Ngày hội văn hóa T&T - SHB 2025: 3 thập kỷ "Nhất Tâm", cùng đất nước vươn tầm

Ngày 15/3, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa SHB - T&T 2025. Sự kiện đánh dấu một chương mới trong hành trình 32 năm vươn mình cùng đất nước của T&T Group và SHB.

Bùng nổ ngày hội văn hóa SHB - T&T: Dấu ấn của những con số kỷ lục

Với chủ đề "Vững bước vào kỷ nguyên mới", Ngày hội văn hóa SHB - T&T quy tụ hơn 15.000 người đại diện cho tổng số 80.000 cán bộ nhân viên của SHB và T&T Group, với tiêu chí lựa chọn là ưu tiên người lao động trực tiếp tham gia sản xuất tại các lĩnh vực trong và ngoài nước của hai tổ chức kinh tế. Đây không chỉ là một hoạt động nội bộ, mà còn mang tầm vóc một sự kiện văn hóa quy mô lớn thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo của hai tổ chức kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Trên diện tích hơn 6.000m2, công nghệ mapping tiên tiến phủ trọn mặt sàn biến không gian sân vận động Mỹ Đình thành một sân khấu sống động, mang đến những trải nghiệm đỉnh cao về công nghệ, nghệ thuật, triển lãm, đồng diễn và diễu hành, khơi dậy cảm xúc nơi khán giả.

Khoảnh khắc 15.000 cán bộ công nhân viên T&T - SHB hòa vang Quốc ca Việt Nam.

Dấu ấn doanh nghiệp của T&T Group và SHB được thể hiện chân thực thông qua hoạt động diễu hành quy mô lớn. Lấy cảm hứng từ nghi thức diễu hành tại Thế vận hội Olympic, các khối ngành nghề đồng loạt xuất hiện với màu cờ sắc áo riêng biệt, thể hiện sự đa dạng, sức mạnh của từng lĩnh vực mà T&T Group và SHB đang phát triển.

Khoảnh khắc thiêng liêng khi hơn 15.000 người cùng hòa vang Quốc ca Việt Nam, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, mà còn xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia hát Quốc ca đông nhất trong một sự kiện của doanh nghiệp. Sự tham dự của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của bài Quốc ca, càng làm tăng thêm ý nghĩa sâu sắc của sự kiện.

Tôn vinh bản sắc dân tộc

Không chỉ mang dấu ấn sáng tạo, công nghệ hiện đại và thể hiện tầm vóc doanh nghiệp, Ngày hội văn hóa SHB - T&T 2025 còn là hành trình tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp cùng tinh thần đổi mới để hướng tới tương lai.

Các khối ngành nghề của T&T - SHB xuất hiện với màu cờ sắc áo riêng biệt

Niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn cao của T&T Group và SHB đã được khắc họa rõ nét qua ba chương của show diễn thực cảnh: Gây dựng - Lửa thiêng hùng khí Tiên Rồng; Gắn kết - Thắp sáng một vòng đồng tâm và Vươn tầm - Cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Trong không gian thiết kế được xây dựng trên nền trống đồng - biểu tượng của dân tộc Việt Nam văn hiến, anh hùng, chuyến hành trình từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đã được tái hiện sống động, khẳng định hành trình 32 năm bền bỉ, sáng tạo, nhất tâm cống hiến và tiên phong của T&T Group và SHB trong dòng chảy lịch sử và vươn mình của đất nước.

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang thắp sáng ngọn lửa khát vọng vươn mình của người T&T - SHB.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện chính là nghi lễ xin lửa và rước đuốc từ Đền Hùng về thắp sáng tại đài lửa ở sân vận động Mỹ Đình. Đại diện ban tổ chức cho hay ngọn lửa này là biểu tượng của cội nguồn, sự trường tồn và tinh thần bất khuất của dân tộc, được tiếp nối qua các thế hệ. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống, mang đậm dấu ấn Olympic, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ của T&T Group và SHB trong hành trình cống hiến, chung tay xây dựng, vươn tầm cùng đất nước, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh thịnh vượng của dân tộc

Khát vọng vươn tầm - Sẵn sàng cho tương lai hùng cường

Ba thập kỷ cống hiến bền bỉ của T&T Group và SHB đã được ghi dấu bằng những thành tựu rực rỡ, minh chứng cho tâm cống hiến, trí sáng ngời và tinh thần đổi mới không ngừng.

T&T Group, từ một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện máy, hiện nay đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động sôi nổi tại thị trường trong nước và quốc tế. Trong chặng đường phát triển, T&T Group là một trong số ít các doanh nghiệp tư nhân 3 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, các bộ, ban, ngành; đồng thời được các tổ chức quốc tế vinh danh các danh hiệu quốc tế.

Với SHB, từ một ngân hàng nông thôn, trải qua 32 năm phát triển, đã vững vàng trong top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam (xếp hạng theo vốn điều lệ), thuộc "Top 100 ngân hàng hàng đầu Đông Nam Á" của The Banker, "Top 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á - Thái Bình Dương" do Tạp chí The Asian Banker xếp hạng, "Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu" do Brand Finance định giá. Với vị thế và tầm vóc của định chế tài chính hàng đầu, SHB đã vươn tầm khu vực và quốc tế, trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức lớn trên thế giới như WorldBank, IFC, ADB...

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển đánh trống, gửi thông điệp trong kỷ nguyên mới tới 80.000 cán bộ nhân viên.

Bước vào giai đoạn mới của dân tộc, với một khí thế sôi nổi, T&T và SHB luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong dòng chảy phát triển của đất nước, và Ngày hội văn hóa 2025 là lời khẳng định cho quyết tâm của T&T và SHB tiến vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Với truyền thống được xây dựng từ cội nguồn dân tộc, đặt con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng nền tảng cùng tinh thần vận động, phát triển không ngừng, T&T - SHB tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ.

T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ thống đã sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới.

Sự kiện cũng mở ra chương mới đầy triển vọng, nơi sức mạnh tập thể và lòng nhiệt huyết của toàn thể cán bộ, nhân viên T&T và SHB sẽ tạo thành một khối thống nhất "cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn" theo đúng tinh thần Olympic, sẵn sàng cho bước chuyển mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. "Vươn tầm" không chỉ là khát vọng, mà còn là hành trình cất cánh, mở ra một kỷ nguyên mới với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; giữa bản sắc văn hóa và công nghệ đột phá, giữa tâm huyết, quyết tâm và thời cơ, động lực.

Tại sự kiện, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đã gửi đến tập thể lãnh đạo, nhân viên thông điệp mới - cũng chính là lời hiệu triệu trước thời cơ mới, vận hội mới. Theo đó, doanh nhân Đỗ Quang Hiển khẳng định tiếp nối truyền thống anh hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, hơn 80.000 cán bộ công nhân viên trong hệ thống T&T Group - SHB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát triển dựa trên các nền tảng: thể chế - con người - khách hàng và thị trường - công nghệ và chuyển đổi.

Trong đó, T&T Group và SHB luôn xác định lấy con người làm chủ thể, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao việc học - học, học nữa, học mãi theo tinh thần học tập suốt đời.mà Bác Hồ từng căn dặn và mới đây tiếp tục được lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh là "chìa khóa quan trọng", hướng đi tất yếu của mọi quốc gia để đảm bảo sự phát triển thịnh vượng, bền vững.

Đồng thời, mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, đối tác, nâng cao đời sống cho nguời dân và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc được lấy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của T&T Group và SHB.

"T&T, SHB và các doanh nghiệp trong hệ thống nguyện thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác - cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Chúng ta cùng nhau chung sức, đồng lòng, nhất tâm, trí sáng, vươn tầm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao", ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.