"Pharmacity từng lạc đường, nhưng chúng tôi đã trở lại, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng"

Pharmacity từng là chuỗi nhà thuốc hàng đầu thị trường nhưng có vẻ như trong những năm vừa qua chuỗi đã đánh mất vị thế của mình. Lý do là gì, thưa ông?

- Pharmacity đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi khá chông gai trong 18 tháng qua. Chúng tôi thừa nhận chuỗi còn nhiều thiếu sót, từ việc định giá bán sản phẩm chưa cạnh tranh với thị trường, đến việc không đảm bảo được lượng hàng hóa tại nhà thuốc đủ để đáp ứng nhu cầu người dân.

Thẳng thắn mà nói, chúng tôi khá thất vọng vì hiệu quả kinh doanh của mình trước đây. Để thay đổi tình trạng này, đội ngũ Pharmacity đã nỗ lực không ngừng trong 4 tháng qua để tìm nguồn cung ứng đủ sản phẩm người tiêu dùng cần, liên tục ghi nhận thực trạng nhà thuốc và dành thời gian để trao đổi và lắng nghe nhu cầu khách hàng. Chúng tôi rất tự hào về những thay đổi tích cực đang được thực hiện tại Pharmacity.

Thành quả này là kết tinh từ quá trình và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chuỗi nhà thuốc đang đi đúng trên hành trình phục vị của mình trong lòng khách hàng.

Ông Deepanshu Madan , Tổng giám đốc Pharmacity.

Những sai lầm đã mắc phải của Pharmacity là gì?

- Chuỗi gặp khó khăn trong việc đảm bảo dự trữ được đúng loại và đủ số lượng thuốc ở các nhà thuốc của mình. Hơn nữa, chiến lược giá của chúng tôi cũng chưa thực sự phù hợp với thị trường.

Tuy nhiên, tình hình đã được phần nào khắc phục. Với chủ trương cam kết cung cấp đủ thuốc theo toa bệnh viện, chúng tôi tập trung đưa loại thuốc phù hợp vào nhà thuốc. Lần quay trở lại này, người tiêu dùng sẽ nhận thấy sự thay đổi lớn trong số lượng hàng hóa tại Pharmacity - đa dạng chủng loại thuốc, nhất là thuốc kê đơn được xây dựng dựa trên ý kiến của các chuyên gia y tế và bác sĩ hàng đầu cả nước.

Theo đó, danh mục thuốc của các nhóm bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, mỡ máu, gan và tiểu đường đã được mở rộng. Chúng tôi biết rằng tỷ lệ người dân Việt Nam mắc bệnh mãn tính ngày càng gia tăng trên mọi đối tượng, không phân biệt tuổi tác và thu nhập. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đánh giá và cơ cấu lại danh mục cũng như mức giá thuốc của từng nhóm bệnh.

Người bệnh có thể thấy nhiều sự lựa chọn trong việc tìm thuốc điều trị bệnh tại Pharmacity ở nhiều mức giá khác nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân. Chẳng hạn, Pharmacity hiện có các sự lựa chọn điều trị tiểu đường chỉ từ 1.000 đồng/ngày.

Nhà thuốc Pharmacity nỗ lực lấy lại niềm tin của khách hàng bằng chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng mức giá tại Pharmacity đắt hơn so với những nhà thuốc khác. Ông nghĩ sao về điều này?

- Trước đây, việc định giá bán tại Pharmacity chưa được thực hiện hiệu quả, dẫn đến giá thường cao hơn so với thị trường. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh giá bán của hơn 1.000 mặt hàng thuốc. Giá thuốc tại Pharmacity đang ở mức ưu đãi hơn so với nhiều hiệu thuốc địa phương khác. Chúng tôi tin rằng qua việc tận dụng lợi thế quy mô chuỗi để thương lượng giá, Pharmacity đang có mức giá mới cạnh tranh mà ít nhà thuốc nào có thể làm được.

Hình thức giảm giá trong lĩnh vực bán lẻ nói chung đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Làm thế nào để Pharmacity có thể duy trì được tính cạnh tranh của mình?

- Pharmacity không đặt nặng việc cạnh tranh theo mô hình giá rẻ nhất. Thay vào đó, chúng tôi tập trung làm tròn nhiệm vụ của mình là cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá thành phù hợp, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thiết kế nhà thuốc đóng cho phép thuốc được bảo quản tại nhiệt độ phù hợp theo quy chuẩn GPP, đảm bảo chất lượng ở mức tối ưu. Đây là một phần trong cách tiếp cận mô hình bán lẻ dược phẩm hiện đại tạo nên vị thế của Pharmacity trong nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng việc đảm bảo được chất lượng sản phẩm là quan trọng hơn hết. Pharmacity luôn đặt chất lượng sản phẩm và việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.

Khách hàng có thể yên tâm lựa chọn mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Pharmacity.

Quan điểm của các cổ đông lớn về tình hình công ty hiện ra sao?

- Quan điểm của các cổ đông rất đơn giản, Pharmacity là mô hình kinh doanh phù hợp để phục vụ sức khỏe mọi người dân Việt Nam. Các cổ đông đã, đang và sẽ luôn ủng hộ chúng tôi một cách toàn diện trong việc vận hành một doanh nghiệp bền vững. Tất cả chúng tôi đều có những kỳ vọng mạnh mẽ cho sự phát triển của Pharmacity.

Niềm tin của khách hàng có thể mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được. Ông và đội ngũ của mình đã lên kế hoạch ra sao để thuyết phục họ quay trở lại với nhà thuốc của mình?

- Chúng tôi đã, đang và sẽ triển khai nhiều hoạt động để lấy lại niềm tin của khách hàng và thuyết phục họ cho chúng tôi một cơ hội mới. Trong những tuần tới, Pharmacity đưa ra nhiều thông tin hơn về những kế hoạch áp dụng tại nhà thuốc của mình để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.