Ông Phạm Nhật Vượng, chị em ông Đặng Thành Tâm... được trả thù lao ra sao?

Chênh lệch thù lao giữa các Chủ tịch HĐQT

Thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) cho biết trong năm 2021, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn được trả thù lao 1,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Nếu đem so sánh, con số này bằng 1/4 so với tổng thu nhập hàng tháng của Tổng giám đốc Bùi Quang Huy.

Thống kê từ báo cáo tài chính soát xét bán niên của 35 công ty bất động sản niêm yết trên thị trường thì mức thù lao của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cũng không phải là thấp.

Trong nửa đầu năm 2022, có nhiều Chủ tịch HĐQT không nhận bất kỳ khoản thù lao như ông Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), ông Đặng Thành Tâm của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), bà Đặng Hoàng Yến của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA), bà Nguyễn Quỳnh Hương của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB).

Một số chủ tịch công ty bất động sản cũng nhận mức thù lao mang tính tượng trưng chỉ vài chục triệu đồng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung của Công ty cổ phần Hưng Thịnh (mã chứng khoán: HTN) được trả 20 triệu đồng, tương đương 3,3 triệu đồng/tháng.

Ở chiều ngược lại, cũng có những vị chủ tịch nhận thù lao hàng tỷ đồng. Ví dụ như bà Nguyễn Thị Tuấn của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG) nhận thù lao 1,8 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra Chủ tịch Tô Như Toàn của Công cổ phần Đầu tư Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) và ông Nguyễn Văn Hùng của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex- mã chứng khoán: BCM) có mức thù lao khoảng 1,2 tỷ đồng. Hai vị này có thù lao trung bình theo tháng khoảng 200 triệu đồng.

Chủ tịch nào có thu nhập cao nhất?

Với nhiều công ty bất động sản, Chủ tịch HĐQT được chi trả thu nhập thay vì tách riêng thù lao, tiền thường. Trong 6 tháng đầu năm, chủ tịch Nguyễn Văn Đạt của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) có mức thu nhập đứng đầu với 6,76 tỷ đồng. Tương đương mỗi tháng ông này nhận 1,13 tỷ đồng.

Á quân về thu nhập thuộc về chủ tịch Nguyễn Văn Hùng của Becamex. Ngoài thù lao khoảng 1,2 tỷ đồng, ông Hùng còn được thưởng 600 triệu đồng. Như vậy tổng thu nhập của vị này là hơn 1,8 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng được trả cỡ 302 triệu đồng.

Đứng thứ 3 về thu nhập là bà Mai Trần Thanh Trang với của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) với 1,78 tỷ đồng, tương đương 298 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung mức thu nhập của các chủ tịch công ty bất động sản khá đa dạng. Từ mức 60 triệu đồng của Chủ tịch Phạm Duy Hưng Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ) đến 1,3 tỷ đồng của ông Đỗ Quang Ngôn, Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã chứng khoán: IJC).