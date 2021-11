Mỹ có hạ nhiệt được giá dầu sau tuyên bố xả kho lịch sử?

Dân trí Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lệnh xả Kho dầu dự trữ chiến lược (SPR) cùng lúc với các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Mỹ sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, tương đương khoảng 2,5 ngày nhu cầu của nước này, nhằm hạ nhiệt giá dầu (Ảnh: Reuters).

Theo đó, Mỹ sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, tương đương khoảng 2,5 ngày nhu cầu của nước này. Trong đó, 18 triệu thùng sẽ được đưa ra thị trường ngay, 32 triệu thùng còn lại sẽ được xả trong vài tháng tới. Đây được coi là đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Cùng với Mỹ, các nước tiêu thụ dầu mỏ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cùng đồng loạt tuyên bố xả kho dầu. Theo Reuters, Ấn Độ cho biết họ sẽ giải phóng 5 triệu thùng dầu, trong khi Anh nói rằng họ sẽ cho xả tự nguyện 1,5 triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ tư nhân.

Động thái này diễn ra sau khi OPEC+ nhất quyết không tăng sản lượng khai thác dầu thô so với mức tăng 400.000 thùng/ngày hiện nay, trong khi giá dầu thô và khí đốt trên thị trường liên tục tăng cao.

Trong phiên giao dịch đêm qua, ngay sau tuyên bố của ông Biden, giá dầu WTI của Mỹ có lúc lao dốc mất 1,9% xuống còn 75,3 USD/thùng. Tuy nhiên, chốt phiên, giá dầu đã đồng loạt tăng trở lại, ở mức 78,67 USD/thùng đối với dầu WTI và 82,31 USD/thùng đối với dầu Brent, lần lượt tăng 2,5% và 3,2%.

Theo Bloomberg, các quan chức OPEC+ cảnh báo họ có khả năng sẽ phản ứng với kế hoạch xả kho của các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới nhằm thiết lập một cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu.

Các đại diện của OPEC+ cho rằng, việc giải phóng hàng triệu thùng dầu dự trữ của các nước tiêu thụ lớn nhất là không hợp lý trong điều kiện thị trường hiện tại và nhóm có thể xem xét kế hoạch bổ sung thêm sản lượng khai thác dầu trong cuộc họp tuần tới.

Giá dầu gần đây đã chạm đến mức cao nhất trong 7 năm khiến cho giá nhiên liệu tăng vọt. Giá xăng bán lẻ cũng đã tăng hơn 60% so với năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2000, do phần lớn người dân di chuyển trở lại sau thời gian hạn chế do đại dịch.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 19/11, dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức 604,5 triệu thùng nằm rải rác ở 4 địa điểm. Bộ này cho biết phải mất 13 ngày sau tuyên bố xả kho dầu dự trữ của Tổng thống Biden, dầu mới được tung ra thị trường.

Nói với CNBC, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho rằng đây là động thái đúng lúc để hạ nhiệt giá dầu. Nguồn cung bổ sung này sẽ giúp thu hẹp tình trạng thiếu hụt trước mùa đông, đặc biệt nếu một số quốc gia tiêu thụ lớn ở châu Á cũng có hành động tương tự.

Nhật Linh

Theo CNBC, Reuters, Bloomberg