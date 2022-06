PV GAS sơ kết 6 tháng, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Ông Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Hoàng Văn Quang - Tổng Giám đốc PV GAS chủ trì hội nghị; cùng với sự tham dự của các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; đại diện các Ban, văn phòng, trung tâm, các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc tổng công ty.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi do giá dầu, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với nhiều thách thức. Đó là tác động địa chính trị từ xung đột Nga - Ukraine, cùng với chính sách phòng chống dịch Covid -19 nghiêm ngặt của Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng đến cung - cầu năng lượng và làm giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao…

Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ giá dầu/giá LPG tăng, tập thể ban lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp từ những ngày đầu năm. Đó là thực hiện công tác điều độ, huy động khí, vận hành tối ưu; tăng cường các hoạt động phát triển thị trường, trong đó đẩy mạnh kinh doanh LPG, cung cấp khí cho khách hàng công nghiệp. Doanh nghiệp tăng cường công tác quản trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí; thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả công tác cán bộ;...

Ông Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Hoàng Văn Quang - Tổng Giám đốc PV GAS chủ trì hội nghị.

Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm được PV GAS triển khai mạnh mẽ, kiểm soát, bám sát kế hoạch, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, đạt được kết quả ghi nhận.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn; không vi phạm quy định về môi trường; không để sự cố nghiêm trọng nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS; dịch bệnh Covid-19 tại PV GAS được kiểm soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260,9 nghìn tấn), bằng 123% kế hoạch 6 tháng (bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021), chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch 6 tháng (bằng 185% so với cùng kỳ năm 2021). Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.

Các đại biểu đề xuất xử lý, giải quyết những khó khăn và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị.

Các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 54.560,6 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 6 tháng (bằng 134% so với cùng kỳ năm 2021). Lợi nhuận trước thuế đạt 8.676,7 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng (bằng 156% so với cùng kỳ năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng (bằng 159% so với cùng kỳ năm 2021). Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 3.626,5 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch 6 tháng (bằng 108% so với cùng kỳ năm 2021).

Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS triển khai tích cực, tiến độ các dự án được bám sát theo kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ là 1.381,1 tỷ đồng; toàn PV GAS giải ngân 1.427,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, PV GAS đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, PV GAS tiếp tục nỗ lực đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động ổn định, an toàn; thực hiện cân đối, ấn định, điều độ linh hoạt, hiệu quả, hợp lý, sẵn sàng cấp khí ở lưu lượng cao khi được khách hàng huy động. Công ty chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên từ thượng nguồn đến hạ nguồn trong vận hành, điều độ, đấu nối.

Đơn vị tiếp tục làm việc thường xuyên với bộ ngành/EVN để tăng cường huy động khí cho sản xuất điện; tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng ngoài điện để gia tăng sản lượng khí. Công ty tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vốn cho các dự án quan trọng;…

PV GAS triển khai 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung 3 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá, đó là: Con người, công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên, trực thuộc PV GAS đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung những vấn đề lớn, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. Lãnh đạo Tổng công ty và các ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận, xử lý, giải quyết những khó khăn và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2022.

Ông Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Hoàng Văn Quang - Tổng Giám đốc PV GAS đã phát biểu kết luận hội nghị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các giải pháp đột phá đã thống nhất trong toàn PV GAS. Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua những khó khăn đang hiện hữu và dự báo, kiên định hoàn thành các mục tiêu đã được xác lập, hoàn thành các dự án trọng điểm và đưa vào hoạt động đúng tiến độ, đẩy mạnh phát triển thị trường khí.

Lãnh đạo PV GAS kêu gọi tiếp tục tăng cường đoàn kết, đề cao tính phối hợp, thống nhất trong hành động để tạo sức mạnh tổng lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2022 và chiến lược ngành công nghiệp khí trong giai đoạn tới.