"Nhà đèn" liên tục kêu gọi tiết kiệm điện

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2024 nắng nóng đến sớm, dự báo gay gắt hơn và có thể xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ. Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 6, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 10% đến 20% so với trung bình nhiều năm. Các khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, kéo dài tới tận tháng 9.

Cùng với việc sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh, EVN dự kiến nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh/ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ, công suất cực đại có thể lên tới 49.000MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500MW.

Trong khi đó, tổng lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 6/2024 tại khu vực Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, nhưng các khu vực còn lại sẽ thấp hơn 5-15%. Nguy cơ thiếu nước tại các hồ chứa thủy điện lên cao, bởi ngay trong tháng 4, nhiều hệ thống sông tại Bắc Bộ đã xuống mực nước chết.

Đứng trước nguy cơ thiếu điện tiềm tàng, EVN thường xuyên đưa ra khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa hè. Các khung giờ cao điểm được khuyến cáo là 12h-15h và 22h-24h hàng ngày.

Người dân nên tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên để giảm bớt phụ tải điện. Bên cạnh đó, người dân cần chú ý không nên dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, tránh gây quá tải trên lưới điện cũng như đề phòng các nguy cơ cháy nổ đường điện và khu dân cư.

EVN nhiều lần đưa ra khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm trước nguy cơ thiếu điện tiềm tàng trong mùa hè năm 2024 (Ảnh: EVN).

Cùng với khẩu hiệu "Hãy tắt khi không cần, để khi cần sẽ có điện", tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, "nhà đèn" cũng đề nghị khách hàng ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao, như bóng đèn LED thay cho bóng đèn sợi đốt, máy lạnh công nghệ Inventer thay cho máy lạnh cơ…

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, TPHCM và các tỉnh miền Trung, tăng cao.

Trường hợp sử dụng máy lạnh thường xuyên, EVN khuyến nghị khách hàng cần vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần. Việc vệ sinh máy lạnh thường xuyên không chỉ tiết kiệm điện hiệu quả mà còn tăng tuổi thọ cho máy. Nhiệt độ máy lạnh luôn để ở mức 26 độ C trở lên. Nếu cài nền nhiệt quá thấp sẽ gây tiêu hao điện quá lớn bởi mỗi khi nhiệt độ bên ngoài tăng dao động 1 độ C, các thiết bị điều hòa nhiệt độ, điển hình là máy lạnh sẽ có thể tăng từ 2% đến 3% hiệu suất tiêu thụ điện dẫn đến tiền điện tăng cao so với trung bình sử dụng của những tháng khác trong năm, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Hiện trên thị trường, nhiều hãng máy lạnh cũng tung ra các mẫu sản phẩm tiết kiệm điện hiệu quả, như Casper Việt Nam. Các sản phẩm máy lạnh Inverter của Casper từ lâu đã nổi tiếng về khả năng tiết kiệm điện. Mùa hè năm 2024, hãng này cho ra mắt điều hòa Inverter khí mềm mang tên EcoPrime dành cho các gia đình có trẻ em, người già. Theo đó, chỉ cần trên 7 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu điều hòa Inverter có nhãn dán năng lượng 5 sao tiết kiệm điện.

Các sản phẩm điều hòa Inventer như EcoPrime của Casper giúp các hộ gia đình tiết kiệm điện hiệu quả (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Máy lạnh EcoPrime có 4 tính năng nổi bật gồm SilkAir (khí mềm không gió buốt), BabyCare (chế độ chăm sóc trẻ), iSAVE (chế độ tiết kiệm điện), EasyCare (thiết kế thông minh) dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Không chỉ hội tụ những ưu điểm của máy lạnh Inverter Casper, EcoPrime có sở hữu công nghệ Advanced Inverter i-Saving, tự động cài đặt vận hành của máy từ sức gió, nhiệt độ tối ưu để tiết kiệm điện nhất.