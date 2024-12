Ngân hàng số VietinBank iPay làm mới trải nghiệm người dùng

Gia tăng tiện ích - Đáp ứng nhu cầu hàng ngày

Công nghệ 4.0 bùng nổ mạnh mẽ đã nhanh chóng thay đổi thói quen giao dịch, thanh toán của người dùng. Trong đó, những yếu tố tiện lợi, dễ dàng và an toàn khi sử dụng các nền tảng thanh toán số cũng chính là mong muốn, nhu cầu của đa số người dùng.

Đón đầu xu hướng này, Ngân hàng số VietinBank không ngừng nâng cấp và mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, với mong muốn mang đến trải nghiệm "all in one" (tất cả trong một) trọn vẹn cho tất cả người dùng.

Hệ sinh thái VietinBank iPay Mobile đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu người dùng.

Hiện trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, các nhu cầu quen thuộc như chi trả cước phí sinh hoạt như hóa đơn điện, nước, internet… hay nạp tiền điện thoại đều sẵn sàng giúp người dùng tiết kiệm thời gian. Ứng dụng còn hỗ trợ các hoạt động vui chơi - giải trí, di chuyển thường ngày như gọi xe VNPAY Taxi/Bike, đặt vé xem phim, đặt vé thể thao, sự kiện âm nhạc, giải chạy…

Với team (nhóm) "mê xê dịch", VietinBank iPay Mobile còn tích hợp các tính năng đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé tàu - xe giúp người dùng dễ dàng mua sắm và trải nghiệm "all in one" một cách hiện đại và tối ưu cho những chuyến hành trình xa.

Là người dùng thân thiết của VietinBank iPay, chị Hồng Anh (Hà Nội) tâm sự: "Từ khi khám phá các tiện ích trên app, tôi không cần phải tải nhiều ứng dụng khác nhau để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Việc thanh toán tiền điện, nước đều có chế độ tự động nên tôi không còn quên như trước đây. Hay như các thú vui cuối tuần của gia đình như đi xem phim, tới các khu vui chơi cho trẻ em… tôi đều có thể chủ động đặt trước trên ứng dụng, vừa có ưu đãi vừa tiết kiệm thời gian".

Giao dịch iPay nhiều, cơ hội trúng iPhone 16 càng lớn

Bên cạnh mở rộng hệ sinh thái tiện ích, Ngân hàng số VietinBank iPay còn liên tục làm mới trải nghiệm của người dùng thông qua các chương trình khuyến mại dưới dạng giải trí độc đáo.

Theo đó, từ 2/12/2024 đến hết 23/2/2025, người dùng VietinBank iPay được tham gia chương trình "iPay xài ngay - iPhone 16 về tay" với cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max cùng hàng nghìn voucher ưu đãi.

Bùng nổ chương trình ưu đãi "iPay xài ngay - iPhone 16 về tay" từ 2/12/2024 đến hết 23/2/2025.

Cụ thể, chương trình kéo dài 12 tuần, tương ứng với 3 kỳ quay số may mắn. Trong đó, với mỗi kỳ khách hàng có cơ hội nhận 1 giải Đặc biệt là iPhone 16 Pro Max 256GB cùng nhiều giải thưởng tuần hấp dẫn khác như giải Nhất là phiếu mua hàng VnShop trị giá 3 triệu đồng và giải Nhì là phiếu mua hàng VnShop trị giá 1 triệu đồng.

Người dùng chỉ cần thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn, mua sắm, giải trí, hay di chuyển qua Ngân hàng số VietinBank iPay là sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia quay số. Số lượng mã càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Người dùng hào hứng khám phá hệ sinh thái trên VietinBank iPay Mobile.

Dịp này, ứng dụng VietinBank iPay Mobile cũng tặng thêm cho người dùng mã ưu đãi giảm 50% áp dụng cho nhiều dịch vụ thiết yếu và giải trí như giảm 50%, tối đa 30.000 đồng cho mỗi giao dịch Mua sắm VnShop, VNPAY Taxi/Bike; giảm 50%, tối đa 30.000 đồng, áp dụng khi mua 2 vé xem phim trở lên; giảm 50%, tối đa 150.000 đồng khi đặt vé máy bay chặng nội địa.

Xem chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại được VietinBank đăng tải công khai trên website tại đây https://vietinbank.vn/ca-nhan/choi-lon-cuoi-nam-vietinbank-ipay-tang-iphone-16-pro-max-cho-nguoi-dung-10-html

Mọi thắc mắc về chương trình "iPay xài ngay - iPhone 16 về tay", khách hàng liên hệ Hotline: 1900 558 868 hoặc e-mail: contact@vietinbank.vn

Hotline Mua sắm VnShop: 1800 5888 59

Hotline VNPAY Taxi, đặt vé máy bay, đặt vé xem phim: *6789