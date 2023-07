Nhiều nhà đầu tư kiếm bộn tiền nhờ dữ liệu, bạn thử chưa?

Để giúp nhà đầu tư có công cụ tốt trong việc ra quyết định đầu tư, trang tin kinh tế Người Quan Sát cho ra mắt hệ thống dữ liệu tài chính hàng đầu Việt Nam với 5 mảng trụ cột gồm dữ liệu giao dịch chứng khoán, hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ doanh nhân, dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu thuật ngữ kinh tế.

Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định đầu tư cổ phiếu nhưng yếu tố lớn nhất là cung cầu trên thị trường chứng khoán.

Dữ liệu giao dịch chứng khoán của Người Quan Sát cung ứng cho nhà đầu tư hàng loạt thông tin quan trọng để nhà đầu tư có thể đánh giá cung - cầu trên thị trường như:

Diễn biến biến động của các chỉ số chứng khoán chính VN-Index, HNX-Index, VN30-Index… kèm khối lượng giao dịch hàng ngày, số lượng mã tăng/giảm. Diễn biến được mô phỏng bằng chart và các con số giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích.

Diễn biến biến động của hàng nghìn cổ phiếu đang giao dịch trên 3 sàn chứng khoán kèm khối lượng giao dịch hàng ngày, biến động giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành nghề…

Bản đồ thị trường chứng khoán giúp nhà đầu tư nhìn rõ bức tranh toàn cảnh của thị trường chứng khoán và dễ dàng ra quyết định được nhanh chóng.

Đặc biệt, Người Quan Sát thiết kế các box thống kê chuyên biệt giúp những người ít thời gian có thể dễ dàng nhìn thấy Top những cổ phiếu tăng giá, giảm giá, giao dịch nhiều… hay thậm chí những cổ phiếu nào đang đón nhận nhiều tiền từ nhà đầu tư ngoại cũng được thống kê chi tiết.

Ngoài ra, 5.000 bộ hồ sơ doanh nghiệp được trang tin kinh tế này thiết kế tỉ mỉ với nhiều thông tin quan trọng tổng hợp từ các nguồn tin cậy giúp nhà đầu tư cơ hội tìm hiểu sâu từng doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ không chỉ bao gồm các tin tức, sự kiện mà còn cho nhà đầu tư nhìn thấy bức tranh tình hình tài chính trong vòng ít nhất 5 năm của từng doanh nghiệp. Tại bộ hồ sơ, các thông tin về cơ cấu cổ đông, ban lãnh đạo công ty cũng được chúng tôi cung cấp đầy đủ để nhà đầu tư nắm rõ.

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về profile từng lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tìm về hồ sơ doanh nhân. Ngoài các thông tin cơ bản về doanh nhân, khối lượng tài sản mà họ sở hữu, nhà đầu tư còn có thể tra cứu diễn biến mua, bán cổ phiếu của doanh nhân để từ đó, tìm phương án đầu tư cho riêng mình.

Dữ liệu rất quan trọng khác là bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô. Tại đây, nhà đầu tư có thể dễ dàng tra cứu thông tin Tăng trưởng kinh tế GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, Tổng giá trị xuất, nhập khẩu, thông tin giải ngân vốn FDI… Các chỉ số này cũng được trang mô phỏng lại bằng các biểu đồ tùy biến theo khung thời gian để nhà đầu tư có thể nhìn bức tranh kinh tế vĩ mô rõ nét trong một chu kỳ dài.

Bộ dữ liệu thuật ngữ là một trong những tâm huyết được gửi gắm đến những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, muốn tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm trên thị trường tài chính. Bộ thuật ngữ hàng nghìn trang giấy với hơn 100.000 khái niệm khác nhau sẽ cho nhà đầu tư kiến thức vô cùng bổ ích cho hành trình tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính.

Đưa ra một quyết định đầu tư vào tài sản nào đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhiều nhà đầu tư lừng danh trên thế giới đã kiếm bộn tiền nhờ hiểu rõ dữ liệu giúp họ làm được những gì.

Edwards Deming - bậc thầy trong lĩnh vực dữ liệu từng nói rằng: "Without data you're just another person with an opinion" (tạm dịch: Nếu không có số liệu chứng minh cụ thể, thì tất cả chỉ là ý kiến).

Nói phải có sách - mách phải có chứng cứ và dữ liệu chính là chứng cứ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hành động của mình không phải là cảm tính.