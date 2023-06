Ngân hàng UOB Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh kỷ nguyên số cùng tình hình kinh tế nhiều biến động, việc bắt kịp và thích ứng với các công nghệ mới là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nghiên cứu "Triển vọng doanh nghiệp" năm 2023 của UOB đã chỉ ra có tới 33% chủ sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, 40% doanh nghiệp đang tập trung vào các quy trình chuyển đổi số nhằm tăng hiệu quả quản trị chi phí, từ đó giảm thiểu tác động của lạm phát.

Chuyển đổi số đã mở ra nhiều cơ hội và triển vọng tăng trưởng dành cho các doanh nghiệp.

Theo "Nghiên cứu về sự chuyển đổi của doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN" năm 2022, do ngân hàng UOB phối hợp với Accenture và Dun & Bradstreet thực hiện, 43% đơn vị báo cáo năng suất hoặc hiệu quả cao hơn sau khi áp dụng các giải pháp chuyển đổi số.

Tuy chuyển đổi số mang đến cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả cũng như cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, song cũng đặt ra những thách thức.

Rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp chính là vấn đề tài chính và con người khi các doanh nghiệp phải chi trả từ công nghệ đến nguồn nhân lực khi triển khai các giải pháp chuyển đổi số. Điều này một phần là do tác động của dịch Covid-19 đã khiến cho các doanh nghiệp bị giảm doanh thu và thiếu hụt nguồn vốn nói chung.

Nhìn thấy những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, UOB đã nỗ lực tìm kiếm đối tác, mang đến giải pháp số toàn diện, tối ưu nhằm giúp doanh nghiệp bắt kịp tốc độ chuyển đổi số, đạt được mục tiêu tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2016, UOB ra mắt UOB BizSmart tại Singapore, mở đầu cho bước ngoặt đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là bộ giải pháp số tích hợp giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình thủ công, tối ưu chi phí kinh doanh.

Với UOB BizSmart, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể quản lý cùng lúc nhiều giải pháp số về kế toán và hóa đơn điện tử, quản lý nhân sự và chi lương, quản trị doanh nghiệp (ERP), cổng thanh toán và dịch vụ POS.

Không dừng lại ở Singapore, UOB đã mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp SME ở Malaysia, Thái Lan, đem đến những tăng trưởng bứt phá. Tháng 12/2022, UOB Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu UOB BizSmart đến thị trường Việt Nam, mở ra triển vọng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đây.

Với những nỗ lực không ngừng đem đến những giải pháp sáng tạo giúp doanh nghiệp SME chuyển đổi số và hoạt động hiệu quả, trong đó có sự đóng góp của giải pháp UOB BizSmart, vừa qua, ngân hàng UOB Việt Nam đã nhận giải thưởng "Ngân hàng cho SME sáng tạo nhất Việt Nam năm 2023" (Most Innovative SME Bank 2023) do tạp chí Global Business Outlook bình chọn.

Ngân hàng còn nhận giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" (Best SME Bank in Asia-Pacific) trong 7 năm liên tiếp do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Các giải thưởng này đã khẳng định niềm tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam dành cho UOB trong thời gian vừa qua.

Giải thưởng Ngân hàng SME sáng tạo nhất Việt Nam năm 2023 này đã đánh dấu uy tín của ngân hàng UOB Việt Nam trong hành trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Tiếp nối sự thành công trên cũng như nhằm nâng cao hiệu quả bộ giải pháp mà UOB BizSmart mang lại, tháng 6/2023, ngân hàng UOB Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện ký kết hợp tác chiến lược cùng Cyber Lotus.

Với lần bắt tay này, UOB BizSmart sẽ cung cấp bộ giải pháp số sở hữu toàn bộ tính năng ưu việt của CyberBook (nền tảng kế toán của CyberLotus) và ứng dụng UOB SME (Nền tảng ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp SME), từ đó tạo nên bộ giải pháp số về ngân hàng và kế toán giúp các doanh nghiệp SME tinh gọn quy trình quản trị tài chính, tập trung tăng trưởng và phát triển hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số là xu hướng sống còn của mọi doanh nghiệp hiện nay, việc ứng dụng những công nghệ mới sẽ là cơ hội tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Đồng hành cùng UOB BizSmart, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tìm thấy cho mình cơ hội để bứt phá hơn giữa bối cảnh kinh tế nhiều thách thức.

Nhân dịp sự kiện ra mắt này, ngân hàng UOB Việt Nam giới thiệu 2 gói vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có thể vay bổ sung vốn lưu động lãi suất chỉ từ 7,5% và gói vay tín chấp cho kinh doanh trực tuyến, lãi suất chỉ 13,5% trong 3 tháng đầu.

Liên hệ ngay hotline (028) 38689700 hoặc truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết.