhận tư vấn về dầu nhớt công nghiệp Kixx (Ảnh: GS Caltex).

Các sản phẩm dầu nhớt công nghiệp được Kixx giới thiệu tại triển lãm gồm:

Kixx RD BIO 46, Gear EP, Compressor P, Turbine và Kixx Therm. Theo đó, Kixx RD BIO 46 là dầu thủy lực tổng hợp có khả năng phân hủy sinh học được tinh chế từ dầu gốc tổng hợp (este) và các phụ gia hiệu suất cao, có khả năng bôi trơn, thân thiện với môi trường, thích hợp cho các thiết bị thủy lực vận hành trong môi trường nhạy cảm.

Gear EP là dầu bánh răng công nghiệp EP dựa trên hệ thống phụ gia sulfur-phốt pho, được đề xuất sử dụng cho các loại thiết bị công nghiệp và di động yêu cầu dầu bôi trơn EP nhẹ. Sản phẩm Compressor P là dầu máy nén khí gốc khoáng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật DIN 51506 loại VDL. Được pha chế đặc biệt từ dầu gốc Parafine chất lượng cao được chọn lọc, sản phẩm này giúp đảm bảo máy nén vận hành trơn tru, tiết kiệm nhiên liệu, kể cả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Turbine là loại dầu sử dụng cho cả tuabin hơi và khí, phù hợp cho các tuabin khí công nghiệp hạng nặng, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Tuabin có phụ gia chống gỉ, chống ôxy hóa và chống tạo bọt để cung cấp các đặc tính thoát khí và ổn định oxy hóa.

Riêng Kixx Therm là dầu truyền nhiệt từ pa-ra-fin tinh chế, bền nhiệt, được pha chế để làm dầu truyền nhiệt cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn kín hoạt động ở nhiệt độ lên đến 320⁰C, cũng như các hệ thống truyền nhiệt hở hoạt động ở nhiệt độ lên đến 200⁰C.

Được thành lập vào năm 1967, GS Caltex bắt đầu sản xuất dầu nhớt từ năm 1969 và là đơn vị có nhà máy lọc dầu tư nhân đầu tiên tại Hàn Quốc.

Khởi đầu từ năm 2005 với khẩu hiệu "All ways with you", Kixx không ngừng giới thiệu các sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao tại thị trường Hàn Quốc. Kixx hiện cung cấp 180 sản phẩm dầu nhớt cao cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng từ vận tải, công nghiệp, tàu thủy và các thiết bị đặc thù khác.

Trong liên tiếp 6 năm (từ 2017 đến 2022), Kixx vinh dự được trao tặng danh hiệu Dầu nhờt tốt nhất tại lễ trao giải Korean First Brand, một trong những giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc dành cho thương hiệu, khẳng định vị thế là thương hiệu dầu nhờn dẫn đầu trong tâm trí khách hàng. Tại thị trường Việt Nam, Kixx đồng hành cùng cầu thủ bóng đá Quang Hải, tự hào là "Lựa chọn dầu nhớt số một của Quang Hải".