Quà tết Rong Nho Trường Thọ - tự hào thương hiệu Việt nổi tiếng trên Amazon

Tự hào là thương hiệu cao cấp nhất tại Việt Nam, "Rong Nho Trường Thọ" được xuất khẩu qua các thị trường khó tính trên thế giới thông qua sàn thương mại điện tử Amazon và được bình chọn là "Thương hiệu rong nho bán chạy nhất Amazon Hoa Kỳ vào năm 2020".

Hành trình vươn ra biển lớn của Rong Nho Trường Thọ

Rong Nho Trường Thọ được trồng tại vùng biển xanh, sạch đẹp tỉnh Khánh Hòa. Được chế biến và cải tiến từ công nghệ tách nước Okinawa Nhật Bản hơn 10 năm qua nên rong nho có màu xanh tươi tự nhiên, không mùi tanh, rất giòn và ngon và có thể bảo quản lên đến 12 tháng mà không cần dùng đến hóa chất bảo quản. Đặc biệt, Rong Nho Trường Thọ có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất cao tốt cho sức khỏe như chất xơ, canxi, đạm, kali, magiê, sắt… phù hợp với mọi đối tượng.

Với mong muốn rạng danh thương hiệu rong nho Việt Nam trên toàn Thế giới. Anh Trần Văn Tươi, đồng sáng lập thương hiệu Rong Nho Trường Thọ đã cố gắng không ngừng tự mình đưa doanh nghiệp đạt doanh thu hàng triệu đô la, trở thành triệu phú tự thân với xuất phát điểm là một kỹ sư dầu khí và tạo ra sự đổi mới cho ngành thủy sản Việt Nam.

"Tôi muốn nhắc thế giới có loại rong nho ngon như vậy đến từ chính Việt Nam" - anh Trần Văn Tươi, Tổng giám đốc điều hành Rong Nho Trường Thọ.

Rong Nho Trường Thọ vươn tầm thế giới cùng Amazon

Hiện nay, Rong Nho Trường Thọ được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới. Trong câu chuyện này, anh Trần Văn Tươi không chỉ chia sẻ hành trình "from zero to hero", mà còn có những bài học thành công để đưa thương hiệu đến từ Việt Nam của mình chinh phục thị trường Thế giới thông qua Amazon Global Selling.

Rong Nho Trường Thọ sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng với Amazon. Câu chuyện của Rong Nho Trường Thọ "Từ biển Việt Nam đến bầu trời toàn cầu".

Quà tết Rong Nho Trường Thọ - món quà sức khỏe, bình an và hạnh phúc

Tiếp nối sự thành công những năm vừa qua, Rong Nho Trường Thọ tiếp tục đón đầu thị trường khi tung ra sản phẩm Quà tặng tết Rong Nho Trường Thọ. Sau một năm đầy biến động với đại dịch, chúng ta mới nhận ra rằng sức khỏe là điều đáng quý nhất. Chính vì thế, món quà tết năm nay được bao hàm ý nghĩa: "Gia đình ai cũng có mặt đầy đủ, ai cũng mạnh khỏe, bình an đó chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất."

Combo Quà tết Rong Nho Trường Thọ.

Sản phẩm ý nghĩa

Hộp quà tết rong nho mang thương hiệu Trường Thọ sẽ giúp bạn gửi trọn những lời chúc ý nghĩa nhất đến người thân của mình với mong muốn một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an và tràn đầy hạnh phúc.

Sản phẩm sức khỏe

Rong nho được các nhà khoa học Nhật Bản mệnh danh là siêu thực phẩm bổ dưỡng vì trong rong nho chứa giá trị dinh dưỡng cao hơn gấp nhiều lần so với rau củ quả thông thường. Rong nho giúp bổ sung nhiều vitamin nhóm A, B, C cùng các khoáng chất vi lượng như canxi, sắt, magiê, kali, i-ốt... giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.

Chất lượng cao cấp

Rong Nho Trường Thọ được trồng tại vùng biển xanh, sạch đẹp tỉnh Khánh Hòa. Được chế biến và cải tiến từ công nghệ tách nước Okinawa Nhật Bản hơn 10 năm qua nên rong nho có màu xanh tươi tự nhiên, không mùi tanh, rất giòn và ngon và có thể bảo quản lên đến 12 tháng mà không cần dùng đến hóa chất bảo quản. Đặc biệt, Rong Nho Trường Thọ có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất cao tốt cho sức khỏe như chất xơ, canxi, đạm, kali, magiê, sắt… phù hợp với mọi đối tượng.

Cùng với không khí xuân về, các bữa tiệc với nhiều thức ăn đầy dầu mỡ và bia rượu là điều không thể tránh khỏi. Rong Nho Trường Thọ là lựa chọn tốt nhất giúp tạo cảm giác tươi mát, chống ngán ngày xuân.

Uy tín và đẳng cấp

Rong Nho Trường Thọ vinh dự được Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng bình chọn "Top 20 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2020". Tại thị trường Mỹ, Rong Nho Trường Thọ tự hào là thương hiệu rong nho bán chạy số 1 trên sàn thương mại Amazon và là thương hiệu rong nho đầu tiên tại Việt Nam được bảo hộ tại Hoa Kỳ.

Hộp quà sang trọng

Với thiết kế tinh tế cùng với bao bì bắt mắt, quà tết Rong Nho Trường Thọ có lẽ là món quà ý nghĩa, đẳng cấp phù hợp dành tặng đối tác và người thân. Mang đến ý nghĩa sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Giá cả hợp lý

Những hộp quà tết Trường Thọ thể hiện tấm lòng, sự tinh tế, chu đáo của bạn đến với những người bạn thương yêu. Và chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc khi nhận được món quà tết ý nghĩa, đẳng cấp và sang trọng này với giá chỉ từ 350.000 đồng.

Trường Thọ kính chúc quý độc giả một năm mới bình an, hạnh phúc và trường thọ.

Sản phẩm được phân phối độc quyền tại các siêu thị, điểm bán lẻ trên toàn quốc bởi Tập đoàn Phú Thái.

Bạn có thể mua trực tuyến những sản phẩm của Trường Thọ để nhận các ưu đãi hấp dẫn tại website: https://www.quatangtruongtho.vn/