Nghịch lý mùa hè: Càng tránh càng nóng

Những nghịch lý mùa hè

"Bấm máy lạnh 1 dấu (-), tiền điện đội thêm nhiều dấu (+)" là chia sẻ mới đây của người dùng Ngọc Nga trên một trang mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình rằng trong những ngày này, dù chỉ cài đặt máy lạnh ở nhiệt độ bình thường thì hóa đơn điện vẫn tăng theo cấp số nhân.

Phía dưới bình luận, một người dùng có tên Vĩnh Phát cũng chia sẻ nỗi khổ mùa nóng: "Vì muốn tiết kiệm điện nên tôi chủ trương chỉ dùng quạt để làm mát, nhưng càng dùng lại càng thấy nóng rát".

Lý giải bài đăng của chị Ngọc Nga, chuyên gia Sika cho biết nhiệt độ môi trường càng cao, máy lạnh càng tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Trong những ngày nắng nóng, việc sử dụng máy lạnh trong thời gian dài ở nhiệt độ thấp, cộng với nhiệt độ môi trường có thể tác động trực tiếp đến dàn nóng, khiến máy lạnh phải tăng công suất hoạt động. Thí nghiệm thực tiễn cho thấy khi nhiệt độ ngoài trời là 35-40 độ C, việc cài đặt máy lạnh ở 18 độ C có thể gây nên mức tiêu thụ điện cao hơn mức trung bình 5 lần.

Với nghịch lý "càng dùng quạt, càng thấy nóng", chuyên gia giải thích nguyên nhân có thể đến từ việc quạt thông thường hấp thụ không khí nóng trong nhà và thổi vào người dùng, khiến da bị khô rát do mất nước. Bên cạnh đó, nếu không gian nhà bị kín, đối lưu không khí giảm có thể gây hiệu ứng nhà kính trong căn nhà, khiến nhiệt độ bên trong có thể nóng hơn ngoài trời đến 20 độ C.

"Không chỉ gây cảm giác khó chịu, nắng nóng còn là nguyên nhân tăng hóa đơn điện, ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo hiện tượng co ngót khiến ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho an toàn của cư dân. Thay vì tìm cách đối phó tạm thời, sử dụng một giải pháp có khả năng kháng tia UV, phản xạ với ánh sáng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng để làm mát cho ngôi nhà sẽ là lời giải cho bài toán chống nóng mà vẫn đảm bảo chi phí và an toàn cho mọi người", chuyên gia Sika chia sẻ.

Nghịch lý mùa hè là càng cố giải nhiệt lại càng thấy nóng (Ảnh: Shutterstock).

Giải pháp giải nhiệt cho ngôi nhà

Phần sàn mái, nhất là nhà mái bằng, là nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời nên có lượng bức xạ nhiệt rất lớn. Để giải quyết tình trạng đó, chuyên gia Sika gợi ý sử dụng sơn Sikalastic®-590 với khả năng chịu được thời tiết nắng gắt đặc trưng tại Việt Nam. Thành phần cải tiến của sản phẩm giúp ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, vừa làm giảm nhiệt độ bề mặt được sơn phủ, vừa giảm hấp thụ nhiệt vào bên trong không gian sử dụng. Sơn Sikalastic®-590 còn phù hợp cho cả công trình xây mới hoặc cần được cải tạo, cho đa dạng bề mặt như sàn mái và ban công bởi cấu trúc dạng lỏng giúp sản phẩm dễ dàng thi công trên bề mặt sàn mái phức tạp, nhiều chi tiết hay hạn chế tiếp cận.

Bên cạnh sàn mái, tường ngoài cũng là một trong những khu vực hấp thụ nhiệt nhiều nhất. Sika® RainTite ứng dụng công nghệ phản xạ bức xạ nhiệt có khả năng phản xạ tia UV, giúp giảm nhiệt độ tường ngoài tốt hơn so với các loại sơn hay chất chống thấm thông thường. Với tính năng dễ thi công, an toàn cho người sử dụng, bám dính với nhiều bề mặt vật liệu và hạn chế rêu mốc, Sika® RainTite được nhiều khách hàng lựa chọn khi tự thi công.

Theo Sika, Sikalastic®-590 và Sika® RainTite còn có khả năng chống thấm vượt trội, giúp bảo vệ công trình khỏi nỗi lo thấm dột vào mùa mưa vượt kỳ vọng. Việc sử dụng Sikalastic®-590 và Sika® RainTite về lâu dài là cách vừa củng cố chất lượng công trình trước những diễn biến bất thường của thời tiết, vừa là cách tiết kiệm chi phí, hạn chế nguy cơ cháy nổ do quá tải điện vào mùa nóng.

Bộ đôi cứu tinh, hạ nhiệt ngôi nhà đến từ Sika Việt Nam.

Đại diện Sika Việt Nam chia sẻ: "Bộ đôi Sikalastic®-590 và Sika® RainTite là minh chứng cho những nỗ lực cải tiến sản phẩm không ngừng của Sika, không chỉ giải quyết những trăn trở của gia chủ về chống thấm và làm mát công trình, mà còn tác động tích cực cho môi trường, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon mà Chính phủ đặt ra vào năm 2050".

Độc giả có thể nghiên cứu thêm các giải pháp từ Sika tại https://vnm.sika.com