Phân loại doanh nghiệp, ngân hàng để nâng hạn mức tín dụng phù hợp

Tại buổi làm việc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu chiều ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua Chính phủ đã thành lập 3 tổ công tác gồm: Tổ công tác liên quan đến thanh khoản tín dụng do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng; Tổ công tác liên quan đến xử lý khó khăn với thị trường Bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng; Tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng.

Các địa phương phải phối hợp với 3 tổ công tác này, có gì cần trao đổi, cần báo cáo để tìm hiểu đúng nguyên nhân bản chất, góp phần xử lý những vấn đề còn đang khó khăn, vướng mắc, tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả để vừa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bạc Liêu triển khai nghiêm túc, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị cho công tác này, làm tốt công tác phối hợp với các địa phương khác…, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; phân công cụ thể từng đồng chí chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể để có biện pháp xử lý ngay các vướng mắc; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Về các đề xuất, kiến nghị của Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý xem xét và cơ bản đồng tình với ý kiến của các bộ, ngành. Thủ tướng khẳng định ủng hộ việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhưng mặt khác, tỉnh phải nêu rất rõ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, xác định rõ vấn đề gì, ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai để xử lý.

Cùng với cho ý kiến đối với từng kiến nghị cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bạc Liêu để giải quyết, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình chung và đặt trong mối quan hệ với cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, trên tinh thần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để khơi thông cho sự phát triển, không vướng mắc nào là không thể xử lý.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó xử lý; những vấn đề thuộc nhiều bộ, ngành, địa phương thì phải phối hợp xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền để xử lý.