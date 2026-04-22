Ông Đỗ Quang Hiển: “Cô gái đẹp” SHB vẫn đang chọn chàng rể phù hợp

Ngân hàng SHB ra mắt bộ nhận diện mới (Video: Quỳnh Anh).

“Khi đặt chân tới hội nghị thấy không khí đông vui hoan hỉ, khí thế, thể hiện tinh thần bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc; kỷ nguyên bứt phá của SHB. Gần 3.000 cổ đông đăng ký tham dự là niềm vinh dự, vui, hạnh phúc, đánh dấu niềm tin, sự đồng hành của cổ đông trong suốt hành trình phát triển của ngân hàng”, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), dành lời cảm ơn khi mở màn phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên chiều nay (22/4).

Phiên họp của SHB có gần 3.000 cổ đông tham dự. Sau màn cảm ơn, ông Hiển xin ý kiến cổ đông về việc để các thành viên trong HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát được báo cáo rút gọn các tài liệu, dành thời gian cho phần hỏi đáp. Lý do là các báo cáo này đã được gửi công khai tới cổ đông trước phiên họp.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB - tại phiên họp chiều 22/4 (Ảnh: BTC).

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT ngân hàng năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

Tổng giám đốc Ngô Thu Hà trình bày báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, nhấn mạnh vào việc tích hợp ESG vào toàn bộ hoạt động chiến lược của SHB, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Chính phủ.

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Tại phiên họp hôm nay, SHB cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Ông Đỗ Quang Vinh thuyết minh về bộ nhận diện thương hiệu mới, được các cổ đông vỗ tay hưởng ứng.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý như “trời tròn đất vuông”, thể hiện tinh thần kết nối với bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia. Trên nền tảng đó, ngôn ngữ thiết kế mới được phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, giàu tính công nghệ, phản ánh tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và tư duy hội nhập của một ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh nêu về bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB (Ảnh: BTC).

Ông Đỗ Quang Vinh cũng tiếp tục tái khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB là kiên định chiến lược hợp tác, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, đầu tàu của nền kinh tế.

Sau phần giới thiệu bộ nhận diện mới của SHB, phần hỏi đáp cổ đông diễn ra khá sôi động.

Một cổ đông nêu, ngân hàng liên tục tăng vốn và phát hành cổ phiếu, gây áp lực pha loãng. Cổ đông nêu về việc đảm bảo quyền lợi và ban lãnh đạo có cam kết gì. Về thanh khoản, quý I năm nay, thị trường chứng kiến một cơn "đói vốn", SHB có chiến lược nào huy động vốn thực chất, không phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông này chất vấn.

Trả lời cổ đông, ông Đỗ Quang Hiển nói cá nhân rất muốn tăng vốn, đưa ngân hàng tiếp tục ở tốp dẫn đầu trong nước, khu vực. Dù thế, theo ông, khi tăng vốn cũng cần đảm bảo các chỉ số đầu tư quan trọng có hiệu quả, tính toán lợi ích cổ đông.

"Cổ đông lớn như chúng tôi rất muốn tăng vốn, nhưng cần tính toán nhiều yếu tố về lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ, đảm bảo chỉ số tài chính theo chuẩn. Còn nói thuần túy tăng vốn thì cũng có thể giải quyết được nhưng cần song song, đồng bộ, lợi ích hài hòa giữa các cổ đông", ông Hiển nêu và cho hay sẽ có các lưu ý cho vấn đề này, năm 2026 tăng hơn 2.000 tỷ đồng nhưng là sự cẩn trọng.

Trụ sở cao 14 tầng nổi, 5 tầng hầm, phấn đấu đầu năm 2027 khởi công

Trả lời câu hỏi khác của cổ đông về trụ sở của SHB, ông Hiển tiết lộ trụ sở ngân hàng tại phố Lý Thường Kiệt đến nay đã được TP Hà Nội chấp thuận quy hoạch là một điểm nhấn của Thủ đô, phù hợp với quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Chiều cao được chấp thuận là 14 tầng nổi, 5 tầng hầm. Cổ đông vỗ tay hưởng ứng.

“Tôi là chủ tịch hội đồng thi ý tưởng kiến trúc cho công trình. Công trình được xác định là điểm nhấn của Thủ đô Hà Nội, mang tính vừa lịch sử vừa hiện đại, tầm vóc. Tham gia tư vấn về ý tưởng có 9 đơn vị trong nước, quốc tế. Chúng tôi quyết tâm hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm nay, đầu năm tới khởi công”, ông chia sẻ.

Toàn cảnh phiên họp với gần 3.000 cổ đông tham dự của SHB (Ảnh: BTC).

Một cổ đông khác đặt câu hỏi về kế hoạch chiến lược tập trung chuyển nhượng 2 ngân hàng tại Lào, Campuchia có hoàn thành trong năm 2026 không. Ông Hiển cho biết đã có cổ đông, nhưng đang trình xin Ngân hàng Nhà nước Lào cấp phép, đàm phán các điều kiện, điều khoản. Tinh thần là sẽ chuyển nhượng vốn vừa tuân thủ quy định pháp luật của các nước, vừa đem lại hiệu quả tối ưu.

Hiện có nhiều "chàng rể" đến với "cô gái đẹp SHB", nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn

Cổ đông hỏi về việc tháng 9, thị trường chứng khoán được nâng hạng thì là thời điểm để SHB chọn nhà đầu tư chiến lược. Ông Hiển nêu, hiện có nhiều “chàng rể” đến với “cô gái đẹp” SHB.

Theo tiết lộ từ ông Hiển, ngân hàng vẫn đang lựa chọn, cân nhắc “chàng rể” chính thức, tập trung vào bên có tính trung thực, tức tham gia quản trị điều hành, tham gia công nghệ, chuỗi cung ứng, ít nhất trung hạn để đảm bảo phát triển bền vững.

“Còn nếu chỉ nghĩ nhà đầu tư nước ngoài vào để cổ phiếu tăng lên thì cũng không khó, nhưng về quản trị, chúng tôi phải có trách nhiệm chọn “chàng rể” chung thủy, năng lực tham gia vào chiến lược. Trong năm nay có thể có được cơ hội có “chàng rể” mà cổ đông mong muốn”, ông Hiển bày tỏ.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng SHB (Video: Quỳnh Anh).