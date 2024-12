Sân bay Đà Nẵng có lối đi ưu tiên, giá dịch vụ 100.000 đồng/lượt

Từ ngày 1/1/2025, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện thu tiền cung cấp dịch vụ hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1. Sân bay Đà Nẵng là sân bay đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ này.

Theo đó, đối tượng hành khách áp dụng thu tiền là hành khách CIP (dịch vụ đón tiễn khách thương gia) của các hãng hàng không Việt Nam, hành khách hạng thương gia hoặc tương đương của các hãng hàng không, hành khách là hội viên chương trình khách hàng thân thiết của các hãng được vào lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra soi chiếu.

Dịch vụ này giúp hành khách không phải xếp hàng chờ đợi đồng thời giúp lối vào cửa kiểm soát an ninh giải tỏa nhanh, tránh ùn tắc cục bộ lượng hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu tại một vài thời điểm cao điểm. Mức phí sử dụng dịch vụ là 100.000 đồng/lượt.

Sân bay Đà Nẵng triển khai dịch vụ ưu tiên kiểm tra an ninh soi chiếu (Ảnh: Shutterstock).

Hiện nay dịch vụ có thu phí để hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh là một phần của dịch vụ Fast-Track được nhiều sân bay trên thế giới triển khai như sân bay Heathrow (London), Changi (Singapore), Suvarnabhumi (Bangkok), Incheon (Seoul)...

Trong đó nhiều sân bay phân loại phí tùy theo dịch vụ như chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế... Mức giá cho dịch vụ này dao động 20-100 USD/lượt.

Dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên nhằm mục đích giúp hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu tại nhà ga không phải xếp hàng chờ đợi. Đồng thời lối vào cửa kiểm soát an ninh giải tỏa nhanh, tránh ùn tắc cục bộ lượng hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu tại một vài thời điểm cao điểm.

Tính đến hết tháng 10, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hơn 13,4 triệu khách, trong đó hơn 6,2 triệu hành khách quốc tế và hơn 7,2 triệu khách trong nước, doanh thu hơn 1.615 tỷ đồng.