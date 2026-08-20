Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc gom vàng trở lại sau 13 năm

Theo Korea JoongAng Daily, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa quay trở lại thị trường vàng sau 13 năm gián đoạn.

Lần gần nhất BOK mua vàng là năm 2013. Kể từ đó, dự trữ vàng của Hàn Quốc duy trì ở mức 104,4 tấn, trị giá khoảng 4,79 tỷ USD. Con số này chỉ tương đương 1,1% tổng dự trữ ngoại hối 427,36 tỷ USD của nước này tính đến cuối tháng 6.

Đáng chú ý, trong quý II, BOK cũng bắt đầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng giao ngay niêm yết ở nước ngoài. Quy mô giải ngân ban đầu còn nhỏ, song động thái này được xem là bước đầu trong chiến lược gia tăng tỷ trọng phân bổ vào vàng của ngân hàng trung ương này.

Ông Jung Hee-sup, Tổng Giám đốc Nhóm Quản lý Dự trữ của BOK, cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu mua các quỹ ETF vàng giao ngay với quy mô rất nhỏ. Mặc dù ETF không được xem là vàng vật chất, nhưng việc đầu tư vào các quỹ này sẽ giúp gia tăng mức độ phân bổ của chúng tôi đối với vàng".

Vàng thỏi tại Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).

Bên cạnh đó, BOK đã xây dựng khuôn khổ để mua vàng sản xuất trong nước, đánh dấu lần đầu tiên ngân hàng này mua vàng vật chất từ các nhà sản xuất trong nước kể từ năm 2013. BOK đang xem xét mua khoảng 4-5 tấn vàng mỗi năm từ LS MnM và Korea Zinc (hai nhà sản xuất lớn nhất Hàn Quốc với tổng sản lượng khoảng 40-50 tấn/năm).

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của ngân hàng Hàn Quốc này. Giới chuyên gia chỉ ra 3 yếu tố chính dẫn đến động thái này.

Thứ nhất, giá vàng đã điều chỉnh giảm khoảng 30% từ đỉnh hơn 5.600 USD/ounce hồi đầu năm. Không riêng BOK, giá vàng chiết khấu mạnh cũng thu hút dòng tiền lớn từ các quỹ ETF, ngân hàng Trung ương toàn cầu mua vào mạnh mẽ (đặc biệt là ngân hàng lớn Trung Quốc).

Thứ hai, rủi ro địa chính trị gia tăng khiến các ngân hàng Trung ương trên thế giới đẩy mạnh mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Cuối cùng, tỷ trọng vàng trong dự trữ của Hàn Quốc hiện ở mức tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác. Theo một số phân tích, để nâng tỷ lệ này lên 7%, Hàn Quốc sẽ cần mua thêm hơn 100 tấn vàng.

Chuyên gia cho biết thêm, BOK cũng có kế hoạch lưu trữ vàng mua trong nước ngay tại Hàn Quốc thông qua cơ sở hạ tầng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD), thay vì gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh như trước đây. Việc lưu giữ vàng ở nước ngoài giúp việc chuyển nhượng và bán vàng thuận lợi hơn, đồng thời có thể tạo thêm nguồn thu thông qua hoạt động cho vay vàng.