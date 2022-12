Samsung nhận giải thưởng Kinh doanh bền vững SEAL năm 2022

Công ty điện tử Samsung được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Phát triển bền vững trong kinh doanh SEAL năm 2022 vì đã biến lưới đánh cá bị loại bỏ thành vật liệu tái chế, hiệu suất cao cho các thiết bị Galaxy.

Samsung đạt Giải thưởng Sản phẩm bền vững nhờ vào sự đổi mới khi tái sử dụng nhựa ở đại dương vào công nghệ Samsung Galaxy.

Được đánh giá bởi một nhóm chuyên gia về tính bền vững và môi trường, xã hội và quản trị (ESG), Giải thưởng SEAL công nhận các sáng kiến bền vững có tác động lớn nhất và các công ty hàng đầu thúc đẩy tiến bộ về môi trường. Samsung đã nhận được giải thưởng Sản phẩm bền vững SEAL, giải thưởng tôn vinh các sản phẩm được xây dựng có mục đích truyền cảm hứng giúp di chuyển và thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn.

Ông Park Sungsun, Trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển cơ khí của MX Business, cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự nhận được Giải thưởng sản phẩm Bền vững SEAL năm 2022 vì những nỗ lực nhằm thúc đẩy những thiết kế sản phẩm kinh tế tuần hoàn hơn và bằng cách làm nhiều hơn với ít rác thải nhựa đại dương hơn. Samsung cam kết tiếp tục hành trình bền vững và giải phóng quy mô của công ty, đổi mới với tinh thần hợp tác cởi mở để đưa ra các hành động khí hậu hữu hình hơn nữa", ông chia sẻ.

"640.000 tấn thiết bị đánh cá bị bỏ lại trong đại dương mỗi năm, làm bẫy và cuốn theo các sinh vật biển, làm hư hại các rạn san hô. Chúng tôi hoan nghênh Samsung vì đã chuyển đổi dòng điện thoại thông minh Galaxy để chống lại thách thức về môi trường này," Matt Harney, người sáng lập Giải thưởng SEAL cho biết.

Samsung sử dụng lưới đánh cá tái chế trên dòng điện thoại Galaxy S22 Series.

Theo SEAL, lưới đánh cá bị loại bỏ là một trong những loại nhựa xâm lấn và phổ biến nhất trên đại dương, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh vật biển và hành tinh của chúng ta. Samsung lần đầu tiên kết hợp lưới đánh cá tái chế bị loại bỏ với dòng Galaxy S22 và kể từ đó đã sử dụng vật liệu này trong các thiết kế trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy, bao gồm cả máy tính bảng, máy tính xách tay và tai nghe.

Bằng cách hợp tác với các tổ chức có cùng chí hướng, Samsung đã tạo ra một loại vật liệu mới từ nhựa tái chế ở đại dương trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sự đổi mới này là một phần trong tầm nhìn bền vững của Samsung MX, Galaxy for the Planet, thực hiện các hành động bảo vệ khí hậu trong các hoạt động kinh doanh toàn cầu và vòng đời sản phẩm. Thông qua Galaxy for the Planet, Samsung cố gắng phát triển và kết hợp các vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm mới, loại bỏ nhựa sử dụng một lần trong bao bì di động, đạt mức tiêu thụ điện năng dự phòng bằng 0 cho tất cả các bộ sạc điện thoại thông minh và chuyển đổi 100% rác thải ở các bãi rác đến năm 2025.