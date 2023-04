Năm thứ hai liên tiếp, Vconnex IoT Platform đạt giải thưởng Sao Khuê

2023 là năm thứ 20 giải thưởng Sao Khuê được tổ chức. Tại sự kiện, Vconnex IoT Platform đã đạt giải thưởng Sao Khuê 2023 cho hạng mục "Các nền tảng chuyển đổi số".

Theo Vconnex, đây là năm thứ 2 liên tiếp nền tảng IoT do Vconnex tự phát triển đạt giải thưởng này, với khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu chuyển đổi số đa lĩnh vực, ngành nghề.

Đại diện Vconnex nhận giải thưởng Sao Khuê 2023 (Ảnh: Vconnex).

Vconnex IoT Platform đã ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực

Đại diện Vconnex cho biết, đơn vị dành đến 10 năm nghiên cứu nền tảng IoT, ứng dụng và hoàn thiện Vconnex IoT Platform. Không chỉ tự lực và tự chủ công nghệ, giá trị cao nhất mà Vconnex đem lại là những ứng dụng thực tiễn, đưa công nghệ Việt phục vụ cuộc sống Việt.

Trong lĩnh vực nhà máy và sản xuất thông minh: theo Vconnex, đơn vị đã tham gia chuyển đổi số cho 5 nhà máy xử lý nước thải tại Đà Nẵng; thiết kế hạ tầng chuyển đổi số cho nhà máy Hòa Phát Dung Quất; phát triển nền tảng IoT phái sinh, hợp tác tập đoàn Sơn Hà trong hành trình chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh: Vconnex cũng tham gia phát triển giải pháp nông nghiệp thông minh "từ trang trại đến bàn ăn" cho Delco Farm Bắc Ninh thông qua chuyển đổi số các nghiệp vụ trồng trọt và chăn nuôi đa dạng.

Thành phố thông minh: Vconnex hợp tác cùng PMC phát triển giải pháp quản lý tòa nhà tập trung iEscape áp dụng cho hơn 80 tòa nhà tại Hà Nội và hàng trăm tòa nhà trên cả nước.

Giải pháp nhà thông minh: Vconnex nghiên cứu phát triển, sản xuất và phân phối thiết bị nhà thông minh Vconnex tại Việt Nam, đến nay đã có hơn 10.000 khách hàng và hơn 200 đại lý trên cả nước. Theo Vconnex, giải pháp nhà thông minh của đơn vị có khả năng mở rộng phát triển, đáp ứng linh hoạt nhu cầu, giải quyết nhiều vấn đề như an toàn điện, tiết kiệm điện, an ninh an toàn… cho các gia đình.

Góp phần xây dựng nguồn nhân lực số: Vconnex đã xây dựng nền tảng IoT dành riêng cho các trường đại học, mang đến không gian nghiên cứu và thực hành có tính thực tế cao cho sinh viên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực IoT trong tương lai.

Vconnex hợp tác, đưa nền tảng IoT vào đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng (Ảnh: Vconnex).

Vconnex xây dựng nền tảng IoT theo tiêu chuẩn oneM2M

Tiêu chuẩn oneM2M ra đời vào năm 2012, nhằm phát triển và duy trì một bộ tiêu chuẩn chung cho các nền tảng IoT, đảm bảo khả năng tương tác giữa thiết bị IoT từ các nhà sản xuất khác nhau. oneM2M đang làm việc với các tổ chức chuẩn hóa quốc tế khác, bao gồm ETSI, TIA, TTA, TTC và ATIS, cũng như các nhà sản xuất và công ty công nghệ hàng đầu trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn oneM2M đưa ra mô hình lập trình ứng dụng (API) giữa thiết bị IoT và các ứng dụng, cung cấp cách thức giao tiếp và bảo mật cho hệ thống IoT. oneM2M cũng hỗ trợ quản lý thiết bị, dữ liệu và quyền truy cập, giúp đơn giản hóa việc triển khai và vận hành các hệ thống IoT lớn, phức tạp.

Bằng cách sử dụng tiêu chuẩn oneM2M, Vconnex và các nhà phát triển, nhà sản xuất có thể tận dụng một nền tảng chung để xây dựng, tích hợp thiết bị và ứng dụng IoT linh hoạt, giảm thiểu rủi ro về tương thích và đảm bảo khả năng mở rộng của hệ thống.

Tiêu chuẩn oneM2M còn đưa ra các yêu cầu về bảo mật và quản lý dữ liệu, giúp Vconnex xây dựng hệ thống IoT an toàn, có thể bảo vệ thông tin khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật quốc tế.

Đại diện Vconnex chia sẻ, với việc tuân theo tiêu chuẩn oneM2M, sản phẩm và dịch vụ "make in Vietnam" do Vconnex phát triển sẽ dễ dàng kết nối, tương thích với các thiết bị IoT và hệ thống của các nhà sản xuất quốc tế khác. Điều này nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Vconnex trên thị trường quốc tế, giúp thu hút khách hàng và đối tác tin tưởng hơn.

Kiến trúc nền tảng Vconnex IoT Platform theo tiêu chuẩn oneM2M quốc tế (Ảnh: Vconnex).

Ông Nguyễn Đức Quý - CEO Vconnex khẳng định: "Làm chủ công nghệ IoT theo tiêu chuẩn quốc tế là chiến lược dài hạn của Vconnex, nhưng hơn cả là nghĩa vụ của một doanh nghiệp công nghệ, góp phần đưa công nghệ make in Vietnam đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quốc gia. Với tấm vé thông hành oneM2M, nền tảng IoT của Vconnex được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp vươn xa thị trường quốc tế trong tương lai, khẳng định vị thế công nghệ Việt trên bản đồ quốc tế".

Giải thưởng Sao Khuê 2023 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Vconnex trong khát vọng đưa công nghệ Việt phục vụ cuộc sống Việt. Đây cũng là động lực, khích lệ cho Vconnex phát triển và sáng tạo các giải pháp công nghệ trong tương lai.