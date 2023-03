Nhận định chứng khoán 8/3: Nín thở chờ vượt cản

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng nhóm VN30ngoại trừ 2 nhóm

Công ty Chứng khoán Agribank (Agirseco)

VN-Index giao dịch trên vùng hỗ trợ 1.030 điểm trong toàn bộ thời gian giao dịch nhờ lực kéo của nhóm VN30. Thanh khoản cũng có sự cải thiện khi đạt khoảng 8.200 tỷ đồng - mức cao nhất trong 4 phiên gần đây. Đáng chú ý khối ngoại đảo chiều mua ròng 158 tỷ đồng trên HoSE tập trung vào nhóm ngân hàng, thép và chứng khoán sau 14 phiên bán ròng liên tiếp.

Đồ thị kỹ thuật của VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Quan sát đồ thị kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động quanh đường MA100 trong biên độ hẹp. Các chỉ báo động lượng RSI và MACD cũng chưa cho tín hiệu mới và hiện đang ở vùng trung tính. Vì vậy nhận định phiên 8/3, thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái tích lũy trong biên độ 1.030-1.050 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng nhóm VN30, ngoại trừ nhóm bất động sản và ngân hàng, với tỷ trọng 20% nhờ kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ hoạt động tích cực trở lại trong thời gian tới.

Tiềm ẩn rủi ro suy yếu trở lại

Công tyChứng khoán Rồng Việt(VDSC)

Thị trường vẫn chưa thể thành công vượt qua 1.040-1.045 điểm của VN-Index do trạng thái thận trọng của dòng tiền tại vùng cản. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục bị cản tại vùng này trong thời gian tới, đồng thời tiềm ẩn rủi ro suy yếu trở lại sau nhiều phiên chưa thể vượt được vùng cản và lùi nhanh vào cuối phiên.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng, quan sát diễn biến cung cầu và tránh mua đuổi. Ngoài ra nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý và tận dụng nhịp hồi của thị trường để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% danh mục

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam(YSVN)

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản vẫn có thể sẽ duy trì ở mức thấp và dòng tiền có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Điểm tích cực là thị trường có thể sẽ không giảm mạnh khi nhiều cổ phiếu đã giảm về gần vùng quá bán. Tuy chưa phải là thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, nhưng các nhà đầu tư có thể dừng bán ra tại vùng giá này.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% danh mục.

Kỳ vọngthị trường sẽ thoát khỏi diễn biến đi ngang

Công ty Chứng khoán MB(MBS)

Thị trường trong nước phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp nhưng vẫn trong xu hướng đi ngang 5 phiên gần đây. Điểm tích cực là thanh khoản tăng lên mức cao nhất 4 phiên và khối ngoại quay trở lại mua ròng. Nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép dẫn dắt, chỉ số VN-Index đã trụ vững trước áp lực bán khi tiệm cận vùng cản trên ở ngưỡng 1.042 điểm và không để lặp lại kịch bản như ở cuối phiên hôm trước. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện và thị trường đang được kỳ vọng sẽ thoát khỏi diễn biến đi ngang trong phiên sắp tới.

Thị trường có cơ hội để kiểm nghiệm ngưỡng cản ở vùng 1.050-1.053 điểm trong khi vùng hỗ trợ ở 1.020-1.024 điểm. Các nhóm cổ phiếu được dòng tiền chú ý gồm: Thép, đầu tư công, dầu khí, ngân hàng…

Kiểmtra lại đường trung bình 20 ngày của VN-Index (quanh vùng 1.045-1.050 điểm)

Công ty Chứng khoán SSI

VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch. Mặc dù thu hẹp biên độ so với mức cao nhất trong phiên (1.044 điểm) tuy nhiên chỉ số vẫn đóng cửa tăng 1%, đạt 1.037,84 điểm. Khối lượng giao dịch có diễn biến tích cực hơn so với 2 phiên liền trước, đạt hơn 424,7 triệu đơn vị tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên.

Trên đồ thị ngày, MA 20 sau khi cắt xuống MA 50 hiện vẫn đang mở rộng biên độ. Trong ngắn hạn, xu thế của thị trường sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm lại MA 20 ngày của VN-Index (quanh vùng 1.045-1.050 điểm). Nếu như chỉ số chinh phục trở lại được khu vực quan sát kể trên, đà hồi phục có thể duy trì với vùng kháng cự 1.074-1.082 điểm, tuy nhiên nếu kiểm lại không thành công, trạng thái điều chỉnh có thể duy trì với vùng hỗ trợ gần là 1.020-1.000 điểm.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.