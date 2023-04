Samsung WindFree - giải pháp điều hòa bảo vệ sức khỏe cho không gian mát lành

Thời đại của điều hòa bảo vệ sức khỏe

Sốc nhiệt, cảm giác khó chịu và nhiều bệnh lý về đường hô hấp dễ tấn công sức khỏe gia đình trong mùa nắng nóng là nỗi lo không mới của những gia đình thường xuyên sử dụng điều hòa. Từ chỗ bật điều hòa để giải quyết những ảnh hưởng của thời tiết lên môi trường sống, giờ đây, nhiều người dùng còn phải đau đầu nghĩ cách làm sao giảm những tác dụng phụ không mong muốn mà thiết bị hiện đại này mang lại.

Ngoài tác dụng giải nhiệt mùa nóng, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm các dòng điều hòa có các tính năng bảo vệ sức khỏe (Ảnh: Samsung).

Chí Kiên, một nhân viên IT, tỏ ra khá ngán ngẩm với hệ thống làm mát trong căn nhà nhỏ của mình tại một quận nội thành Hà Nội, bởi nó chỉ mát, chứ chưa lành. "Cao điểm nắng nóng ở Hà Nội có khi lên đến 37-39 độ C. Những lúc đi ra ngoài cảm giác rất khó chịu, nhưng khi về nhà, tôi cũng ít khi dám ngồi dưới điều hòa ngay. Lý do là hơi lạnh thổi ra trực tiếp dưới điều hòa dễ làm tôi cảm thấy lạnh người, cơ thể không kịp thích nghi nên hay thường hay bệnh vặt", chàng trai độc thân cho biết.

Trong khi đó, chị Ngọc Lan, một phụ nữ nội trợ hiện đại tại TPHCM, lại chú trọng hơn về khả năng lọc khuẩn của điều hòa. "Do gia đình có con nhỏ nên khi chọn điều hòa, tôi cũng quan tâm nhiều đến các dòng điều hòa không chỉ có tính năng làm mát mà còn tích hợp khả năng lọc không khí. Trẻ em rất nhạy cảm với thời tiết, ảnh hưởng của gió và khói bụi làm môi trường trở nên thiếu an toàn hơn với các bé. Thế nên tôi mong muốn có thể cho con một không gian sinh hoạt an toàn, ít nhất là ở nhà", bà mẹ 2 con chia sẻ.

"Mát" không gian, "lành" sức khỏe

Là nhà công nghệ tiên phong vì sức khỏe, Samsung cho hay công ty luôn thấu hiểu nhu cầu cũng như nỗ lực tháo gỡ những âu lo của người dùng trong quá trình sử dụng điều hòa bằng nhiều nghiên cứu công nghệ hướng đến lợi ích khách hàng trong dài hạn. Dựa trên nền tảng công nghệ liên tục được cải tiến sau hơn 4 thập kỷ sản xuất thiết bị gia dụng phục vụ hàng triệu gia đình trên toàn cầu, nhà công nghệ hàng đầu đã cho ra đời công nghệ độc quyền WindFree Cooling- đáp án cho bài toán khó về điều hòa bảo vệ sức khỏe.

Theo nhà sản xuất, triệt tiêu nỗi lo gió buốt và sốc nhiệt gây ra những cảm giác khó chịu cho người dùng, điều hòa WindFree mang hơi lạnh lan tỏa phân tán qua 23.000 lỗ siêu nhỏ, luồng không khí dễ chịu được tạo ra với tốc độ thấp. Samsung cho hay tập đoàn là thương hiệu điều hòa đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ không gió buốt WindFree này.

Thêm vào đó, giúp nâng niu giấc ngủ của người dùng, điều hòa Samsung vận hành êm ái ở chế độ Quiet với độ ồn thấp chỉ 19dB, nhằm tạo nên môi trường thuận lợi cho giấc ngủ, ngay cả trong những ngày nóng bức nhất.

Với 23.000 lỗ nhỏ, Samsung WindFree giúp làm mát không gian với làn gió dịu nhẹ và hạn chế tối đa tiếng ồn từ quạt gió (Ảnh: Samsung).

Nỗi lo sử dụng điều hòa không khí mà không trang bị thiết bị lọc bụi đủ tốt sẽ vô tình đưa một lượng bụi lớn bên ngoài vào không gian sống cũng được giải quyết nhờ bộ lọc 4 trong 1 trên các dòng điều hòa Samsung WindFree. Cụ thể, theo thử nghiệm của Tổ chức giám định Intertek Hàn Quốc, bộ lọc bụi mịn PM 1.0 tích hợp trên các dòng điều hòa Samsung WindFree đóng vai trò như một máy lọc không khí, lọc sạch đến 99,9% bụi bẩn, vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng. Trong khi đó, lưới lọc phân tử đồng kháng khuẩn giúp dễ dàng vệ sinh, loại bỏ vi khuẩn lây qua đường không khí, mang lại hơi thở an lành cho người sử dụng.

Bộ lọc 4 trong 1 giúp mang đến không khí trong lành cho không gian sống (Ảnh: Samsung).

Không chỉ mát lành cho không gian, công nghệ tiết kiệm năng lượng Digital Inverter Boost, cùng chế độ WindFree có thể giúp giảm thiểu hao phí điện năng. Tích hợp cùng công nghệ AI Auto Cooling và ứng dụng SmartThings, điều hòa Samsung WindFree tối ưu hóa vận hành, cho phép người dùng điều khiển điều hòa mọi lúc, mọi nơi.

Các công nghệ tiên tiến được trang bị trên Samsung WindFree giúp người tiêu dùng vừa có không gian sống mát lành vừa tiết kiệm điện năng và hạn chế tác động đến môi trường (Ảnh: Samsung).

Thêm một điểm quan trọng nữa khiến điều hòa Samsung WindFree™ được lòng người dùng chính là sự bền bỉ. Các sản phẩm đều được trang bị bộ ba bảo vệ gồm dàn trao đổi nhiệt bằng đồng kết hợp công nghệ chống ăn mòn DuraFin+; dãy điện áp rộng 80Vac - 320 Vac giúp bảo vệ máy nén và bo mạch trong điều kiện điện áp không ổn định; đế và vỏ cạnh dùng hợp kim Superdyma chống ăn mòn cao, nhờ vậy tuổi thọ của thiết bị được đảm bảo, giúp người dùng tiết kiệm các chi phí bảo hành, sửa chữa hay thay mới.