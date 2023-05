Nhà sản xuất Fast & Furious bắt tay nhượng quyền cùng công ty Việt

Couple TX là ai?

Couple TX là thương hiệu thời trang hiện diện ở Việt Nam đã hơn 13 năm. Năm 2019, nhận thấy thị trường đã thay đổi khi "khách hàng quan tâm tới thời trang quốc tế hơn, cái gu và đòi hỏi cũng đã khó tính hơn", như chia sẻ của ông Trần Quang Trường Thanh, CEO Couple TX, công ty quyết định tái định vị thương hiệu.

Cửa hàng Couple TX theo concept mới (Ảnh: Couple TX).

Thay vì chỉ làm đồ đôi, áo khoác, Couple TX xác định bản sắc là urban casual, tức trang phục đa dụng, mang phong cách thời thượng theo hướng thành thị. Couple cũng hướng tới thời trang bền vững khi sử dụng sợi tái chế hoặc sợi chuối, bắp, bã cà phê... Couple TX còn thêm nhiều tính năng cho sản phẩm như áo khoác thấm hút nhanh, khử mùi, chống tia UV và công nghệ trượt nước tiên tiến...

Với những thay đổi này, Couple TX mở rộng danh mục sản phẩm và đáp ứng được 4 nhu cầu cơ bản cho nhóm khách hàng mục tiêu như đi làm, đi chơi, ở nhà và cả trong các dịp đặc biệt như lễ, tết, valentine…

Thời trang urban casual, trang phục đa dụng, thời thượng theo hướng thành thị (Ảnh: Couple TX).

Bình luận về sự hợp tác giữa NBC Universal và Couple TX, ông Trần Quang Trường Thanh cho biết "đó thực sự là một cơ duyên đúng lúc". Năm 2020, thời điểm Couple TX vừa tái định vị và muốn theo phong cách "Tây" thì NBC Universal xuất hiện, chủ động gợi ý hợp tác nhượng quyền hình ảnh, chữ trong phim. Trước đó, NBC Universal chưa cấp độc quyền giấy phép chuỗi phim Fast & Furious hay Minions cho thương hiệu Việt nào, nên người đứng đầu ở Couple TX đồng ý hợp tác.

Để thành đối tác của một công ty cấp toàn cầu, Couple TX đã phải thực hiện nhiều điều chỉnh.

"Các tiêu chuẩn về sản xuất, an toàn lao động, bảo vệ môi trường... từ Universal đều cao hơn những thứ mình đang làm", ông Trần Quang Trường Thanh thừa nhận. Nhờ có kinh nghiệm làm việc với đối tác Nhật khi đặt cửa hàng tại Aeon Tân Phú (từ 2014) và đã áp dụng ISO (từ 2018) nên Couple TX chỉ mất 6 tháng để nâng cấp theo các tiêu chí từ NBC Universal.

Couple TX tập trung tăng trải nghiệm cho khách hàng (Ảnh: Couple TX).

"Chúng tôi nỗ lực để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cao của NBC Universal. Bù lại, sự hợp tác rất hiệu quả, nhìn từ khía cạnh tạo trải nghiệm thích thú cho khách hàng lẫn xây dựng thương hiệu", ông Trường Thanh chia sẻ. Nhờ đó, bất cứ ai yêu thích loạt series phim của Universal đều có thể sắm cho mình những trang phục độc đáo, đa dạng, do chính thương hiệu Việt sản xuất.

Bà Ellen Phan, đại diện NBC Universal ở Việt Nam, cho biết: "Couple TX là đối tác đầu tiên của NBC Universal tại Việt Nam trong mảng thời trang. Chúng tôi ấn tượng về sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Couple TX và tin rằng Couple TX hoàn toàn có đủ tiềm năng để bước ra khỏi Việt Nam, cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế khác".

Couple TX là đối tác đầu tiên của NBC Universal tại Việt Nam trong mảng thời trang (Ảnh: Couple TX).

Trên đà con sóng

Đến tháng 4/2023, Couple TX đã mở mới 8 cửa hàng, nâng tổng số lên 45. Tận dụng thời cơ nhiều chuỗi bán lẻ nói chung và thời trang nói riêng tại Việt Nam đang "án binh bất động", hoặc trả mặt bằng, Couple TX thuê lại những mặt bằng đẹp, rộng hơn. Công ty cũng thay đổi concept cửa hàng theo hướng tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty tái ký hợp đồng với NBC Universal trong series tiếp theo Fast and Furious 10. Theo dự báo của Couple TX, "cơn sốt" Fast & Furious 10 sẽ lan rộng khi phim ra mắt cuối tháng 5. Đó cũng là lúc những bộ sưu tập thời trang mang tinh thần Fast and Furious 10, do Couple TX sản xuất, nằm trên kệ phục vụ giới hâm mộ phim.

Năm 2023, NBC Universal tiếp tục tái ký hợp tác nhượng quyền với Couple TX (Ảnh: Couple TX).

"Việt Nam từng ghi nhận nhiều doanh nghiệp thành công khi đi theo chiến lược 'đứng trên vai người khổng lồ'. Ví dụ Novaon, công ty Việt Nam thu hàng chục triệu USD mỗi năm nhờ xây dựng nền tảng quảng cáo tiếp thị số cho Google, Facebook, Alibaba.. Hay Trung Nguyên tận dụng Starbucks để quảng bá thương hiệu cà phê Việt… Câu hỏi là liệu hợp tác cùng NBC Universal, Couple TX có thể tận dụng được lợi thế của người khổng lồ hay không?", đại diện Couple TX đặt vấn đề.

Fast & Furious 10 có kinh phí sản xuất lên tới 340 triệu USD. Trong lần ra mắt Fast &Furious 10, đánh dấu 10 năm trình chiếu series phim hành động này, NBC Universal quy tụ dàn sao hùng hậu.

Tại Việt Nam, trong buổi ra mắt Fast and Furious 10, Couple TX đã luôn hiện diện, đồng hành, được Universal giới thiệu, kết nối với các đối tác khác. Với lãnh đạo Couple TX, đây là những cơ hội quảng bá để Couple bứt phá trong tương lai.