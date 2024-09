Ông Andrew Khan trở thành Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam

Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng

Ông Andrew Khan tới Carlsberg Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và tầm nhìn lãnh đạo chiến lược. Trong suốt 5 năm làm việc tại Tập đoàn Carlsberg, ông đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của các thương hiệu cao cấp tại những thị trường trọng điểm của tập đoàn.

Ông Andrew Khan được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Carlsberg Việt Nam từ ngày 1/9.

Vào năm 2022, với vai trò Phó chủ tịch phụ trách Premium & Beyond Beer tại tập đoàn Carlsberg, ông Andrew đã thành công trong việc phát triển các thương hiệu cao cấp như 1664 Blanc, Brooklyn và Somersby. Ông đã góp phần làm phong phú thêm danh mục sản phẩm của tập đoàn thông qua việc mở rộng các thương hiệu bia cao cấp và cho ra mắt nhiều sản phẩm mới.

Với vai trò Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, ông được kỳ vọng nâng cao vị thế của công ty trên thị trường, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ và môi trường làm việc có hiệu suất cao, hướng đến sự tăng trưởng bền vững. Sự hiểu biết sâu sắc của Andrew về thị trường châu Á và thành tích ấn tượng với các thương hiệu cao cấp sẽ là yếu tố quan trọng giúp duy trì và thúc đẩy đà phát triển của Carlsberg Việt Nam.

Tầm nhìn về phát triển bền vững tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược Accelerate SAIL toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg. Dưới sự lãnh đạo của ông Andrew Khan, tầm nhìn của Carlsberg Việt Nam rất rõ ràng là đẩy mạnh phát triển kinh doanh, nâng cao sự hiện diện và vị thế công ty trên thị trường, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, khách hàng và đối tác.

Mặc dù thị trường bia Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, Carlsberg Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Các thương hiệu cao cấp như 1664 Blanc, Tuborg, Carlsberg và Somersby tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong khi thương hiệu bia nội địa Huda vẫn giữ vững đà tăng trưởng.

Ngoài việc tập trung vào hiệu suất kinh doanh, ông Andrew còn cam kết xây dựng một nền văn hóa phát triển tại Carlsberg Việt Nam, nơi đổi mới, khát vọng và sự xuất sắc là trung tâm của mọi hoạt động.

Đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi

Đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của ông Andrew Khan, nhằm thúc đẩy Carlsberg Việt Nam vượt qua mọi giới hạn và mở ra những cơ hội tiềm năng mới trong ngành bia.

"Hãy khiến chính mình ngạc nhiên với những điều có thể thực hiện được. Khi chúng ta bắt đầu một hành trình mới, hãy luôn tự hỏi: Điều chúng ta đang làm có mang lại ảnh hưởng tích cực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng không? Hãy vượt qua mọi giới hạn và khai phá những cơ hội mới cho sự tăng trưởng và đổi mới", ông Andrew chia sẻ.

Với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng, trong năm 2024, Carlsberg Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm mới - Huda Ice Twist - với thiết kế trẻ trung, hiện đại. Huda Ice Twist chinh phục người tiêu dùng trẻ nhờ hương vị êm mượt, dễ uống với vị đắng nhẹ cùng hương chanh sảng khoái.

Huda Ice Twist nổi bật với thiết kế tươi mát, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trẻ.

Cam kết của công ty trong việc mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người tiêu dùng được thể hiện rõ nét qua chuỗi sự kiện âm nhạc Tuborg Open Your Music - "Why Not! Chơi Phải Tới!" trong năm nay.

Carlsberg Việt Nam tiếp tục hành trình nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua những lễ hội âm nhạc đặc sắc.

Dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn của ông Andrew, công ty dự kiến sẽ triển khai thêm nhiều sáng kiến mới tại thị trường Việt Nam, nhằm mục tiêu mang đến sự hứng khởi và những lựa chọn mới cho người tiêu dùng Việt trong thời gian tới.

Hành trình hơn 30 năm phát triển bền vững

Trong suốt hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Từ bước khởi đầu là tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam, đến việc trở thành một trong những công ty bia lớn nhất trên thị trường, Carlsberg luôn duy trì cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và gắn kết xã hội.

Những nỗ lực CSR của Carlsberg Việt Nam đã tạo ra tác động rõ rệt đối với đời sống của người dân địa phương.

"Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Carlsberg toàn cầu và trong khu vực châu Á. Tôi rất vinh dự được làm việc tại thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ, cùng đồng hành với đội ngũ nhiệt huyết và tận tâm. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Carlsberg Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng trưởng bền vững, không ngừng cung cấp những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho các cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ", ông Andrew Khan, Tổng giám đốc của Carlsberg Việt Nam, chia sẻ.