Quý II, Chứng khoán DNSE công bố tăng doanh thu 12% so với cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính quý II/2024, doanh thu hoạt động Chứng khoán DNSE là 198,2 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 42,7 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ghi nhận giảm chủ yếu do ảnh hưởng của việc đánh giá lại danh mục tự doanh của DNSE theo giá trị thị trường tại ngày 30/6.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, DNSE vẫn đạt doanh thu hoạt động 379,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 130,5 tỷ đồng, tăng 16%, lợi nhuận sau thuế 104,3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tính đến 30/6, tổng tài sản của DNSE đạt 8.902 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

6 tháng đầu năm, DNSE ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Về hoạt động mở rộng khách hàng, DNSE tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường khi mở thêm hơn 213.000 tài khoản, chiếm 28,3% thị phần tài khoản chứng khoán mở mới trong 6 tháng đầu năm. Hiện công ty chứng khoán này quản lý hơn 775.000 tài khoản, tương đương hơn 1,5 tỷ chứng khoán, tổng tài sản đang quản lý (AUM) đạt hơn 34.500 tỷ đồng.

Thị phần chứng khoán phái sinh liên tục tăng trưởng. Từ vị trí top 5 thị phần môi giới phái sinh trong quý I, tới quý II và tính chung 6 tháng đầu năm, DNSE đã thăng hạng lên top 4.

Động lực tăng trưởng từ hệ sinh thái sản phẩm công nghệ

Đặt ra kế hoạch kinh doanh nhiều thách thức năm 2024, trong nửa đầu năm, Chứng khoán DNSE đã tập trung đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tiên phong và đưa ra nhiều hoạt động thúc đẩy doanh thu ở cả hai mảng cơ sở và phái sinh.

DNSE triển khai các gói vay margin phong phú, với lãi suất ở mức thấp hàng đầu thị trường, chỉ từ 5,99%. Bên cạnh đó là các gói margin miễn lãi với chính sách linh hoạt, thậm chí nhà đầu tư có thể tự đề xuất gói vay theo mong muốn của mình. Nhờ việc đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi cho vay ký quỹ, dư nợ cho vay ký quỹ của DNSE tăng trưởng 40%, đem lại doanh thu cho vay trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Đối với mảng chứng khoán phái sinh, cuộc thi "Võ đài phái sinh" được DNSE tổ chức từ tháng 4/2024 trong giai đoạn 1 đã nhận được sự quan tâm đăng ký của trên 5.000 nhà đầu tư, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 43.000 tỷ đồng, tương đương hơn 300.000 hợp đồng phái sinh. Hiện cuộc thi tiếp tục được tổ chức, nhằm thu hút và thúc đẩy mảng kinh doanh trọng tâm, mang đến tăng trưởng vượt trội cho DNSE chỉ sau hơn 1 năm ra mắt.

Bên cạnh tỷ lệ cọc chỉ 18,48%, tốc độ giao dịch nhanh, nền tảng phái sinh của DNSE mang đến lượng người dùng tăng nhanh nhờ loạt các tính năng đáp ứng sự nhanh nhạy và kỷ luật trong giao dịch phái sinh, như cảnh báo lãi, lỗ theo thời gian thực, tự động cài đặt chốt lời, cắt lỗ, giúp quản trị rủi ro tốt hơn trước những biến động của thị trường.

Đồng thời, việc sở hữu nền tảng mở, liên kết cung cấp nền tảng chứng khoán cùng các đối tác khác như Zalopay, FiinTrade, Sacombank… tiếp tục là kênh hữu hiệu giúp DNSE giữ vững tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới.

Sở hữu những tính năng tiên phong hỗ trợ đầu tư, mới đây, DNSE vừa được Asian Banking & Finance 2024, giải thưởng thường niên quốc tế danh giá trao tặng 2 danh hiệu "Nền tảng chứng khoán của năm" và "Sản phẩm đầu tư đột phá của năm". Đây là năm thứ hai liên tiếp DNSE được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng này.

DNSE vừa nhận 2 giải thưởng "Nền tảng chứng khoán của năm" và "Sản phẩm đầu tư đột phá của năm" từ Asian Banking & Finance 2024.

Ngày 1/7 cổ phiếu DSE của DNSE đã niêm yết trên sàn HoSE, đánh dấu một bước tiến nâng cao vị thế và tiềm năng của doanh nghiệp, mang đến cơ hội huy động vốn, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.

Với tầm nhìn và triển vọng đột phá về công nghệ, DNSE hiện đã nhận được sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ từ khối ngoại. Mở đầu là Quỹ ngoại PYN Elite Fund (Phần Lan) với khoản đầu tư trị giá 12% cổ phần DNSE hồi cuối năm 2023. Vừa qua, Quỹ ngoại Consilium Investment Management (Hoa Kỳ) cũng mua hơn 6,6 triệu cổ phiếu DSE ngay sau ngày đầu tiên lên sàn. Hiện quỹ này nắm hơn 2% vốn DNSE.

Kết thúc quý II, trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều xáo trộn, với nỗ lực đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực như cho vay margin, chứng khoán phái sinh và phát triển các kênh bán đa dạng, DNSE cho biết đang có nhiều động lực để tăng tốc, đạt được mục tiêu kinh doanh nhiều thách thức đặt ra từ đầu năm.