Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho rằng, đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đầu tư tài chính không chỉ ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn liên quan đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Trong những năm qua, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Petrovietnam với vai trò là tập đoàn trụ cột trong nền kinh tế đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng tốt.

Một số định hướng đã được tập đoàn triển khai trong giai đoạn mới, trong đó xác định rõ vai trò của Petrovietnam là tập đoàn công nghiệp năng lượng giữ vị trí trụ cột của nền kinh tế đất nước.

Ngày 13/6, Petrovietnam tổ chức Hội nghị Đầu tư tài chính nhằm tăng tốc triển khai các dự án.

Báo cáo về kết quả đầu tư tài chính giai đoạn từ năm 2021 đến nay cho thấy việc quản trị đầu tư của Petrovietnam có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, tập trung triển khai quản trị danh mục đầu tư giúp sớm nhận diện các cơ hội, rủi ro, có các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tối đa hóa lợi ích.

Petrovietnam hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 36 dự án/công trình, cơ bản giải quyết các vướng mắc tồn đọng kéo dài từ giai đoạn trước, hoàn thành đầu tư. Tập đoàn đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đi vào vận hành, hoàn thành đầu tư Dự án Kho cảng LNG 1 triệu tấn Thị Vải. Sau thời gian dài chuẩn bị, chuỗi dự án Lô B đã hoàn thành một số công việc quan trọng, đạt được FID của các bên đối tác và triển khai công tác đấu thầu, ký kết các hợp đồng EPC.

Giá trị thực hiện đầu tư trong những năm qua cũng được cải thiện cả về giá trị và tỷ lệ thực hiện qua các năm, năm sau tăng trưởng so với năm trước. Nguồn tài chính đầy đủ cho hoạt động đầu tư, giúp tạo tài sản mới và đóng góp vào tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của tập đoàn. Bình quân giai đoạn 2021-2023, doanh thu hợp nhất tăng 44% so với giai đoạn 2018-2020. Chỉ số sinh lời ROA, ROE tăng trưởng tốt, tương ứng đạt 4,84% và 9,04%, vượt tương ứng 1,38% và 2,83% so với giai đoạn 2018-2020.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.

Hoạt động quản trị đầu tư của tập đoàn đã có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định pháp luật. Toàn tập đoàn xây dựng có hệ thống, tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, áp dụng có kết quả mô hình quản trị danh mục đầu tư. Nhờ đó, tập đoàn và các đơn vị sớm nhận diện được các cơ hội, rủi ro, có các giải pháp kịp thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tối đa hóa lợi ích.

Việc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ được coi trọng và cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định pháp luật mới ban hành. Cùng với đó là sự nỗ lực vượt khó khăn thách thức trong toàn tập đoàn giai đoạn 2021-2023, nhiều dự án công trình được đầu tư và đưa vào vận hành khai thác.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả đầu tư, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung chính sách thúc đẩy công tác đầu tư, giải quyết các vấn đề vướng mắc, tránh chồng chéo. Cùng với đó, bổ sung nghiên cứu các bài học kinh nghiệm của các đơn vị trong toàn tập đoàn. Toàn tập đoàn quyết tâm hoàn thành cao nhất tỷ lệ công tác đầu tư trong năm 2024 để từ đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư của cả giai đoạn.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì hoạt động ổn định, an toàn với công suất cao ngay sau bảo dưỡng tổng thể.

Theo kế hoạch, toàn tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai công tác quản trị danh mục đầu tư một cách sáng tạo, hiệu quả, đi vào thực chất nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược. Tập đoàn cũng tổ chức các khóa đào tạo, trang bị và nâng cao kiến thức gắn liền với công việc chuyên môn cho cán bộ làm công tác đầu tư, tập trung hoàn thiện các quy định/quy chế quản lý nội bộ, thúc đẩy các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Petrovietnam cũng thường xuyên cập nhật các biến động của nền kinh tế, mô hình đầu tư tài chính của các dự án để có các giải pháp đối phó kịp thời nhằm giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo tiến độ của dự án, trong đó chú trọng đến các dự án, chuỗi dự án có tác động lớn như chuỗi dự án Lô B, LNG Thị Vải, khí Cá Voi Xanh, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1...

Cùng với đó, tập đoàn sẽ xây dựng phương án tài chính với các nguồn vay đa dạng, tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn huy động, tối đa hóa khối lượng vốn vay ECA với lãi suất thấp, thời hạn vay dài, kết hợp với vay thương mại trong và ngoài nước, tập trung thúc đẩy công tác chuyển đổi số, hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, bảo đảm mục tiêu dữ liệu của hệ thống "Đúng, Đủ, Sống, Sạch", đáp ứng được yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản trị.