Ngân hàng "siết nợ" xe Porsche, Maybach... sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo việc thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm đối với khách hàng là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice).

Bên bảo đảm cho các khoản vay này là Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center, Công ty cổ phần Louis Holdings, ông Vũ Ngọc Long, bà Trịnh Thị Thúy Linh.

Louis Holdings đứng đảm bảo cho khoản vay của Louis Rice tại SHB (Ảnh chụp màn hình Louis Rice).

Trong đó, ông Vũ Ngọc Long là Phó tổng giám đốc Louis Holdings đồng thời là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice.

SHB cho biết, từ ngày 4/5, ngân hàng đã quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ với Louis Rice. Ngày 10/5, ngân hàng này gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ, tuy nhiên cho đến nay, Louis Rice vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bên đảm bảo cũng không thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm theo yêu cầu của ngân hàng.

SHB thông báo sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản vay của Louis Rice theo các hợp đồng thế chấp hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên.

Tài sản thu giữ và xử lý gồm 2 xe ô tô 7 chỗ Ford Everest, 1 ô tô 5 chỗ RAM1500, 1 ô tô 4 chỗ Porsche và 1 ô tô 4 chỗ Mercedes Maybach đều do Louis AMC đứng tên. Bên cạnh đó còn có quyền sử dụng đất tại Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Louis Trade Center làm chủ sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP Tân An (Long An) do Louis Holdings làm chủ sở hữu; căn hộ tại khu Thảo Điền (TP. Thủ Đức, TPHCM) do Louis Holdings làm chủ sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phường 5 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do ông Vũ Ngọc Long và Trịnh Thị Thúy Linh sở hữu.

Việc siết nợ của SHB đối với Louis Rice diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan ngày 20/4.

Cùng ngày, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings (thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Louis Land) và bà Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc Hành chính Louis Holdings cũng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".