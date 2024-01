Nam A Bank nhận loạt giải thưởng về chuyển đổi số xuất sắc

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng, nguồn động viên khích lệ kịp thời đối với nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank trong việc tiên phong chuyển đổi số, tạo ra những cú hích lớn trong thị phần công nghệ ngân hàng. Minh chứng là ngân hàng này không dừng lại ở tiên phong chuyển đổi số mà đang từng bước chiếm lĩnh thị phần công nghệ bằng sáng tạo số, mang đến trải nghiệm khác biệt, liền mạch, an toàn cho khách hàng.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen đến đại diện Nam A Bank (Ảnh: BTC).

Những năm gần đây, dù gặp nhiều thách thức từ kinh tế vĩ mô nhưng ngân hàng đã kịp thời ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị, điều hành và hoạt động phù hợp với hoàn cảnh mới, từ đó, tạo những kết quả kinh doanh tích cực, góp phần nâng tầm thương hiệu Nam A Bank trên thị trường.

Nam A Bank liên tục hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái ngân hàng số cũng như ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng. Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng QR code vào việc thanh toán xuyên biên giới tại Thái Lan thông qua Open Banking và tiếp tục triển khai tại Campuchia, Lào, Trung Quốc trong thời gian tới. Đồng thời, ngân hàng cũng đưa các ứng dụng công nghệ lên nền tảng đám mây (Cloud), ONEBANK, Robot OPBA vào hoạt động nhằm nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Đại diện Nam A Bank nhận bằng khen từ ông Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (Ảnh: BTC).

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ là một trong những minh chứng điển hình về sự thành công của các mô hình điểm giao dịch số mà ngân hàng đang đầu tư đẩy mạnh trong suốt thời gian qua.

Ra mắt vào cuối năm 2021, sau hơn 2 năm hoạt động, ONEBANK đã sở hữu mạng lưới khắp cả nước với 100 điểm giao dịch, nâng tổng số điểm kinh doanh của Nam A Bank lên gần 250 điểm. ONEBANK đáp ứng nhu cầu giao dịch của hàng triệu lượt khách hàng, kể cả lễ Tết.

Bên cạnh ONEBANK, hệ sinh thái ngân hàng số Nam A Bank còn có Open Banking và Robot OPBA với các tính năng vượt trội, tiên tiến, nhận nhiều phản hồi tích cực về sự sáng tạo và tiện lợi.

Nam A Bank còn tăng cường liên kết, hợp tác cùng các đối tác công nghệ lớn để mở rộng hệ sinh thái như VGS, Mobifone, VNPOST, VNpay, VETC… nhằm tận dụng mô hình kinh doanh tinh gọn, hướng tới trải nghiệm khách hàng và sự đổi mới, sáng tạo của FinTech.

Nam A Bank còn mang công nghệ, sáng tạo số vào cuộc sống. Ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với các sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao, nổi bật là các chương trình như chợ 4.0, du lịch 4.0, tuyến phố không tiền mặt…

Các mô hình kinh doanh mới dựa trên chuyển đổi số như điểm giao dịch số tự động ONEBANK cùng với các sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao đã tạo ra các phương thức giao dịch mới, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Việc tiên phong trong chuyển đổi số giúp số lượng khách hàng của Nam A Bank tăng mạnh trong những năm gần đây, là lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo tiết giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2023, số lượng User Banking tăng vượt bậc hơn 136% so với cùng kỳ và đạt hơn 100% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tổng số lượng giao dịch năm 2023 tăng trưởng hơn 88% so với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 12 lần so với thời điểm 5 năm trước đó vào năm 2018.

Đại diện Nam A Bank - ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó tổng giám đốc - cho biết: "Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam là vinh dự và là động lực để Nam A Bank tiếp tục tăng cường công nghệ vào hoạt động kinh doanh và quản trị, phù hợp với xu thế của ngành và chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Đây cũng chính là minh chứng cho định hướng đúng đắn và sự chủ động, sáng tạo, đổi mới, tâm huyết của tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank trong hoạt động của ngân hàng nói chung, lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng".

Cùng với những bằng khen này, mới đây, Nam A Bank được ghi nhận là ngân hàng dẫn đầu chỉ số Vietnam ICT Index 2022 do Bộ Thông tin truyền thông công bố.

Trong năm 2023, Nam A Bank được các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng hàng loạt giải thưởng như Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards2023 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng, Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023 do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng, Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023 do tạp chí World Economic Magazine trao tặng; ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó tổng giám đốc Nam A Bank - nhận giải thưởng Lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023…