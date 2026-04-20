Philip Morris International kỳ vọng mở rộng hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam

Sự hiện diện của 52 doanh nghiệp Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức từ ngày 14/4 đến 16/4 cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường Việt Nam. Đồng thời, các tập đoàn cũng tiếp tục bày tỏ kỳ vọng vào việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn.

Bên lề chương trình, đại diện PMI đã có buổi trao đổi với báo chí, chia sẻ cách tiếp cận dựa trên khoa học và lấy con người làm trung tâm, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái khoa học, công nghệ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

15 triệu người hút thuốc: Bài toán cần tiếp cận bằng chính sách và dữ liệu

Không phải là mô hình đầu tư thuần túy, PMI cho biết định hướng đóng góp tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở vốn hay công nghệ đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái tích hợp giữa khoa học, dữ liệu và năng lực quản trị.

Theo ông Ankur Modi, Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực Nam Á & Đông Dương của PMI, cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng mới, khi doanh nghiệp không chỉ là nhà đầu tư mà còn là đối tác chia sẻ tri thức.

Ở góc độ rộng hơn, PMI cho rằng Việt Nam đang đứng trước một “bài toán kép”: vừa kiểm soát các tác động của thuốc lá truyền thống, vừa tận dụng cơ hội từ các nền tảng khoa học mới. Với số lượng thuốc lá truyền thống tiêu thụ lên tới hơn 80 tỷ điếu mỗi năm, đây không chỉ là một thách thức y tế công cộng mà còn là một thực tế cần được tiếp cận bằng chính sách và dữ liệu.

“Nếu toàn bộ 15 triệu người hút thuốc chưa thể cai tại Việt Nam chuyển sang các lựa chọn không khói thay thế ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống, thì lượng dữ liệu phát sinh từ đó - dữ liệu tiêu dùng, dữ liệu hành vi, dữ liệu khoa học - sẽ trở thành giá trị gia tăng rất lớn trong hành trình chuyển đổi số của Việt Nam”, ông Ankur Modi chia sẻ.

Ông Ankur Modi, Phó tổng giám đốc khu vực Nam Á & Đông Dương của Philip Morris International

Từ đối thoại chính sách đến kỳ vọng môi trường đầu tư ổn định

Trong khuôn khổ chương trình USABC, các doanh nghiệp Mỹ cũng đã có các buổi làm việc với đại diện nhiều bộ, ngành nhằm trao đổi về môi trường đầu tư và định hướng hợp tác. Các cuộc thảo luận cho thấy xu hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ, kinh tế và các thách thức quản lý mới nổi.

Trong đó, một số nội dung được đề cập bao gồm kiểm soát thương mại bất hợp pháp, hoàn thiện khung pháp lý cho các sản phẩm mới, cũng như thúc đẩy các chương trình chính sách liên quan. Các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, đồng thời kiến nghị tiếp tục cải thiện tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của hệ thống pháp luật.

Từ góc nhìn của PMI, để hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư dài hạn, yếu tố then chốt vẫn nằm ở khung pháp lý. Ông Bryan Ty, Tổng giám đốc PMI Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp FDI cần một môi trường chính sách rõ ràng, công bằng, nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. “Các quyết định đầu tư luôn gắn với thời điểm. Khi khung pháp lý chưa hoàn thiện, cơ hội đầu tư có thể dịch chuyển sang các thị trường khác,” ông nói.

Dù vậy, PMI vẫn khẳng định cam kết gắn bó với thị trường Việt Nam, không chỉ từ góc độ kinh doanh mà còn ở khía cạnh dài hạn hơn - bao gồm hợp tác với các đối tác trong nước như Vinataba, phát triển chuỗi cung ứng và đóng góp vào năng lực khoa học - công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh yếu tố con người trong chiến lược phát triển. Theo đó, việc tiếp cận công nghệ mới, kết hợp với kinh nghiệm vận hành tại hơn 106 thị trường, có thể góp phần nâng cao kỹ năng lao động và năng lực nghiên cứu trong nước.

Từ câu chuyện của PMI và các doanh nghiệp Mỹ, có thể thấy hợp tác Việt - Mỹ đang dịch chuyển theo hướng sâu hơn, không chỉ dừng lại ở đầu tư mà mở rộng sang chia sẻ tri thức và đối thoại chính sách và phát triển hệ sinh thái bền vững tác động đến môi trường, xã hội, chuyển đổi công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc cân bằng giữa quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội từ các mô hình mới sẽ tiếp tục là bài toán đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Trong buổi gặp gỡ và làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4 trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam do USABC tổ chức, đại diện PMI cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hơn 16 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm không khói thuốc trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó, PMI bày tỏ mong muốn Việt Nam xem xét khả năng cho phép sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng giảm tác hại đã được kiểm chứng khoa học.