Rước lộc đầu xuân, khởi đầu năm mới với Mộc Châu Creamery

Chương trình như một lời tri ân gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu. Đây không chỉ là hoạt động khuyến mãi thông thường, mà còn là sự kết nối giữa thương hiệu gần 70 năm làm sữa của Mộc Châu với khát vọng nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng hiện đại.

Mộc Châu Creamery vốn được biết đến như bước tiếp nối của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Giữ trọn tinh thần làm sữa chỉn chu, sự am hiểu vùng nguyên liệu và tình yêu với cao nguyên, Creamery đồng thời mang đến cách tiếp cận mới mẻ hơn - sữa cao cấp, hương vị thanh mát, béo nhẹ dễ uống, cùng câu chuyện đơn nguồn khép kín Mộc Châu.

Chính sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới đã giúp thương hiệu tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng.

Quà tặng công nghệ và trải nghiệm sữa miễn phí

Chương trình khuyến mãi đầu xuân của Mộc Châu Creamery diễn ra từ ngày 1/2 đến 15/3, mang đến cơ hội nhận quà hấp dẫn cho mọi khách hàng. Khi mua các sản phẩm thuộc danh mục Mộc Châu Creamery và Mộc Châu Milk, người tiêu dùng sẽ nhận được thẻ QR ngẫu nhiên, tương ứng với một lượt quay thưởng trên hệ thống.

Mộc Châu Creamery khởi động chương trình khuyến mãi “Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân” với nhiều giải thưởng hấp dẫn (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Điểm nhấn của chương trình chính là cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ những phần quà công nghệ giá trị như iPhone 17 Pro, iPad Air 7 M3, đến những phần thưởng gắn liền với trải nghiệm sản phẩm như 60 cơ hội uống sữa miễn phí trong một năm, 1.000 cơ hội uống miễn phí trong một tháng, cùng 60.000 thẻ điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Cách thức tham gia đơn giản, chỉ cần quét mã QR và quay thưởng trực tiếp, giúp khách hàng vừa thưởng thức hương vị sữa ngon, vừa có cơ hội nhận quà nhanh chóng.

Không ít người tiêu dùng đã chia sẻ sự hài lòng sau khi dùng thử Mộc Châu Creamery như sữa ngon, uống có cảm giác tươi và sạch, đúng chuẩn sữa cao cấp.

Một khách hàng cho biết: “Tôi chọn Mộc Châu Creamery vì vị sữa thanh mát, béo nhẹ nhưng không ngấy. Hai bé nhà tôi đều rất thích, còn tôi thì yên tâm bởi nguồn gốc rõ ràng từ cao nguyên Mộc Châu”.

Những phản hồi tích cực ấy không chỉ là lời khen dành cho sản phẩm, mà còn là minh chứng cho chiến lược đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm của thương hiệu.

Hành trình tiếp nối và khát vọng vươn xa

Trong gần 70 năm qua, sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Với Mộc Châu Creamery, thương hiệu không chỉ tiếp nối những giá trị truyền thống, mà còn mở ra một chương mới, nơi khát vọng nâng tầm đưa sữa Việt vươn lên phân khúc cao cấp được hiện thực hóa.

Khởi đầu năm mới với Mộc Châu Creamery - hương vị thanh mát, béo nhẹ đang được người tiêu dùng yêu thích và tin chọn (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Sự kiện ra mắt Mộc Châu Creamery không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định chiến lược nâng tầm thương hiệu, đưa sữa Việt vươn lên phân khúc cao cấp.

Đại diện thương hiệu nhấn mạnh: “Mộc Châu Creamery là kết tinh của thiên nhiên ưu ái, tâm huyết làm nghề và mối gắn bó bền chặt giữa bò và người". Chính sự tỉ mỉ và kỹ nghệ làm sữa qua nhiều thế hệ đã tạo nên chất lượng ổn định và sự sáng tạo trong từng sản phẩm.

Ngay sau khi ra mắt, Mộc Châu Creamery đã hiện diện tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Coopmart, Lotte, Aeon, Circle K, cũng như trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada… với gian hàng chính hãng. Việc đa dạng hóa kênh phân phối giúp sản phẩm tiếp cận dễ dàng hơn từ mua sắm trực tiếp đến đặt hàng trực tuyến.

Thành công của Creamery sau sự kiện ra mắt và chương trình “Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân” chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực bền bỉ của một thương hiệu biết gìn giữ truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Mỗi hộp sữa từ cao nguyên Mộc Châu không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn mang lại cảm xúc, niềm tự hào và sự gắn kết.