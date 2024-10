Người tiêu dùng Trung Quốc: "Hoa quả sấy FVF của Việt Nam ngon khác biệt"

Lễ hội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Phân phối nông sản Tân Phát Địa. Đây là trung tâm đầu mối hoa quả lớn nhất Bắc Kinh, phân phối tất cả các loại trái cây của thế giới, nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu của hơn 22 triệu người dân thủ đô Bắc Kinh mà còn phục vụ cả các địa phương lân cận như Hồ Bắc, Thiên Tân…

"Đây là dịp thuận lợi để đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng và hương vị đặc trưng, khác biệt của các loại trái cây Việt Nam, từ đó giúp quảng bá thương hiệu quốc gia cho nông sản nói chung và trái cây nói riêng của Việt Nam đến với thị trường Trung Quốc", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh khi tham dự lễ khai mạc lễ hội.

Lễ hội đã thu hút, quy tụ nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi và sản phẩm chế biến từ trái cây lớn của Việt Nam đến giới thiệu sản phẩm và phục vụ người tiêu dùng Trung Quốc, với hầu hết các loại trái cây trưng bày đều đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.

Tại đây, Tập đoàn TH - hiện có mặt rộng khắp trong các chuỗi siêu thị lớn tại Trung Quốc với các dòng sản phẩm sữa - đã giới thiệu tới người tiêu dùng Trung Quốc những sản phẩm chế biến từ trái cây, thảo dược Việt như hoa quả sấy FVF với các hương vị mận Sơn La, mắc ca, chuối, nhãn từ trái cây tự nhiên; trà thảo dược TH true HERBAL sử dụng nguồn thảo dược trong nước, được thu hái tự nhiên và trồng tại các vùng đệm của các khu rừng thuộc vùng dược liệu nổi tiếng ở Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An),...

Khách hàng dùng thử sản phẩm hoa quả sấy FVF.

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Tập đoàn TH, cho biết: "TH mong muốn là đơn vị tích cực đồng hành cùng Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương để xúc tiến thúc đẩy các sản phẩm trái cây tươi và những sản phẩm chế biến sâu từ trái cây của Việt Nam. Những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, tươi ngon bổ dưỡng, gắn với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn TH sẽ là đại diện tiêu biểu cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tới bạn bè quốc tế".

Trong các sản phẩm được Tập đoàn TH giới thiệu, bộ sản phẩm hoa quả sấy FVF nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng. Thực khách Trung Quốc đánh giá sản phẩm có hương vị tự nhiên, thơm ngon, khác biệt với các sản phẩm hiện có tại thị trường này.

Bộ sản phẩm hoa quả sấy FVF được Tập đoàn TH mang đến Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất.

Tại Trung Quốc, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm lành mạnh ngày một tăng cao. Sự phổ biến của các sản phẩm hạt và trái cây sấy khô cùng mức tiêu thụ các sản phẩm này đã bùng nổ trong vài năm qua.

Các sản phẩm hoa quả sấy FVF được sản xuất từ những vùng nguyên liệu địa phương đã được quy hoạch, phương pháp canh tác đạt chuẩn và chế biến tại Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ (Sơn La) của Tập đoàn TH. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2020, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, công suất chế biến 8.000 tấn/năm.

Nhà máy ứng dụng các công nghệ mới và hiện đại hàng đầu thế giới trong sản xuất, chế biến sâu nông sản, hoa quả như công nghệ trích ly chuyên dụng tự động, thiết bị cô đặc dạng tấm bản tiên tiến, công nghệ chế biến áp suất cao HPP,… Toàn bộ thiết bị của nhà máy được nhập từ Bertuzzi của Ý.

Với công suất 300 tấn rau quả/ngày, Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ thuộc Tập đoàn TH nằm trong top các nhà máy chế biến có công suất lớn nhất ở Việt Nam.

Tại nhà máy, công nghệ sấy bơm nhiệt hiện đại được ứng dụng trong quá trình chế biến các sản phẩm hoa quả sấy giúp giữ được tối đa màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng của các loại hoa quả; tạo độ dẻo đặc trưng cho sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi so sánh với cách thức chế biến truyền thống hơn như sấy bằng than đá, lá, gỗ truyền thống, việc áp dụng các công nghệ mới trong chế biến hoa quả và nông sản giúp hoàn toàn loại bỏ các nguy cơ ảnh hưởng tới dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm.

Hiện tại, các sản phẩm từ nhà máy này như mận sấy dẻo vị muối gừng, chuối sấy dẻo, hạt mắc ca sấy, long nhãn sấy dẻo,... đang được người tiêu dùng yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

Trung Quốc là thị trường đầy tiềm năng do nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm nông sản chất lượng cao. Với chiến lược về phát triển các sản phẩm chất lượng, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, hơn 200 sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống và thực phẩm tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH - trong đó có các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản, hoa quả - hứa hẹn sẽ chinh phục các khách hàng tại thị trường tiềm năng và khó tính này.