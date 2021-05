PV GAS tiếp tục đồng hành và ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19

Dân trí Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục đóng góp 10 tỷ đồng tại Lễ Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tổ chức

Ngay sau khi tham gia 10 tỷ đồng cùng toàn ngành Dầu khí ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục đóng góp 10 tỷ đồng tại buổi lễ Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp tổ chức .

Đại diện lãnh đạo PV GAS ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 26/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định thành lập Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 (Quỹ) để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin; nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) phát huy trách nhiệm trong công tác vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ.

Ngày 28/5, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã trao số tiền 50 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ, trong đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham gia 10 tỷ đồng.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo PV GAS cũng tham gia buổi Lễ phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ tại tỉnh BR-VT với tư cách là doanh nghiệp đồng hành và ủng hộ Quỹ. Tham dự Buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh BR-VT: ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.

Nhằm triệt để phòng chống dịch, buổi lễ được tổ chức trong điều kiện an toàn với số lượng người tham gia tối thiểu, thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn; đồng thời được truyền hình trực tuyến đến 8 đầu cầu của tất cả các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp xã hội tại BR-VT, tích cực phối hợp bảo vệ an ninh - an toàn công trình khí cũng như đời sống an sinh, PV GAS đã có mặt trong đội ngũ 10 doanh nghiệp tiên phong và đóng góp cao nhất tỉnh dịp này.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hành động kịp thời này đã thể hiện tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS, cùng chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh của BR-VT. Tại buổi Lễ phát động, đại diện lãnh đạo PV GAS đã trao cho UBMTTQ Tỉnh BR-VT số tiền 10 tỷ đồng, cùng đóng góp vào con số trên 160 tỷ đồng được ủng hộ ngay tại buổi Lễ.

Trường Thịnh