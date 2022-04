NCB hoạt động ổn định trong quý I

Theo đó, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản NCB tăng nhẹ so với cuối năm 2021, lên mức gần 74 nghìn tỷ đồng.

Giao dịch tại NCB.

Trong quý I, với chiến lược kinh doanh linh hoạt, tổng thu nhập thuần ngoài lãi của NCB tăng trưởng tốt. Mức tăng trưởng này đạt được thông qua các hoạt động như: Bancassurance, thu phí dịch vụ và đặc biệt thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính thực hiện trên nền tảng công nghệ số hiện đại, tiêu biểu là ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2021; lãi từ đầu tư trái phiếu Chính phủ cũng gấp 3 lần so với cùng kỳ; thu nhập từ hoạt động khác cũng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Song song với việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, hoạt động thu hồi - xử lý nợ đạt kết quả tốt…

Đại diện lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu. Trong năm 2021 và quý I, ngân hàng đã dùng một phần lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do ảnh hưởng Covid-19 và các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc. NCB đang hoàn thành cơ bản chiến lược phát triển, hiện đại hóa công nghệ thông tin và ngân hàng số; phát triển khách hàng chuỗi giá trị, hệ sinh thái, lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng cũng nâng cao chất lượng tài sản có, quản trị rủi ro, tập trung xử lý nợ có vấn đề, đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và hướng tới các chuẩn mực quốc tế…

Những năm gần đây, NCB đầu tư mạnh mẽ cho hiện đại hóa ngân hàng và chuyển đổi số toàn diện. Ngân hàng tiếp tục nâng cao trải nghiệm vượt trội cho khách hàng; đẩy mạnh số hóa các dịch vụ để góp phần tăng trưởng mạnh nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đến nay, NCB đã lần lượt triển khai thành công nhiều sản phẩm số, có thể kể đến như triển khai thành công eKYC; là một trong hai ngân hàng triển khai phương thức thanh toán trực tuyến bằng mã VietQR trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia…

Các dịch vụ ngân hàng của NCB cho phép khách hàng thực hiện tất cả các khâu trong quy trình sử dụng dịch vụ thanh toán (từ mở tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nộp rút tiền tiết kiệm thông qua tài khoản thanh toán...). Ngân hàng đã ứng dụng các công nghệ để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải ngân... giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân, cho vay từ nhiều ngày xuống trong ngày.