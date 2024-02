Rót cả tỷ USD vào dự án Dung Quất, tập đoàn tỷ phú Long có bao nhiêu tiền?

Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 được Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) công bố, tại ngày 31/12/2023, "vua thép" có tổng cộng 26.036 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, gần gấp đôi so với con số đầu năm 2023.

Trong đó, giá trị xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại dự án khu liên hiệp Gang thép Dung Quất với 22.556 tỷ đồng, tăng 13.125 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 9.824 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án container là 1.833 tỷ đồng; tại dự án khu liên hiệp Gang thép Hải Dương là 639 tỷ đồng, tại dự án nông nghiệp là 380 tỷ đồng và tại các dự án khác là 599 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng tài sản toàn tập đoàn tại ngày 31/12/2023 là 187.783 tỷ đồng, tăng 17.447 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

Trong năm, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 8.325 tỷ đồng hồi đầu năm 2023 lên 12.267 tỷ đồng vào cuối năm. Trong đó, tương đương tiền lên tới 8.496 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng đạt 3.762 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chỉ ghi nhận hạng mục tiền gửi có kỳ hạn với giá trị 22.162 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, doanh thu hợp nhất của Hòa Phát đạt 34.925 tỷ đồng, tăng 8.713 tỷ đồng tương ứng 33% so với cùng kỳ và tăng 21% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.969 tỷ đồng, tăng 4.968 tỷ đồng so với cùng kỳ và tăng 968 tỷ đồng tương ứng tăng 48% so với quý III/2023.

Nhóm thép vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Hòa Phát, lần lượt góp vào 94% doanh thu và 92% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn. Nông nghiệp đứng thứ hai về đóng góp doanh thu (góp 5%) trong khi bất động sản đứng thứ hai về đóng góp lợi nhuận (5%).

Lý giải về mức tăng mạnh của lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn trong quý IV, Hòa Phát cho biết, nguyên nhân là chi phí sản xuất giảm, giá bán thép tăng, sản lượng tiêu thụ tốt.

Tuy vậy, lũy kế cả năm 2023, Hòa Phát vẫn giảm 16% doanh thu so với năm trước, đạt 120.355 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 6.800 tỷ đồngh. Tập đoàn chỉ hoàn thành 85% kế hoạch năm.