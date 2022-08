Okasa ra mắt ghế massage Asasi S6 cho người già

Cha mẹ ngày càng già đi, khi mắt đã mờ, cơ thể nhức mỏi, sau cả một đời bôn ba nuôi dạy con cái trưởng thành, đó chính là lúc họ cần nghỉ ngơi. Hiểu được điều đó, lần đầu tiên tại Okasa xuất hiện dòng sản phẩm dành riêng cho người già, mang tên Asasi S6.

Asasi S6 hội tụ nhiều tính năng cần thiết và chuyên biệt của một chiếc ghế massage dành cho người cao tuổi như:

Màn hình cảm ứng to, rõ ràng và dễ điều khiển

Người già mắt đã kém, cần đọc chữ to, màn hình lớn. Đó là lý do, ghế massage toàn thân Asasi S6 trang bị màn hình cảm ứng to, rõ ràng và dễ sử dụng. Chỉ cần chạm vào màn hình, mọi chức năng hiển thị ngay sau đó giúp người lớn tuổi trải nghiệm đơn giản cùng Asasi S6.

Điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt

Là tính năng thường có ở dòng ghế cao cấp, nay đã được tích hợp trên Asasi S6 giúp hạn chế thao tác. Đây là thiết kế thông minh giúp người lớn tuổi dễ dàng ra câu lệnh với ghế, mang giá trị tinh thần để trong những lúc ở một mình người cao tuổi đỡ cô đơn hơn.

Đo nhịp tim và SPO2

Nhịp tim và SPO2 là 2 tiêu chí quan trọng giúp theo dõi sức khỏe ở người lớn tuổi. Ghế massage Asasi S6 được trang bị các tính năng này. Ngay cả khi massage, người sử dụng vẫn theo dõi được sức khỏe của mình cùng Asasi S6.

Nhiệt hồng ngoại kép sưởi ấm ở lưng và chân

Lưng và chân là 2 bộ phận trọng yếu của cơ thể, giữ ấm lưng và chân chính là giải pháp để người lớn tuổi có một sức khỏe thật tốt. Asasi S6 trang bị nhiệt hồng ngoại ở lưng và chân giúp máu lưu thông tốt hơn, đồng thời đả thông các huyệt đạo để cơ thể giảm nhức mỏi.

Ghế massage cho người cao tuổi Asasi S6 trang bị nhiều tính năng ưu việt khác giúp nâng cao trải nghiệm khi massage. Ghế massage Asasi S6 là món quà thích hợp để con cháu mua tặng ông bà, cha mẹ, nâng cao chất lượng sống và giúp những năm tháng tuổi già trở nên ý nghĩa hơn.

Nhiều ưu đãi nhân dịp Okasa ra mắt sản phẩm mới

- 3 triệu đồng tiền mặt.

- Giảm thêm 5% cho 16 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại tư vấn.

- Nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Người tiêu dùng có thể tham khảo thêm thông tin tại hệ thống cửa hàng của Okasa, trải nghiệm sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi.