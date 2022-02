Nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa vì lỗ hoặc không có hàng bán

Một cửa hàng xăng từng thông báo hết xăng vì khan hiếm nguồn cung trước kỳ điều chỉnh giá mới hồi tháng 5/2020 (Ảnh: N.Mạnh).

Trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nguồn cung không được đảm bảo nhưng nhìn chung phần lớn các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện một số trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động với nhiều lý do.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường An Giang, một số đơn vị kinh doanh ở huyện Thoại Sơn có tình trạng không còn xăng để bán cho người tiêu dùng, phải ngừng hoạt động. Các trường hợp này có báo cáo về Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thoại Sơn và Sở Công Thương tỉnh An Giang với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời (thuộc hệ thống PVoil).

Cụ thể, 7 trường hợp ngưng hoạt động gồm 4 cửa hàng xăng dầu Trung Thắng (đến nay đã hoạt động lại 1 cửa hàng; còn 3 cửa hàng đóng cửa).

Còn ở huyện Phú Tân, có một số trường hợp ngưng hoạt động như doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Việt - thị trấn Chợ Vàm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp này có đơn xin nghỉ từ ngày 5/2 đến 12/2 vì lý do giá nhập bằng giá bán, doanh nghiệp lỗ chi phí nên xin nghỉ.

Còn ở doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hiệp Vinh - thị trấn Phú Mỹ, Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) thông tin hiện nay nguồn xăng không đủ giao cho doanh nghiệp, Petrolimex hẹn đến ngày 8/2 mới giao xăng cho doanh nghiệp. Hiện nay cửa hàng Hiệp Vinh chỉ bán dầu.

Còn doanh nghiệp xăng dầu Trần Thanh Bởi - thị trấn Phú Mỹ thì có đơn xin nghỉ từ ngày 4/2 đến 7/2 với lý do không có nhân viên phục vụ.

Ngoài nhiều trường hợp ở huyện khác theo báo cáo của cơ quan quản lý thị trường, có tình trạng ngừng hoạt động do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời.

"PVoil có gửi thông báo cho đại lý với nội dung như sau: "Kính gửi quý khách hàng! Do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang dừng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới, dầu DO (diesel) và xăng E5 vẫn cung cấp bình thường", báo cáo của cơ quan quản lý thị trường trích dẫn.

Theo đại diện Bộ Công Thương, thời gian gần đây, trước diễn biến thông tin về việc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trước đó có văn bản yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo các loại hình trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu…