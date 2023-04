Nhận định trái chiều về VN-Index, có thể quan tâm các cổ phiếu nào?

Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 1.030-1.035 điểm

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

VN-Index sẽ đối mặt nguy cơ giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong ngắn hạn nếu không vượt lên trở lại vùng kháng cự 1.068-1.073 điểm trong tuần này. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 1.030-1.035 điểm tương ứng đường kênh dưới của kênh sideway biên độ rộng từ tháng 12/2022 đến hiện tại.

Trong kịch bản VN-Index thử thách không thành công vùng kháng cự 1.068-1.073 điểm hoặc xuyên thủng vùng hỗ trợ quanh 1.050 điểm, nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng bán giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn tạo dư địa tiền mặt cho việc nắm bắt các cơ hội mới nếu thị trường giảm sâu.

Các hoạt động trading tuần này có thể tham khảo tại các vùng hỗ trợ quanh 1.050 điểm và vùng 1.030-1.035 điểm và vùng kháng cự gần 1.068-1.073 điểm.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp trong các phiên tới để tìm điểm cân bằng

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo nến dạng hammer cho thấy lực cầu đã dần xuất hiện trở lại khi chỉ số chạm vùng hỗ trợ. Xét về khung đồ thị giờ, các chỉ báo đã có dấu hiệu tạo đáy và đang dần tích cực hướng lên cho thấy thanh khoản mua chủ động đã bắt đầu gia tăng trở lại.

Với xu hướng đang co hẹp lại của dải Bollinger band ở khung đồ thị ngày, VN-Index khả năng cao sẽ giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp trong các phiên tới để tìm điểm cân bằng trước khi có thể ghi nhận nhịp phục hồi tích cực hơn.

Các nhà đầu tư bám sát thị trường, tận dụng cơ hội giải ngân đối với các nhóm cổ phiếu thuộc ngành điện, chứng khoán nếu chỉ số quay trở lại xu hướng đi lên trong những phiên tới.

VN-Index vẫn đang trong khu vực điều chỉnh

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Phiên đầu tuần thị trường tăng điểm nhẹ 0,92 điểm (0,09%) với khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống mức thấp. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa ở 1.053,81 điểm và vẫn duy trì được trạng thái vận động trong kênh tăng giá ngắn hạn mặc dù chỉ số này đã rơi xuống dưới đường MA20 (động lực tăng giảm đi).

Với trạng thái hiện tại, xét theo góc nhìn ngắn hạn, VN-Index vẫn đang trong khu vực điều chỉnh tuy nhiên đà giảm của thị trường được kỳ vọng sẽ kết thúc để tạo ra đợt tăng giá mới nếu VN-Index tiếp tục hồi phục trong các phiên tiếp theo.

Với trạng thái hiện tại, trong ngắn hạn, VN-Index có thể trở lại xu hướng tăng ngắn hạn bất kỳ lúc nào và khi đó mục tiêu hướng tới có thể là vùng kháng cự ngắn hạn 1.080 điểm, tiếp đó là 1.150 điểm. Trong trường hợp VN-Index đánh mất kênh tăng giá nói trên (giảm sâu xuống dưới khu vực 1.050 điểm), chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.020 điểm.

Nên tận dụng khả năng hồi phục của thị trường để hạ tỷ trọng

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Nhịp giảm của thị trường tạm thời đã chững lại với nến thăm dò Star. Thanh khoản sụt giảm cho thấy nguồn cung giá thấp chưa quyết liệt nhưng dòng tiền hỗ trợ vẫn còn thận trọng và chỉ giúp nâng đỡ thị trường.

Với động thái hồi phục cuối phiên, có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ hồi phục có thể chỉ ở mức khiêm tốn do nguồn cung vẫn tiềm ẩn lớn khi thị trường hồi phục trở lại vùng cản 1.060-1.065 điểm tại VN-Index, đồng thời sức ép của nguồn cung vẫn đang duy trì trong nhiều phiên gần đây.

Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian gần tới và giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý. Đồng thời vẫn nên tận dụng khả năng hồi phục của thị trường để chốt lời ngắn hạn hoặc bán ra để giảm thiểu rủi ro cho danh mục.

Dòng tiền "đầu cơ" vẫn đang ở lại thị trường

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng trong phiên kế tiếp với xác suất cao. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể tăng và kiểm tra lại đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.060 điểm). Điểm tích cực là dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản cho thấy dòng tiền "đầu cơ" vẫn đang ở lại thị trường và có khả năng thị trường có thể sẽ còn nhịp hồi phục sóng tăng 5 trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh. Tuy nhiên, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư đang tiếp tục bi quan.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục do các cổ phiếu bắt đầu chuyển sang xu hướng tiêu cực hơn trong ngắn hạn và dừng mua mới, nhưng các nhà đầu tư không nên bán tháo ở các nhịp giảm mạnh do thị trường có thể sẽ có các nhịp hồi.

Vùng kháng cự gần là 1.060-1.063 điểm

Công ty Chứng khoán SSI

VN-Index nỗ lực cân bằng sau nhịp giảm đáng kể vào cuối tuần. Rung lắc, giằng co là trạng thái chính xuyên suốt phiên giao dịch của chỉ số. VN-Index đóng cửa tại 1.053,9 điểm, tăng nhẹ so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch ghi nhận ở mức thấp nếu so với mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 407,2 triệu cổ phiếu.

Trên đồ thị ngày, vận động của VN-Index vẫn đang bám sát quanh khu vực MA20 và MA50 ngày, tiếp diễn xu thế đi ngang được hình thành kể từ giai đoạn đầu năm 2023. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể ghi nhận trạng thái hồi phục với vùng kháng cự gần là 1.060-1.063 điểm. Vận động của dòng tiền khối ngoại tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới diễn biến của thị trường.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.