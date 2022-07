Phương pháp học "On - Off" cho doanh nhân

Thời gian làm việc trung bình của một chủ doanh nghiệp có khi 10-12 giờ một ngày. Với trách nhiệm phải gánh trên vai, họ gần như không có thời gian cho những hoạt động cá nhân, thậm chí nhiều người còn không có thời gian cho gia đình. Chính vì thế, dù chủ doanh nghiệp muốn học thêm kiến thức kinh doanh, quản trị nhưng thời gian không cho phép. Bởi vì, khi đi học trực tiếp một thời gian dài, họ sẽ không thể kiểm soát, quản lý hệ thống vận hành, làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đó chính là lý do mà phương pháp học On - Off ra đời.

Phương pháp học đặc biệt dành riêng cho doanh nhân

On - Off là phương pháp học dành riêng cho doanh nhân được Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam ứng dụng. Đây là phương pháp giúp doanh nhân có thể chủ động thời gian tiếp nhận kiến thức, công cụ và ứng dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp. Trong quá trình ứng dụng, chủ doanh nghiệp sẽ gặp phải một số vấn đề thì sẽ được xử lý, giải quyết các vấn đề đó khi bước sang giai đoạn offline.

Phương pháp học "On - off" được thiết kế dành riêng cho doanh nhân.

Trong giai đoạn học online, doanh nhân sẽ được học kiến thức nền tảng và được nhận đầy đủ bộ công cụ có thể ứng dụng vào doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhân sự trong doanh nghiệp được đồng bộ hệ tư tưởng - nền tảng quan trọng nhất, bằng cách tổ chức các buổi đào tạo tập trung để cùng tham gia học online.

Bước sang giai đoạn học offline, học viện tổ chức học 2,5 ngày tại khu nghỉ dưỡng, du thuyền cao cấp để ông Ngô Minh Tuấn và các chuyên gia giải đáp vấn đề gặp phải trong quá trình chủ doanh nghiệp ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Từ đó, các doanh nhân không chỉ xử lý vấn đề tồn đọng từ trước mà còn đưa ra định hướng mang tính chiến lược giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Thời gian thư giãn, tĩnh tại

Ngoài việc cung cấp những giải pháp phù hợp cho các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp, học viện còn mang đến cho doanh nhân khoảng thời gian tĩnh khi tham gia chương trình.

- Không gian: Các doanh nhân sẽ được hòa mình vào không gian thoáng mát, tĩnh lặng của hệ sinh thái xanh, tránh xa khói bụi và ồn ào nơi đô thị.

- Ẩm thực: Học viên sẽ được thưởng thức những món ăn được xem là tinh hoa ẩm thực của rất nhiều vùng miền khác nhau trong giờ nghỉ và giờ giải lao.

- Thư giãn, giải trí: Học viên được nghỉ ngơi tại phòng ngủ có không gian thoáng đãng, dễ dàng quan sát cảnh thiên nhiên bên ngoài với nội thất sang trọng, hiện đại. Ngoài ra, học viện cũng có thể tự do trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại khu nghỉ dưỡng trong quá trình tham gia chương trình học.

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cho biết, mỗi học viên đến đây có thể trải nghiệm một chương trình học vừa giá trị, ý nghĩa về mặt trí tuệ nhưng cũng không kém phần thú vị và thư thái về mặt tinh thần.

Nhiều người tận hưởng thời gian "tĩnh" khi tham gia học offline.

Ưu điểm của phương pháp học "On - Off"

Nhiều người lo ngại về việc học các khóa học online vì sợ sẽ không thể áp dụng và triển khai trong thực tế doanh nghiệp. Hoặc các khóa học offline dài hạn sẽ chiếm quá nhiều thời gian của bản thân. Theo đại diện Học việc, với phương pháp học On - Off tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, người tham gia sẽ nhận được nhiều giá trị hơn ngoài kiến thức nền tảng:

- Chủ động thời gian học online, đồng bộ tư tưởng của hệ thống nhân sự.

- Tất cả câu hỏi vướng mắc trong quá trình học online và thực hành đều được giải quyết trong buổi học offline trước hội trường lớn.

- Được chia sẻ về đạo Phật để tất cả học viên đều có chung một hệ tư tưởng, tư duy: "Lợi mình - Lợi người - Lợi khách hàng". Từng bước dùng trí tuệ tạo ra những doanh nghiệp sạch mang tính chất vì cộng đồng.

- Chuyển giao giá trị, sứ mệnh tạo thành hệ thống các doanh nghiệp có trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược trên thị trường.

- Tham gia giao lưu, kết nối cùng những doanh nghiệp khác để nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

"Chỉ 2,5 ngày - cho cả năm vận hành doanh nghiệp trong thành công và hạnh phúc. Học theo phương pháp On - off trong các chương trình của học viện doanh nhân CEO Việt Nam, chủ doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề tồn đọng, nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian để có cuộc sống an yên, hạnh phúc bên cạnh thành công mà doanh nghiệp đạt được", đại diện học viện cho biết.

