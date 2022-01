Quà Tết cho doanh nghiệp: "Chọn mặt gửi vàng"

Thông thường, khoảng thời gian 2-3 tuần trước Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường giỏ quà Tết bắt đầu sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, các công ty tiết kiệm hơn trong chi tiêu, nên các đơn vị cung ứng giỏ quà Tết đã cơ cấu lại các loại hàng hóa, giá thành phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, trang trọng để phục vụ nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp.

MM Mega Market là một trong những địa chỉ mua sắm quà Tết uy tín trên thị trường (Ảnh: MM Mega Market).

Xuân sang khởi sắc

Ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành của MM Mega Market cho biết hệ thống siêu thị này trên khắp cả nước đều đã triển khai gian hàng Tết, trong đó có các khu vực bày bán các loại giỏ quà Tết. Với hơn 20 loại giỏ quà Tết từ Tiêu chuẩn, Sức khỏe, Đoàn viên và Phú quý với giá chỉ từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những giỏ quà tặng tâm đắc, gửi gắm vào đó những yêu thương và lời chúc về một năm mới thành công tới nhân viên, đối tác. Ngoài ra, hệ thống siêu thị cũng triển khai nhiều các giỏ quà theo combo do doanh nghiệp đặt hàng.

Hàng hóa Tết tại MM đa dạng, nhiều sự lựa chọn để thiết kế vào giỏ quà (Ảnh: MM Mega Market).

Để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh mỗi công ty, doanh nghiệp đều đang thắt chặt chi tiêu, cơ cấu hàng hóa trong dịp Tết năm nay cũng được MM Mega Market (MM) chọn lọc, phân khúc cho phù hợp theo hướng thiết thực, tiết kiệm hơn. Giỏ quà Tết của MM năm nay với chủ đề "Phú quý trao tay - Xuân sang khởi sắc" mong muốn gửi đến hàng triệu khách hàng một mùa Tết tiết kiệm, đoàn viên, lời chúc nhau sức khỏe và một năm mới khởi sắc, phú quý. Các loại hàng hóa trong giỏ quà cũng đa dạng từ bánh mứt, cà phê, trà, lạp xưởng, hoa quả sấy khô, nước trái cây đóng hộp...

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người lao động không thể về quê đón Tết. MM đã lên kế hoạch cung cấp các giỏ quà an sinh, đặc sản vùng miền và hàng đặc sản Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu, dưa món… để các doanh nghiệp có thể giúp những nhân viên xa quê vẫn cảm nhận được một phần không khí Tết nơi quê nhà.

Địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp

Trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, nhiều nhà bán lẻ dự đoán khách mua lẻ giỏ quà tặng có thể giảm mạnh. Trong khi đó, khối doanh nghiệp sẽ gia tăng nhu cầu để tặng đối tác, nhân viên nhằm tri ân sự đồng hành của họ trong suốt quãng thời gian "3 tại chỗ" khó khăn của năm qua. Yêu cầu chung của các khách hàng doanh nghiệp năm nay tập trung vào giá thành, chất lượng và sự tiện lợi khi mua bán, thanh toán.

Giỏ quà Tết tại MM có thể thiết kế riêng theo nhu cầu từng doanh nghiệp (Ảnh: MM Mega Market).

Ông Vũ Minh Tiến, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH M.A (Hà Nội) cho biết đã nhiều năm nay, công ty ông chọn mua quà Tết tại MM Mega Market. "Chúng tôi cần đa dạng các giỏ quà khác nhau để tặng đối tác, bạn hàng và cả nhân viên, nên đến với MM Mega Market là tiện nhất vì có nhiều sự lựa chọn. MM cũng linh hoạt đóng giỏ quà theo sự lựa chọn và nhu cầu cụ thể của khách hàng. Từ giỏ quà ngoại nhập sang trọng cho đến các đặc sản vùng miền của Việt Nam đều được MM Mega Market đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ", ông Tiến nói.

Bà Đào Thùy Linh - Giám đốc Công ty CP Đ.A.V (Đà Nẵng) thì cho biết: "Tôi biết đến MM Mega Market trước tiên là từ mô hình "từ nông trại đến bàn ăn" với thương hiệu riêng thực phẩm tươi sạch "We are fresh". Vì vậy, tôi rất an tâm về yếu tố chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của mỗi sản phẩm ở đây. Nhưng trên hết, giá cả cạnh tranh đã khiến MM trở thành điểm đến tin cậy mỗi khi chúng tôi cần mua những giỏ quà số lượng lớn tặng đối tác'.

Nhằm tránh việc tập trung đông người vào thời điểm cận Tết, MM khuyến khích người dân đặt hàng trực tuyến qua 3 kênh là website MM Click & Get, kênh Zalo và số hotline của trung tâm gần nhất.

Bà Lương Thanh Hương, Trưởng phòng Đối ngoại U.K Group (TPHCM) tâm sự: "Khi mua quà Tết tại MM Mega Market, công ty tôi sẽ được giao hàng trong vòng 4 giờ sau khi đơn hàng được xác nhận và miễn phí vận chuyển trong bán kính 7 km, kể cả giao sau giờ hành chính. Như vậy rất an toàn trong phòng dịch và cũng thuận tiện cho cả phía doanh nghiệp lẫn đối tác".