Nắng nóng rau má tăng giá, nông dân thu bạc triệu

Theo ông Nguyễn Văn Bùi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Nhơn Phú 1 (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, khoảng thời gian 10 ngày trong Tết Nguyên đán Ất Mùi, người trồng rau má ở Nhơn Phú thất thu lớn, người dân thiệt hại cả trăm triệu đồng do không tiêu thụ được. Lý do thời gian nghỉ Tết kéo dài, thị trường tiêu thụ giảm mạnh, thương lái không mua, rau quá lứa bị già đành phải cắt bỏ hoặc hộ nào nuôi bò thì cắt cho bò ăn.

rau má tiêu thụ được trở lại nhưng giá cũng chỉ

kg

chẳng

là bao.

thời tiết quá nắng nóng nên rau má tăng giá trở lại

thương mua tại ruộng giá

5.000đ

/kg. Với

người trồng rau má

Sau Tết,2.000 đến 3.000 đồng/nên người trồng rau má chỉ hòa vốn hay có lãi cũngđángTuy nhiên, khoảng nửa tháng qua do. Hiện tại tưtừ 4.000 đếnồnggiá này,phấn khởi vì có lãi.

Đến vùng rau má Nhơn Phú những ngày này, dù dưới cái nắng nóng gay gắt, nhưng trên cánh đồng rau má xanh mướt, người nông dân rất phấn khởi thu hoạch rau bán cho tư thương đem đi tiêu thụ khắp trong và ngoài tỉnh.

hi Lê Thị Lựu

ở KV 5

phường Nhơn Phú

“

hưng với giá

5.000

/kg như hiện nay

Dưới cái nắng như đổ lửa buổi xế trưa, c), phấn khởi:Nắng này ăn thua gì. Nếu giá rau cao như hiện nay thì bà con nào quản gì nắng mưa. Do thời điểm trước và sau tết khoảng nửa tháng là thời gian nghỉ lễ, người ăn ít nên rau ế ẩm. Qua tháng Giêng, giá rau má tăng trở lại nhưng cũng chỉ bán được hòa vốn hoặc lời ít. Nếu giá 2.000/kg, nông dân chỉ hòa vốn không có công, còn 3.000 đồng/kg thì lãi ít. N4.000 đếnđồngthì lãi to.