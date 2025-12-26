Prime Ngói Việt vào “Top 100 doanh nghiệp bền vững 2025” nhờ mô hình sản xuất tuần hoàn

Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), xu hướng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát thải và vận hành theo mô hình tuần hoàn ngày càng rõ rệt, nhất là trong các ngành sản xuất có mức tiêu thụ năng lượng lớn.

Các doanh nghiệp do VBCSD của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lựa chọn năm nay cần đáp ứng yêu cầu về minh bạch dữ liệu, kiểm soát phát thải và tích hợp ESG trong chiến lược kinh doanh, thể hiện mức độ cam kết với phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Prime Ngói Việt lần đầu được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp bền vững 2025” nhờ những đóng góp cho ngành (Ảnh: BTC).

Chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải

Ông Phạm Minh Giang - đại diện Prime Ngói Việt - cho biết một trong những điểm được hội đồng đánh giá cao là quá trình chuyển đổi nhiên liệu trong sản xuất. Từ năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu thay thế than cám bằng nhiên liệu sinh khối (biomass).

Việc chuyển đổi đạt tỷ lệ 90% trong năm 2022 và 100% trong năm 2023, giúp giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế các tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Song song với đó, công ty đầu tư mở rộng các nguồn năng lượng sạch, trong đó có hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng cho một phần hoạt động tại nhà máy. Các phương tiện vận hành cũng được thay đổi theo hướng giảm phát thải, tiêu biểu là thay thế xe nâng chạy dầu diesel bằng xe nâng điện, nhằm giảm tiếng ồn, chi phí nhiên liệu và lượng khí thải trực tiếp.

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất

Nhiều năm gần đây, Prime Ngói Việt thực hiện loạt giải pháp nhằm tái sử dụng vật tư và phụ phẩm trong sản xuất. Theo doanh nghiệp, các vật liệu rơi vãi hoặc phế phẩm đều được thu hồi và xử lý để quay trở lại dây chuyền với tỷ lệ cao.

Prime Ngói Việt nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất, cung cấp cho thị trường những sản phẩm với chất lượng ổn định và dịch vụ tin cậy (Ảnh: Prime Ngói Việt).

Trong đó, 100% bột liệu rơi tại khu vực máy ép được thu gom và tái sử dụng hoàn toàn; 100% ngói vỡ ở cả giai đoạn trước và sau nung được nghiền lại để làm nguyên liệu; 100% xỉ than cũng được tái tận dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nước men từ dây chuyền sản xuất, nước men pha mẫu và bột từ hệ thống hút bụi đều được thu hồi hoàn toàn. Nước thải sinh hoạt được dẫn về hệ thống xử lý và tái sử dụng theo đúng quy trình, góp phần giảm tiêu thụ nước sạch trong vận hành.

Ngoài ra, một số vật tư hỏng hoặc thải loại cũng được chuyển đổi công năng để giảm lượng rác thải phải xử lý. Doanh nghiệp cho biết dây đai PET được thu gom để tái sử dụng, trong khi băng tải cao su hỏng được cắt và dùng làm tấm lót ngói, kéo dài vòng đời của vật liệu và giảm chi phí tiêu hao.

Các hoạt động trên giúp Prime Ngói Việt từng bước xây dựng mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn - tối ưu tài nguyên - giảm phát thải, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà các tổ chức quốc tế khuyến khích trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Tăng cường quản trị môi trường và đào tạo nội bộ

Theo đại diện công ty, để đảm bảo tính bền vững, việc đầu tư công nghệ chỉ là một phần. Yếu tố con người và quản trị nội bộ cũng được xem là trọng tâm. Doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình truyền thông nội bộ về kinh tế tuần hoàn, an toàn lao động và quản lý chất thải, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Prime Ngói Việt duy trì các khóa đào tạo nâng bậc kỹ thuật nhằm đảm bảo đội ngũ vận hành thành thạo công nghệ mới, tuân thủ quy trình kiểm soát môi trường và duy trì sự ổn định của dây chuyền.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát, theo dõi tiêu hao năng lượng, nước và chất thải được áp dụng tại nhiều công đoạn. Các dữ liệu này được sử dụng để đánh giá hiệu quả vận hành và lên kế hoạch cải tiến định kỳ.

Con người và quản trị nội bộ luôn là trọng tâm của Prime Ngói Việt nhằm nâng cao nhận thức và khai mở tiềm năng cho nhân sự (Ảnh: Prime Ngói Việt).

Bước sang năm 2025, Prime Ngói Việt đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, tối ưu quy trình sản xuất và phát triển thêm các mô hình tuần hoàn ở nhiều công đoạn theo định hướng ESG 4 Plus của tập đoàn SCG. Doanh nghiệp cho biết đang xem xét tăng tỷ lệ tự động hóa, ứng dụng số hóa để giảm sai lỗi sản xuất và theo dõi chi tiết các chỉ số môi trường theo tiêu chuẩn ESG.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc nằm trong “Top 100 doanh nghiệp bền vững 2025” là ghi nhận quan trọng, đồng thời là áp lực để công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược xanh dài hạn trong bối cảnh yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường với ngành vật liệu xây dựng ngày càng khắt khe.