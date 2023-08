N-TEK Distribution là nhà phân phối giải pháp UPS tại Việt Nam của CyberPower

CyberPower trao bằng chứng nhận phân phối cho N-TEK Distribution (Ảnh: N-TEK Distribution).

Ngày 1/8, thương hiệu CyberPower, nhà cung cấp giải pháp bộ lưu điện (UPS) có thị phần thứ 2 thị trường Bắc Mỹ và là nhà phát minh công nghệ GreenPower UPS giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng, tuyên bố đã ký thỏa thuận phân phối với Công ty N-TEK Distribution.

Theo đó, N-TEK Distribution sẽ là nhà phân phối của CyberPower tại thị trường Việt Nam. N-TEK Distribution cung cấp đầy đủ các dòng UPS 1 pha và hệ thống tủ rack, PDU, biến tần, hệ thống quản trị ắc quy (BMS), phần mềm quản trị UPS trên Cloud và UPS 3 pha trong trung tâm dữ liệu cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

CyberPower và N-TEK Distribution cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển (Ảnh: N-TEK Distribution).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc CyberPower Systems Inc tại Việt Nam, phát biểu: "N-TEK Distribution đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối thiết bị công nghệ thông tin và hạ tầng cơ điện tại Việt Nam. Việc hợp tác với N-TEK Distribution sẽ không chỉ giúp CyberPower tiếp cận với các kênh đại lý, đối tác mà còn giúp CyberPower cung cấp giải pháp UPS cho trung tâm dữ liệu đến khối khách hàng doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, ngân hàng… trên toàn quốc.

Với giải pháp UPS hoàn chỉnh 1 pha và 3 pha của CyberPower cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi bài bản của N-TEK Distribution, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sẽ giúp cho nhiều khách hàng tại Việt Nam tiết kiệm được chi phí và mang lại hiệu quả cao về quá trình chuyển đổi số trong thời gian sắp tới".

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc CyberPower Systems Inc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: N-TEK Distribution)

Tại buổi lễ công bố, bà Trần Thu Thủy, Giám đốc kinh doanh của N-TEK Distribution, đã chia sẻ quan điểm về mối quan hệ hợp tác với CyberPower: "Chúng tôi xin bày tỏ sự vui mừng và trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác giữa N-TEK Distribution và CyberPower. Việc trở thành đối tác chiến lược chính thức của CyberPower đã củng cố vị thế của chúng tôi trong ngành công nghệ thông tin và đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai".

Theo bà Thủy, với việc cung cấp các giải pháp UPS hoàn chỉnh 1 pha và 3 pha cùng các hệ thống quản trị của CyberPower, N-TEK Distribution đã hoàn thiện bộ giải pháp hệ thống nguồn và quản trị nguồn cung cấp đến các khách hàng tại Việt Nam.

"Đây là kết quả sau một thời gian tìm kiếm giải pháp đa dạng về công suất, ứng dụng công nghệ tiết kiệm điện năng, bảo vệ tuổi thọ cho các thiết bị tiêu thụ điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của CyberPower cùng với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và chính sách bán hàng tận tâm của N-TEK Distribution. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong việc giới thiệu đến thị trường Việt Nam các giải pháp hàng đầu thế giới với chi phí hợp lý và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng".

Bà Trần Thu Thủy - Giám đốc Kinh Doanh N-TEK Distribution phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: N-TEK Distribution)

CyberPower Systems Inc. là nhà cung cấp giải pháp quản lý năng lượng toàn cầu, cung cấp các sản phẩm quản lý năng lượng hiệu quả cao, từ UPS 1 pha và 3 pha, PDU, hệ thống biến tần mặt trời, bộ biến tần, bộ bảo vệ tăng áp, bộ sạc di động, phần mềm quản lý điện năng, đến các thiết bị ngoại vi máy tính.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, CyberPower cung cấp tích hợp phần cứng và phần mềm, trong khi vẫn tập trung vào các giải pháp xanh cho các lĩnh vực rộng lớn mà thương hiệu phục vụ.

Công ty TNHH phân phối công nghệ N-TEK (N-TEK Distribution Co., Ltd.) được thành lập từ năm 2013, chuyên phân phối các thiết bị công nghệ, hạ tầng cơ điện, an ninh giám sát, tư vấn giải pháp, thiết kế, hỗ trợ hướng dẫn triển khai lắp đặt cấu hình thiết bị cho các dự án lớn tại Việt Nam.

N-TEK Distribution hiện là đối tác phân phối cho các sản phẩm của những thương hiệu hàng đầu thế giới như Extreme Networks, SonicWall, Garland, Pelco, Hitachi, Belden, MMC…

N-TEK Distribution có 2 văn phòng tại Hà Nội và TPHCM, đồng thời hoạt động tại các thị trường quốc tế. Công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư, chuyên gia về kỹ thuật giải pháp với trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, cùng các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu của khách hàng nhằm đưa ra các sản phẩm, giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của người sử dụng.