PV GAS tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Dân trí Nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường trong năm 2020, quý I/2021 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam vừa qua đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT).

Phát biểu khai mạc, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV GAS nhấn mạnh: "Hội nghị chính là diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường từ cấp Tổng Công ty đến tất cả các đơn vị trực thuộc, thành viên; góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của PV GAS nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung. Hội nghị cũng là sự kiện nhằm cổ vũ, khích lệ toàn thể CBCNV PV GAS phát huy các thành tựu đã đạt được, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021".

Hội nghị đã thẩm định và đóng góp cho báo cáo chi tiết công tác ATSKMT của PV GAS năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021. "Bức tranh" sáng rõ, thể hiện toàn bộ các hoạt động ATSKMT PV GAS dưới hình thức phim báo cáo đã được giới thiệu rất sinh động; đánh giá, nhận xét các mặt làm được, chưa được trong năm 2020; kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nhận diện các rủi ro và các hoạt động đặc thù năm 2021 để qua đó xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai trong thời gian tới.

Ngay từ đầu năm 2020, nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác AT-SK-MT, PV GAS đã ban hành Mục tiêu AT-CL-MT năm 2020, gồm 6 mục tiêu với 15 chỉ tiêu và được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; tiếp tục duy trì và thường xuyên cập nhật cải tiến để nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT. Tất cả các hoạt động trong TCT được đánh giá/ nhận diện và cập nhật rủi ro để đưa ra các biện pháp kiểm soát/ phòng ngừa thích hợp.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, độ tin cậy của các hệ thống khí đều đạt 100% - một thành quả hết sức quan trọng góp phần nâng cao sản lượng cung cấp cho khách hàng. PV GAS cũng thực hiện nghiêm túc quản lý an toàn trong đầu tư xây dựng, thi công các dự án; quản lý công tác đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm; bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; thực hiện đầy đủ công tác tuần tra, bảo vệ các công trình khí; triển khai tốt Chương trình nhận thức an toàn (STOP) và 5s, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra các cấp…

Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận cởi mở về các vấn đề liên quan đến công tác an toàn trong những lĩnh vực hoạt động của PV GAS, đặc biệt là các vướng mắc và giải pháp khắc phục; nâng cao hiệu quả, đổi mới và tăng cường phối hợp trong hệ thống ATSKMT; nhấn mạnh quá trình đảm bảo an toàn và lan tỏa văn hóa an toàn nội bộ cũng như với đối tác trong triển khai dự án, trong hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước; thực hiện và vận dụng các quy định quốc gia trong bảo vệ an toàn công trình khí; chủ động phòng chống dịch bệnh; duy trì và phát triển đội ngũ an toàn vệ sinh viên; tăng cường truyền thông và giữ gìn an toàn hành lang tuyến ống…

Ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc PVN đã đánh giá cao việc tập thể Lãnh đạo và CBCNV PV GAS có những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm qua, hoàn thành các nhiệm vụ về công tác ATSKMT, cũng như đóng góp to lớn vào thành tựu của toàn Tập đoàn, trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2020. Hội nghị lần này là một minh chứng mới cho thấy công tác ATSKMT của PV GAS luôn mạnh mẽ, đảm bảo tính minh bạch, nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, ủng hộ của các ngành, các cấp.

Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tích cực phòng chống dịch bệnh, ông đề nghị PV GAS trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác ATSKMT, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho công tác này, như là một bộ phận không tách rời của toàn bộ công tác chỉ đạo SXKD ngay từ khâu lập kế hoạch và trong suốt quá trình triển khai thực hiện; tích cực và chủ động phòng chống dịch bệnh; Nâng cao công tác an toàn, trình độ bảo đảm an toàn lên những tầm cao mới; tiếp tục mở rộng công tác an ninh, an toàn đi đôi với việc phát triển thị trường khí, khi tăng cường mảng kinh doanh LNG. Ông cũng thể hiện sự đồng thuận và sẵn sàng hỗ trợ của PVN trong mọi công tác ATSKMT mà PV GAS tiến hành vì những lợi ích cho toàn xã hội.

Ông Dương Mạnh Sơn, TGĐ PV GAS đã trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và trao đổi của đại diện lãnh đạo Bộ và Tập đoàn, các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Tại hội nghị ATSKMT - một trong những sự kiện quan trọng nhất của TCT, PV GAS đã có những trao đổi, đưa ra nhiều vấn đề/kinh nghiệm đúc kết, nhằm cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp Khí, đặc biệt định hướng cho lĩnh vực kinh doanh LNG.

Trường Thịnh