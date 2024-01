Năm 2023, EVNSPC tiết giảm 1.764 tỷ đồng

EVNSPC vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Theo đó, năm 2023, dù tình hình kinh tế khó khăn, đơn vị đã đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Theo EVNSPC, năm 2023, đơn vị quản lý vận hành ổn định và an toàn 81,2 km đường dây 220kV (Kiên Bình - Phú Quốc đang vận hành 110kV); 6.372 km đường dây 110kV, trong đó có 62,2 km cáp ngầm 110kV, 249 trạm biến áp 110kV với 444 máy biến áp có tổng dung lượng 21.977 MVA (tăng thêm 287,65 km đường dây, công suất trạm tăng thêm là 835 MVA); 67.237 km đường dây 22kV, trong đó có 1.069 km cáp ngầm 22kV; 108.984 trạm biến áp phân phối 22kV với 150.367 máy biến áp có tổng dung lượng 10.892 MVA (tăng thêm 3.581 km đường dây, công suất tăng thêm: 1.012 MVA).

Toàn tổng công ty còn 14/478 đường dây 110kV vận hành mang tải cao dài hạn hơn 80% (2,93%), trong đó có 10 đường dây do năng lượng tái tạo (NLTT)/phương thức vận hành lưới điện của cấp Điều độ và 04 đường dây do phụ tải; 10/445 máy biến áp 110kV vận hành mang tải cao dài hạn hơn 80% (2,25%), trong đó có một máy do NLTT và 9 máy do phụ tải. Tổng công suất lắp đặt tăng thêm của SPC là 835 MVA, cơ bản góp phần đảm bảo cung cấp điện cho khu vực quản lý.

Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện cung cấp 85 tỷ 167 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 2,54% so với thực hiện năm 2022, đạt 100,78% kế hoạch Tập đoàn EVN giao điều chỉnh.

Năm 2023, Tổng công ty điện lực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội.

Trong đó, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm hành chính công và Cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố. EVNSPC cũng đẩy mạnh các dịch vụ điện điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện.

Hiện, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 98,86%, tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,13%, tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công đạt 100%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ qua App CSKH/Zalo đạt 95,5%. Tổng công ty đã hoàn thành nâng cấp hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 4.0, tỷ lệ công tơ điện tử toàn EVNSPC đạt 79,3%.

Năm 2023, tổng công ty phát triển được thêm 177.661 khách hàng. Đến hết năm 2023, số tổng công ty có gần 9,34 triệu khách hàng, trong đó hơn 8,3 triệu là khách hàng sinh hoạt và trên 1 triệu khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tương ứng tốc độ tăng trưởng đạt 2,04%.

EVNSPC tiếp tục duy trì nhiệm vụ đảm bảo quản lý vận hành và cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ổn định, đáp ứng nhu cầu theo Thỏa thuận hợp tác cung cấp điện giữa EVN và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Kết quả thực hiện tiết kiệm điện tại Tổng công ty Điện lực miền Nam đạt 2,031 tỷ kWh, tương đương 2,38% tổng sản lượng điện thương phẩm, trong đó tiết kiệm tại trụ sở cơ quan đơn vị ngành điện đạt 3,17 triệu kWh; cơ quan hành chính sự nghiệp đạt 86,87 triệu kWh; chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời đạt 45,25 triệu kWh, sinh hoạt đạt 491,82 triệu kWh; kinh doanh thương mại và dịch vụ đạt 83,39 triệu kWh và sản xuất công nghiệp đạt 1,3 tỷ kWh.

Tổng các khoản EVNSPC đã triển khai thực hiện để tiết giảm chi phí nêu trên là trên 1.764 tỷ đồng.

Đến nay, công tác chuyển đổi số đã thực hiện ở các cấp trong toàn EVNSPC, hoàn thành 100% khối lượng của 22 nhiệm vụ khung, 33 mục tiêu Tập đoàn EVN giao giai đoạn 2021-2022. Đơn vị hoàn thành đúng tỷ lệ, nội dung 29 nhiệm vụ năm 2023 trong 5 lĩnh vực chuyển đổi số trọng tâm gồm quản trị nội bộ, sản xuất, kinh doanh dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, hạ tầng số viễn thông - công nghệ thông tin cùng với các kết quả bước đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các nội dung hoàn thành đã mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ khách hàng sử dụng điện và quản trị điều hành ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong năm 2024, EVNSPC đặt ra chỉ tiêu thực hiện cung cấp 105 triệu kWh điện sản xuất, tăng 13,5% so với ước thực hiện năm 2023; điện thương phẩm 87 tỷ 800 triệu kWh, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2023; tiết kiệm 2% sản lượng điện thương phẩm; giá bán điện bình quân ở mức 1.971 đồng/kWh

Cùng với đó, tỷ lệ điện dùng để phân phối điện là 3,73%; độ tin cậy cung cấp điện SAIDI đạt 253 phút, SAIFI đạt 2,37 lần, MAIFI đạt 2,43 lần. Năng suất lao động theo ĐTP phấn đấu là 4,5 triệu kWh/người, theo khách hàng là 489 khách hàng/người. Theo kế hoạch, EVNSPC sẽ thực hiện 13.201 tỷ đồng đầu tư xây dựng, đóng điện 62 công trình, khởi công 71 công trình.