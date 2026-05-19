Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất sau 4 năm bị khởi tố, yêu cầu họp cổ đông Louis

Theo thông báo mới nhất vừa được công bố từ Công ty cổ phần (CTCP) Louis Holdings, ông Đỗ Thành Nhân - cổ đông lớn đang nắm giữ gần 38 triệu cổ phần, tương ứng với 36,67% vốn điều lệ - vừa đưa ra yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Louis Holdings vẫn chưa họp đại hội cổ đông thường niên các năm 2025 và 2026, sau sự cố khởi tố loạt lãnh đạo gồm ông Đỗ Thành Nhân vào năm 2022. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, cựu Chủ tịch HĐQT Đỗ Thành Nhân đã đề nghị HĐQT đứng ra tổ chức phiên họp bất thường này nhằm phục vụ cho công tác tái cấu trúc toàn diện hoạt động của công ty.

Theo đề xuất của ông Nhân, phiên họp đại hội bất thường sẽ tập trung vào việc kiểm tra, rà soát lại tư cách cổ đông, đồng thời đánh giá lại toàn bộ các nghị quyết, văn bản của HĐQT và tổng giám đốc đã ban hành kể từ ngày 20/4/2022 đến nay.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng sẽ thống kê lại toàn bộ tài sản cùng các khoản phải thu, phải trả nhằm xác định rõ ràng các khoản nợ của Louis Holdings và các công ty con trực thuộc; bầu lại bộ máy nhân sự mới cho HĐQT và vị trí tổng giám đốc.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Đỗ Thành Nhân từng là Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land. Ông Nhân từng rất sôi nổi trên các diễn đàn chứng khoán. Trong giai đoạn này, cổ phiếu “họ” Louis cũng biến động lên xuống thất thường gây chú ý.

Đến ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại các đơn vị này đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" gồm ông Đỗ Thành Nhân; ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt (nay là CTCP Chứng khoán T-Cap, mã chứng khoán: TVB) cùng 2 cá nhân khác.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân với ông Đỗ Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua bán và lôi kéo người khác tham gia nhằm thao túng giá cổ phiếu của Louis Capital (mã chứng khoán: TGG), Louis Land (mã chứng khoán: BII) và một số mã khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền 154 tỷ đồng.

Về Louis Holdings, công ty được thành lập từ năm 2012 với tiền thân là CTCP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice, hoạt động chính trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với số vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng. Trong đó, CTCP MTV Sản xuất Thương mại Louis Rice nắm giữ 70% (28 tỷ đồng) và ông Nguyễn Ngọc Chiến nắm giữ 30% (12 tỷ đồng).

Đến tháng 3/2021, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành CTCP Louis Agro, rồi tiếp tục đổi thành CTCP Louis Holdings vào tháng 6/2021. Sau nhiều lần tăng vốn, tính đến cuối tháng 12/2021, tăng vốn điều lệ lên mức 1.030 tỷ đồng.

Louis Holdings sở hữu một hệ sinh thái đa dạng, bao gồm các công ty thành viên như Louis Capital, Louis Land, CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) và CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã chứng khoán: LDP).