Ngân hàng rao bán gần 1.800 tỷ đồng tài sản bảo đảm của Xuyên Việt Oil

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản VietinBank (VietinBank AMC), VietinBank Chi nhánh TPHCM đã lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM để bán đấu giá nhóm tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Giá khởi điểm của nhóm tài sản này là hơn 1.075 tỷ đồng.

Danh mục tài sản bảo đảm gồm nhiều bất động sản tại Hà Nội, TPHCM và Đồng Tháp. Đây là các tài sản được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của Xuyên Việt Oil tại VietinBank.

Tài sản đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có bà Mai Thị Hồng Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil và Công ty cổ phần Thương mại Queen Land. Bà Mai Thị Hồng Hạnh là cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil.

Bên cạnh nhóm tài sản trên, VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM cũng đã lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá để xử lý một nhóm tài sản bảo đảm khác liên quan Xuyên Việt Oil.

Danh mục tài sản gồm các bất động sản đứng tên bà Mai Thị Hồng Hạnh, ông Mai Tuấn Kiệt tại Hà Nội và khu vực Bình Thuận trước đây và một ô tô. Giá khởi điểm của nhóm tài sản này là hơn 720,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá khởi điểm của hai nhóm tài sản bảo đảm liên quan đến Xuyên Việt Oil mà VietinBank đang làm thủ tục xử lý vào khoảng 1.796 tỷ đồng.

Một chi nhánh xăng dầu (Ảnh: Nhật Quang).

Trước VietinBank, nhiều ngân hàng cũng từng rao bán khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm liên quan Xuyên Việt Oil để xử lý nợ.

Agribank AMC hồi tháng 3/2024 đã thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil nhằm xử lý nợ xấu. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Xuyên Việt Oil gồm 4 lô đất. Trong đó, 3 lô đất có địa chỉ tại TPHCM và một lô đất có địa chỉ tại tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn phát sinh dư nợ tại BIDV và SHB.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TPHCM. Tại khu vực TPHCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.

Doanh nghiệp này đã dùng nhiều "chiêu" để gian lận, qua mặt cơ quan quản lý trong kinh doanh xăng dầu và nợ thuế 1.500 tỷ đồng.

Ngoài các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục thua lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng.