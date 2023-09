Nghệ An thu hút đầu tư FDI kỷ lục trên 1 tỷ USD

Tỉnh Nghệ An mới đây tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina cho Tập đoàn Sunny.

Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina là dự án chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp môđun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác.

Dự án có quy mô sử dụng đất gần 43ha, xây dựng tại Khu công nghiệp WHA (huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tổng mức đầu tư 150 triệu USD. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sử dụng khoảng 20.000 lao động.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 2, từ phải qua) trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina cho lãnh đạo Tập đoàn Sunny (Ảnh: B. Phạm).

Dự án có thời gian nghiên cứu, khảo sát địa điểm và hoàn thành thủ tục đầu tư nhanh trong số các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (dự án FDI) đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 5/7, Tập đoàn Sunny bắt đầu nghiên cứu nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư dự án. Chưa đầy 2 tháng sau, tập đoàn này quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA và nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi nộp hồ sơ đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư 150 triệu USD được tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

Sự kiện trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina là một dấu mốc quan trọng với tỉnh Nghệ An khi lần đầu tiên thu hút vốn FDI của tỉnh vượt mốc trên 1 tỷ USD/năm.

Theo thông tin được lãnh đạo tỉnh cung cấp tại sự kiện, trong 9 tháng đầu năm 2023 đầu tư FDI vào Nghệ An đạt 1,27 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho rằng, Tập đoàn Sunny quyết định đầu tư tại Nghệ An một lần nữa khẳng định hiệu quả, quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng và hấp dẫn, thu hút các dự án lớn, dự án động lực, hình thành hệ sinh thái phát triển tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.