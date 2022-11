PV GAS LPG tăng trưởng doanh thu hơn 12% trong quý III

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, mã chứng khoán PVG), lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 tỷ đồng, gấp đôi so với quý III/2021, trong khi lợi nhuận sau thuế là 4,3 tỷ đồng, gấp 4,8 lần. Lợi nhuận tài chính trong quý III/2022 tăng 1,5 tỷ đồng, tương đương tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động giảm một tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo giải trình chênh lệch, PVG cho biết lợi nhuận tăng trong quý III/2022 do công ty tăng cường kiểm soát, tiết giảm tối đa chi phí và quản lý tốt dòng tiền nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PV GAS LPG vận hành các trạm triết nạp tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Nha Trang trong năm 2022, tăng cường năng lực cung ứng cho khách hàng (Ảnh: PVG).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, PV GAS LPG đạt doanh thu 3.472 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,1 tỷ đồng, đều giảm nhẹ khoảng 4% so với cùng kỳ.

Năm 2022, PV GAS LPG đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.831,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, PV GAS LPG đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, PV GAS LPG đã đưa vào vận hành Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu với công suất 1.000 tấn/tháng hồi tháng 7/2022. Trạm chiết nạp LPG Nha Trang có công suất tương đương cũng đã được đưa vào vận hành trong tháng 9/2022.

Cơ sở vật chất của PV GAS LPG phát triển, hỗ trợ tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp (Ảnh: PVG).

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó tổng giám đốc PV GAS kiêm Chủ tịch HĐQT PV GAS LPG - cho biết hoạt động chính của PV GAS LPG là kinh doanh và phân phối sản phẩm LPG mang thương hiệu PetroVietnam Gas do PV GAS giao.

"Chiến lược phát triển kinh doanh LPG dân dụng của cả 2 đơn vị này đều đặt mục tiêu phát triển PV GAS LPG trở thành đơn vị chiếm thị phần số một về kinh doanh bán lẻ LPG tại Việt Nam, với hệ thống phân phối chuyên nghiệp, chiếm tối thiểu 21,2% thị phần bán lẻ toàn quốc vào năm 2025", ông Bình cho hay.