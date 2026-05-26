Ngân hàng cho vay lẫn nhau hàng triệu tỷ đồng: Ai là chủ nợ, ai là con nợ?

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đối mặt với căng thẳng thanh khoản, hoạt động liên ngân hàng diễn ra khá sôi động. Số liệu báo cáo tài chính quý I/2026 từ các ngân hàng cho thấy các bên đang cho vay lẫn nhau hàng triệu tỷ đồng. Trong đó, nhóm Big4 đóng vai trò là “chủ nợ”, các ngân hàng thương mại hầu hết là đi vay ròng.

Dẫn đầu hệ thống là “anh cả” Vietcombank, với quy mô tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 581.522 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác ở mức 367.185 tỷ đồng. Vietcombank đang cho vay ròng 214.337 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng.

Thứ hai là VietinBank, đang cho vay ròng 138.361 tỷ đồng. Ngân hàng này ghi nhận 600.736 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, trong khi quy mô đi vay ở mức 462.376 tỷ đồng.

Trong khi Agirbank chưa công bố báo cáo tài chính quý I thì top 3 gọi tên BIDV với mức chênh lệch 91.471 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng Big4 này đang cho vay và gửi tiền sang các tổ chức tín dụng khác 528.623 tỷ đồng, ngược lại đi vay và nhận tiền gửi vào mức 437.152 tỷ đồng.

Tính chung, 3 ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đã tạo ra quy mô cho vay ròng lên tới khoảng 444.000 tỷ đồng - thể hiện vai trò trung tâm của nhóm ngân hàng lớn trong việc điều tiết thanh khoản hệ thống.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng tư nhân cũng đóng vay trò “cho vay” hệ thống trong kỳ.

Đơn cử, HDBank của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang cho vay ròng hơn 51.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng, lớn nhất nhóm ngân hàng tư nhân. Cùng với đó, BVBank cũng đang cho vay ròng 18.482 tỷ đồng, SHB vào khoảng 14.613 tỷ đồng, NCB với 10.157 tỷ đồng hay LPBank của ông Nguyễn Đức Thụy cũng trên vai trò “chủ nợ” với số dư gần 6.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng lại ở trạng thái vay ròng trên thị trường liên ngân hàng, phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn lớn hơn lượng vốn cung ứng ra thị trường.

Đứng đầu nhóm này là VPBank với mức vay ròng lên đến 116.511 tỷ đồng. Ghi nhận, VPBank đang có 195.017 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác; tuy nhiên nhu cầu vay trên hệ thống liên ngân hàng hơn 311.528 tỷ đồng.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đang vay ròng 91.594 tỷ đồng, trong khi Techcombank âm 62.490 tỷ đồng. Một số ngân hàng khác như MSB, VIB, TPBank hay ACB cũng đang duy trì trạng thái vay ròng đáng kể trên thị trường liên ngân hàng.

Được biết, các ngân hàng cho vay lẫn nhau là hoạt động giao dịch vốn diễn ra trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) nhằm bù đắp thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn. Hoạt động này được điều phối dựa trên cung cầu vốn của từng nhà băng và chịu sự giám sát chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nước.

Các khoản giao dịch này chủ yếu là ngắn hạn. Trong đó, các ngân hàng lớn, thừa vốn sẽ đóng vai trò là "chủ nợ". Ngân hàng nhỏ hoặc đang cần vốn để tăng trưởng tín dụng sẽ là "con nợ”. Lãi suất liên ngân hàng biến động liên tục theo ngày, phản ánh mức độ dồi dào hoặc căng thẳng về tiền mặt của toàn hệ thống.