Samsung Việt Nam khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023

Đại diện các tổ chức tại sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Tại sự kiện, Samsung Việt Nam, Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt (JA Việt Nam), đại diện các đơn vị giáo dục đến từ Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế Ischool đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), cam kết đồng hành nhằm hiện thực hóa chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023 tại Việt Nam.

Chương trình "Samsung Innovation Campus" được ra mắt trên toàn cầu vào năm 2019 . Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 33 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tại Việt Nam, chương trình cũng được triển khai ngay từ năm 2019 và thu hút khoảng 3.000 giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia tính đến thời điểm hiện tại. Trên đà phát triển đó, trong thời gian một năm từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023 (SIC 2022-2023) dự kiến tiếp tục triển khai các khóa đào tạo và phát triển công nghệ cao cho thêm 3.000 em học sinh, sinh viên và giáo viên trên toàn quốc.

Chương trình sẽ cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên 14-24 tuổi, bao gồm: Khóa học vạn vật kết nối (internet of things - IoT), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI), dữ liệu lớn (big data) và một khóa học kĩ năng lập trình cơ bản (coding & programming - C&P). Cùng với các kiến thức chuyên môn, dự án còn cung cấp nội dung kỹ năng hướng nghiệp nhằm bổ trợ và nâng cao cho người học xuyên suốt chương trình.

Chương trình được thiết kế trên nền tảng giáo dục kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi trong tương lai với các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong thực tiễn. Các nội dung đào tạo này được lựa chọn thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo các xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau, kết hợp với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn.

Học viên khi kết thúc khóa học và đạt kết quả theo yêu cầu của chương trình sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học SIC, cũng như có cơ hội tham gia nhiều hoạt động có giá trị khác của dự án như cuộc thi Sáng tạo công nghệ - Innovation Tech Challenge. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ của dự án SIC giúp các học viên được thể hiện kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu tăng cường tính bền vững khi triển khai, dự án SIC 2022-2023 cũng tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn lẫn sư phạm cũng như bổ trợ khả năng giảng dạy thực tế. Khóa tập huấn giáo viên được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn Samsung cũng như các cơ sở nghiên cứu - trường đại học lớn trên toàn quốc.

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh: " Để có thể làm chủ trong thời đại cách mạng 4.0, khi mà các công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến đã bao trùm và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội, thì năng lực ứng dụng công nghệ số và hệ thống thông tin số là vô cùng cần thiết. Với nền tảng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chương trình Samsung Innovation Campus sẽ cung cấp các khóa học về công nghệ trọng tâm của tương lai như lập trình, AI, IoT, big data... Hy vọng rằng, thông qua chương trình này các bạn trẻ Việt Nam sẽ từng bước trở thành những nhân tài về công nghệ, dẫn dắt cuộc cách mạng 4.0".

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Bên cạnh đó, ông Choi Joo Ho còn giới thiệu về thế mạnh và các hoạt động của Hàn Quốc trong việc vận động đăng cai Triển lãm Thế giới EXPO 2030. Samsung có kế hoạch đưa những sản phẩm công nghệ cao do tập đoàn sản xuất tại Việt Nam trình diễn tại triển lãm, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tăng cường thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Ông Kevin Lee - Tổng Giám đốc Samsung Vina - chia sẻ: "Với mong muốn góp phần thúc đẩy ICT, Samsung Innovation Campus đã được phát triển và tổ chức nhiều năm liên tiếp với nội dung đào tạo cập nhật mới theo xu hướng kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn nhất. Chương trình đã và đang tiếp cận đến nhiều trường đại học, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức - kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ tài năng trong lĩnh vực công nghệ, từ đó đề ra những giải pháp toàn diện và thiết thực để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp".

Với tầm nhìn "Together for tomorrow - Enabling people" - Cùng bạn kiến tạo tương lai, Samsung đã và đang triển khai nhiều dự án nhằm bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Điển hình là cuộc thi Solve for Tomorrow (SFT); sân chơi giáo dục STEM tại S.hub Kids TPHCM và Đà Nẵng.

Doanh nghiệp cũng triển khai dự án tài trợ phòng học Samsung Lab và hỗ trợ giáo dục cho một số trường đại học, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp cận với các kiến thức công nghệ thông tin hiện đại. Đơn vị còn trao tặng học bổng tài năng Samsung cùng cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điện thoại Di động của Samsung Việt Nam.