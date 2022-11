"Quả ngọt" từ cái bắt tay giữa ngân hàng và nhà sản xuất chương trình truyền hình

Trong vai trò tài trợ chính cho The Masked Singer Vietnam, VIB cùng với Vie Channel & VieON thuộc DatViet VAC - đơn vị hàng đầu về sản xuất các gameshow giải trí truyền hình hiện nay, đã đảm bảo sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng nghệ thuật cho chương trình này ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt công chúng. Đồng thời, chính sự trẻ trung, sôi động của chương trình cũng đã giúp VIB ghi đậm dấu ấn về một thương hiệu ngân hàng hiện đại, năng động và đầy sáng tạo.

Hướng đi mới mẻ của các nhà băng hiện đại

Những năm gần đây, các sự kiện thể thao, giải trí đã và đang ghi nhận sự tham gia sôi nổi của các tổ chức tài chính - ngân hàng. Trong đó, âm nhạc là phương thức quảng bá thương hiệu được nhiều ngân hàng lựa chọn.

Nhiều chương trình âm nhạc hoành tráng đã khẳng định tên tuổi của giới tài chính - ngân hàng trong một sân chơi sôi nổi và trẻ trung vốn thường chỉ dành cho các thương hiệu bán lẻ hoặc tiêu dùng (FMCG). Các đêm nhạc tri ân khách hàng thân thiết của nhiều ngân hàng, hay nổi lên như một hiện tượng gần đây là VIB với gameshow âm nhạc đình đám The Masked Singer Vietnam, là những ví dụ điển hình.

Sự kết hợp hiệu quả giữa VIB và nhà sản xuất Vie Channel & VieON đã tạo cú hích mạnh mẽ về mặt thương hiệu cho cả The Masked Singer Vietnam và nhà tài trợ chính khi chương trình càng lan tỏa rộng thì thương hiệu ngân hàng càng trở nên thân thuộc, nhận được sự yêu mến và thiện cảm của đông đảo khán giả.

Tuy thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng VIB và Vie Channel & VieON có một điểm chung là đều đặt sự sáng tạo, nghiêm túc vào từng sản phẩm, dịch vụ và lấy sự hài lòng của khách hàng, khán giả làm thước đo của chất lượng.

VIB là ngân hàng thuộc top đầu ngành về tỷ trọng bán lẻ và nổi bật về các sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa với lợi ích vượt trội, đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các dòng thẻ tín dụng của VIB được lồng ghép khéo léo, kết hợp với hình tượng các nhân vật mascot trong gameshow đã mang lại nhiều sự thú vị. Qua đó, VIB đã gặt hái được thành công trong việc lan tỏa thông điệp về một ngân hàng dẫn đầu xu thế, thu hẹp khoảng cách giữa người dùng Việt với các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đồng thời tăng chỉ số nhận biết thương hiệu VIB và các thông điệp về thẻ tín dụng.

Sức nóng đến từ sự bất ngờ và tôn vinh giá trị thực

16 số phát sóng của The Masked Singer Vietnam đã khép lại với rất nhiều cảm xúc lắng đọng. Hơn 4 tháng qua, The Masked Singer Vietnam đã thu hút gần 1 tỷ lượt xem và trở thành chương trình âm nhạc có lượt theo dõi nhiều trong năm 2022. Chương trình cũng đạt vị trí dẫn đầu trên các nền tảng số như VieON, YouTube, Facebook, Tiktok… Trong suốt thời gian phát sóng, The Masked Singer Vietnam liên tục ở Top YouTube Trending.

The Masked Singer Vietnam là chương trình âm nhạc có lượt theo dõi nhiều trong năm 2022.

Với kim chỉ nam tôn vinh âm nhạc thực thụ, The Masked Singer Vietnam quy tụ 15 giọng ca hàng đầu của thị trường ở các phân khúc khác nhau. Từ ca sĩ gạo cội đến những gương mặt trẻ tài năng đang dẫn đầu xu hướng cùng tụ hội tại The Masked Singer Vietnam để mang lại những tiết mục đặc sắc "đốn tim" hàng triệu khán giả.

Giữa bối cảnh truyền hình thực tế có vẻ như dần trở nên bão hòa, The Masked Singer Vietnam đã có một cú "lội ngược dòng" để nhận được sự quan tâm, dõi theo của khán giả truyền hình. Kể từ khi phát sóng tới nay, việc dự đoán các mascot của chương trình trở thành chủ đề nóng được bàn luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok.

Giá trị âm nhạc thực thụ mà VIB và Vie Channel & VieON cùng nhau tôn vinh là lý do sau khi cởi bỏ mặt nạ, hầu hết các nghệ sĩ đều vừa có sản phẩm triệu view, vừa phủ sóng tên tuổi khắp không gian mạng. Dưới bàn tay vàng về phối khí của ban nhạc Hoài Sa, cùng lửa nghề vẹn nguyên của các nghệ sĩ, hàng loạt ca khúc đặc sắc đã được tái hiện và trở thành một phần ký ức của hàng triệu khán giả yêu nhạc.

Kết thúc một chặng đường, Vie Channel & VieON với sự đồng hành của VIB sẽ tổ chức The Masked Singer Vietnam All-Star Concert 2022 vào ngày mai (thứ 7 - ngày 19/11/2022), hứa hẹn sẽ là 1 đêm bùng nổ và thăng hoa với những tiết mục hoành tráng và đặc sắc.

Phần công bố và trao giải quán quân sẽ được diễn ra ngay trong đêm concert và phát sóng trực tiếp lúc 22h30 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie Giải Trí và ứng dụng VieON.