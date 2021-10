NEOHouse - kiến trúc độc đáo cùng CEO Nguyễn Thị Vân và CEO Nguyễn Văn Phương

Dân trí NEOHouse sáng tạo những công trình kiến trúc độc đáo và hài lòng nhiều khách hàng trên toàn quốc. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế - xây dựng khách sạn, biệt thự, nội thất, quy hoạch.

Thiết kế - thi công biệt thự phố độc đáo tại TPHCM, nguồn www.neohouse.vn.

NEOHouse - thương hiệu thiết kế xây dựng chuyên nghiệp và uy tín tại TPHCM và TP Đà Nẵng

NEOHouse mang đến những công trình phù hợp với xu hướng hiện nay, am hiểu thị trường châu Á - Thái Bình Dương nói chung và trong nước nói riêng. Công ty có nhiều sản phẩm chất lượng và đạt nhiều thành tựu trong nhiều năm qua. Ngày 5/12/2020, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng NEOHouse vinh dự được xướng tên tại hạng mục "Top 10 thương hiệu mạnh Asean 2020" - "Asean strong brand award 2020" do tạp chí kinh tế châu Á - Thái Bình Dương bầu chọn.

Nữ doanh nhân - kiến trúc sư Nguyễn Thị Vân là chủ tịch công ty.

Trải qua hơn 7 năm phát triển, với đội ngũ nhân viên cùng các kiến trúc sư và kỹ sư trình độ chuyên môn cao, NEOHouse khẳng định uy tín thương hiệu trong lòng khách hàng bằng sự khác biệt về phong cách thiết kế, chất lượng dịch vụ và hợp lý về giá cả. Bên cạnh đó, dưới sự điều hành tài tình với nhiều tâm huyết của CEO - KTS. Nguyễn Thị Vân và CEO - KTS. Nguyễn Văn Phương đã tạo nên thương hiệu kiến trúc NEOHouse rất riêng biệt và ấn tượng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Vân là một trong những tên tuổi được nhiều người biết đến trong lĩnh vực kinh doanh và thiết kế với danh xưng là nữ doanh nhân - kiến trúc sư trẻ tài sắc vẹn toàn. Tháng 5, chị vinh dự nhận được danh hiệu Top 10 nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương "Asia - pacific typical leader 2021''. Chị Vân chia sẻ: "Được thành lập với mong muốn mang đến những công trình kiến trúc độc đáo cho quý khách hàng, NEOHouse đã và đang tạo ra những dự án thiết kế - thi công phù hợp với xu hướng hiện nay nhằm mang lại không gian sử dụng tiện nghi nhất".

Công ty hoạt động tại trụ sở chính TPHCM. Ngoài ra, có thêm chi nhánh ở TP Đà Nẵng do Tổng giám đốc Nguyễn Văn Phương sáng lập và chủ trì. Anh là một trong những kiến trúc sư giỏi với nhiều công trình thiết kế ấn tượng và cùng chị Vân truyền cảm hứng kinh nghiệm thiết kế cho nhân viên. Ngoài ra, Anh Phương còn tham gia nhiều chương trình về nhà đẹp như Không Gian Xanh phát sóng trên kênh VTV3 và nhận cup VTV từ chương trình.

CEO. KTS Nguyễn Văn Phương trong chương trình nhà đẹp Không Gian Xanh - VTV3.

NEOHouse - đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Hầu hết, khi khách hàng làm việc với NEOHouse đều có sự quan tâm đặc biệt đến 2 yếu tố, đó là thẩm mỹ và công năng. Hơn thế nữa, là những người trực tiếp làm việc và trao đổi với yêu cầu khách hàng, kiến trúc sư đều hiểu rằng ngôi nhà có ý nghĩa vô cùng to lớn và ảnh hưởng như thế nào đối với chủ nhân sở hữu. Vì thế, mà mỗi công trình, chúng tôi thiết kế xây dựng đều có sự tỉ mĩ, chỉnh chu để chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm, hài lòng về công trình của mình. Và ngôi nhà không chỉ là "nơi để quay về" mà còn là niềm kiêu hãnh của mỗi gia đình.

Dịch vụ thiết kế - xây dựng: chất lượng và đa dạng sản phẩm

NEOHouse với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế và thi công như: khách sạn, công trình công cộng, quy hoạch, biệt thự, nhà phố, thiết kế nội thất nhà ở, căn hộ, coffee- shop- bar, văn phòng- trà sữa.

Thiết kế - thi công nội thất căn hộ đẳng cấp theo phong cách hiện đại, tại www.neohouse.vn.

Trong đó, Thiết kế thi công khách sạn, biệt thự đẹp, thiết kế nhà phố là một trong các dịch vụ phổ biến. NEOHouse thiết kế nhiều công trình trên cả nước, đa dạng về phong cách thiết kế như hiện đại, tân cổ điển hoặc cổ điển đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng về một ngôi nhà như mong ước.

Thiết kế - thi công nhà phố tại TP Đà Nẵng, nguồn www.neohouse.vn.

"Công ty NEOHouse với thương hiệu đẳng cấp và uy tín sẽ mang đến cho quý khách hàng những công trình kiến trúc đẹp, bền vững theo thời gian. Sự tin yêu của quý khách hàng là nguồn động lực lớn để chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa." - CEO- KTS. Nguyễn Thị Vân và CEO- KTS. Nguyễn Văn Phương cùng chia sẻ

Bạn hãy hoàn toàn yên tâm khi đến với NEOHouse cho dù công trình của bạn có quy mô như thế nào. Đến với NEOHouse để đón nhận dịch vụ thiết kế và thi công ngôi nhà hoàn hảo nhất.

"New house for new life''.

Trụ Sở chính TPHCM: 8 Bàu Cát 8, Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Chi Nhánh DN: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Website: neohouse.vn , neohouse.com.vn, facebook.com/neohouse.vn. Hotline: 0937100202, mail: tuvan@neohouse.vn

Trường Thịnh